Мерфи о тен Хаге: «Не тот тренер, способный вернуть «МЮ» на верхние строчки таблицы. Ни один из трансферов нельзя назвать успешным»

Теги Манчестер Юнайтед Дэнни Мерфи премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Дэнни Мерфи раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Когда «Борнмут» побеждает на «Олд Траффорд» и никто этому не удивляется – это все, что нужно знать о «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге. И если «Юнайтед» хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хаг не тот тренер, способный сделать это.

«МЮ» с нынешним составом просто не в состоянии конкурировать с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Не вижу, чтобы команда прогрессировала после хорошего первого сезона при тен Хаге. Наоборот, я вижу регресс, при этом непонятно, за счет чего тренер может изменить ситуацию.

Конечно, нельзя во всем винить тен Хага. Многие проблемы «МЮ» не связаны с ним, и некоторые игроки должны посмотреть на себя в зеркало.

Однако у тен Хага огромное влияние в селекции «МЮ», и ни один из трансферов пока нельзя назвать успешным. Некоторым игрокам не хватает мотивации, а это ответственность тренера, к тому же он должен лучше разбираться в тактике», – написал бывший игрок «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.

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8 комментариев
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Главный трансфер 7Хага Онана.Ему шесть мячей закинул Галатасарай,покер Копенгаген и даже Борнмут трёшку.
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Лысый шарлатан 2.0 никому не зашёл!
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Дайте время и ещё больше полномочие. Шутка)))
Даже если сейчас его уберут ничего не изменится, это игроки разбалованные и не хотят работать на полную.
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Дайте время, он из МЮ гигемона сделает... Каким образом можно было запустить топ-клуб??? Видимо это спецом делается.
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Звоните ДДХ. Второй мяч ДДХ взял бы)
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Ну не знаю. В составе есть варан каземиро санчо, потенциально классные тгроки но тх не может с ними сработаться. Что там еще нужно.
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Пора признать что голландская тренерская школа мертва
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Ответ фк кабинет
Главный трансфер 7Хага Онана.Ему шесть мячей закинул Галатасарай,покер Копенгаген и даже Борнмут трёшку.
Он, конечно, не идеален, но голы пропускает команда а не только вратарь.
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