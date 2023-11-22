«Алания» уволила Василенко с поста главного тренера. Команда идет 6-й в Первой лиге

Олег Василенко покинул пост главного тренера «Алании».

Владикавказский клуб объявил о расторжении контракта по соглашению сторон.

возглавил «Аланию» в марте этого года. Под его руководством команда провела 31 матч, одержала 14 побед и потерпела 6 поражений. В последнем матче владикавказцы крупно уступили «Химкам» на своем поле (1:4).

После 19 туров Мелбет Первой лиги « » идет на 6-м месте в турнирной таблице.

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