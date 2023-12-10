Мерфи о тен Хаге: «Не тот тренер, способный вернуть «МЮ» на верхние строчки таблицы. Ни один из трансферов нельзя назвать успешным»

Дэнни Мерфи раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Когда «Борнмут» побеждает на «Олд Траффорд» и никто этому не удивляется – это все, что нужно знать о «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге. И если «Юнайтед» хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хаг не тот тренер, способный сделать это.

«МЮ» с нынешним составом просто не в состоянии конкурировать с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Не вижу, чтобы команда прогрессировала после хорошего первого сезона при тен Хаге. Наоборот, я вижу регресс, при этом непонятно, за счет чего тренер может изменить ситуацию.

Конечно, нельзя во всем винить тен Хага. Многие проблемы «МЮ» не связаны с ним, и некоторые игроки должны посмотреть на себя в зеркало.

Однако у тен Хага огромное влияние в селекции «МЮ», и ни один из трансферов пока нельзя назвать успешным. Некоторым игрокам не хватает мотивации, а это ответственность тренера, к тому же он должен лучше разбираться в тактике», – написал бывший игрок «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.

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