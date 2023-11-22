«Алания» уволила Василенко с поста главного тренера. Команда идет 6-й в Первой лиге

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Олег Василенко Алания Владикавказ Футбол

Олег Василенко покинул пост главного тренера «Алании».

Владикавказский клуб объявил о расторжении контракта по соглашению сторон.

Василенко возглавил «Аланию» в марте этого года. Под его руководством команда провела 31 матч, одержала 14 побед и потерпела 6 поражений. В последнем матче владикавказцы крупно уступили «Химкам» на своем поле (1:4).

После 19 туров Мелбет Первой лиги «Алания» идет на 6-м месте в турнирной таблице.

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6 комментариев

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BEGEMOT22
Вангую возвращение Гогниева, результата может и не быта но хоть в атаке веселее будут играть
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Stanislav Cherchesov
Пора возвращать Газзаева)
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Balt
Василенко невезучий тренер. Факел вывел в РПЛ, в РПЛ и 10 туров не прошло - уволили. Аланию в прошлом сезоне в 4-ку вывел, в этом сезоне команда вплотную к лидрующей группе, но стоило опуститься на 6-е место в середине первенства - уволили. Ледяхов с другими членами тренерского штаба видимо тоже на выход. В Балтике Василенко и Ледяхову также неповезло - новое руководство уволило сразу же в конце 2018 г, даже и 3 месяцев после Непомнящего не отработали.
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Balt
Ответ BEGEMOT22
Вангую возвращение Гогниева, результата может и не быта но хоть в атаке веселее будут играть
Ну почему же результата может не быть? В стыковую зону уже выводил Аланию.
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