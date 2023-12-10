«Алания» рассматривает Калешина и Мусаева на пост тренера

Теги Евгений Калешин Первая лига отставки высшая лига Азербайджан Алания Владикавказ Мурад Мусаев Сабах Футбол

Евгений Калешин может возглавить «Аланию».

Владикавказцы рассматривают вариант с бывшим главным тренером «Акрона», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, также «Алания» изучает кандидатуру Мурада Мусаева из азербайджанского «Сабаха», который ранее возглавлял «Краснодар».

Прежний главный тренер «Алании» Олег Василенко был уволен 22 ноября.

После 20 туров северо-осетинский клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

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5 комментариев
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Алании нужен Гогниев, никто иной!!!
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Удачи клубу!
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Калешин обелил себя последними интервью, если их можно так назвать, теперь можно снова тренировать
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Калешин в запое же
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Ответ Максим Столбов
Калешин обелил себя последними интервью, если их можно так назвать, теперь можно снова тренировать
Зализал, так сказать... раны)
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