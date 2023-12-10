«Алания» рассматривает Калешина и Мусаева на пост тренера
Евгений Калешин может возглавить «Аланию».
Владикавказцы рассматривают вариант с бывшим главным тренером «Акрона», сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, также «Алания» изучает кандидатуру Мурада Мусаева из азербайджанского «Сабаха», который ранее возглавлял «Краснодар».
Прежний главный тренер «Алании» Олег Василенко был уволен 22 ноября.
После 20 туров северо-осетинский клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.
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