«Алания» уволила Василенко с поста главного тренера. Команда идет 6-й в Первой лиге
Олег Василенко покинул пост главного тренера «Алании».
Владикавказский клуб объявил о расторжении контракта по соглашению сторон.
Василенко возглавил «Аланию» в марте этого года. Под его руководством команда провела 31 матч, одержала 14 побед и потерпела 6 поражений. В последнем матче владикавказцы крупно уступили «Химкам» на своем поле (1:4).
После 19 туров Мелбет Первой лиги «Алания» идет на 6-м месте в турнирной таблице.
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