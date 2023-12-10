«Алания» рассматривает Калешина и Мусаева на пост тренера

Евгений Калешин может возглавить «Аланию».

Владикавказцы рассматривают вариант с бывшим главным тренером «Акрона», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, также « » изучает кандидатуру из азербайджанского « », который ранее возглавлял «Краснодар».

Прежний главный тренер «Алании» Олег Василенко был уволен 22 ноября.

После 20 туров северо-осетинский клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

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