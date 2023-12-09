Тен Хаг про «МЮ»: «Команда недостаточно хороша для того, чтобы быть стабильной. Я раздражен и разочарован, нельзя давать забивать так легко»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг недоволен тем, как легко «Борнмут» забивал «Манчестер Юнайтед».

«Как команда, мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными. Чтобы исправить это, надо работать.

Мы должны стать жестче, должны быть готовы к игре с самого начала. Я в пятницу говорил, что в этой лиге нельзя показывать игру не самого высокого уровня, потому что иначе тебя убьют. Это в первые пять минут и произошло. Вы облегчаете сопернику жизнь, он оказывается в идеальных условиях.

Видно, что команда сражается, отдает силы на протяжении длительного отрезка, но нельзя давать забивать так легко.

Я разочарован и раздражен, конечно. Я ожидал чего-то другого. Я надеялся, что мы сможем развить то, что было в матче с «Челси», поэтому я крайне разочарован», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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34 комментария
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Тренеру месяца нечего противопоставить команде с 15 места... Великолепно!
Зато он раздражён...
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Я не знаю, все наверное почувствовали, что ТХ могут уволить и дали ему "тренер месяца", чтобы этого не случилось. Всю АПЛ ТХ устраивает.
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убери Онану из ворот. он вообще не внушает уверенности.
15 голов в ЛЧ и 21 в АПЛ - все целиком его заслуга.
нужно пробовать турка - уже очевидно, что камерунец не оправдал ожидания
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Ответ GuruFutbola
Просто плохая серия нашего мю, сейчас попрет
матче с Барсой нету, так бы поперло 🤷‍♂️
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У тебя было время, чтобы сделать её достаточно хорошей... Но ты, видимо, вместо тренировок летал в амстердамские кофешопы. 😂😂😂
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Надо ещё на 500 млн купить голландской древесины. Тогда команда будет хороша.
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А что ТХ за почти 2 года сделал, чтобы команда стала достаточно хороша и стабильна?
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Ответ mantihor_e
А что ТХ за почти 2 года сделал, чтобы команда стала достаточно хороша и стабильна?
Никого не покупал из Аякса
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Ответ rigobersong
Команда забивает 18 голов за 16 матчей, а виноват Онана:)
Онана пропустил в АПЛ уде почти столько же, сколько МЮ - за весь прошлый сезон. и скоро Ливер добьет недостающие 6 голов
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Ответ Любезный Коссутий
убери Онану из ворот. он вообще не внушает уверенности. 15 голов в ЛЧ и 21 в АПЛ - все целиком его заслуга. нужно пробовать турка - уже очевидно, что камерунец не оправдал ожидания
Команда забивает 18 голов за 16 матчей, а виноват Онана:)
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Ответ Sahat Geldiyev
Ничего не меняется. Вообще ничего. Никого не можем выиграть в разницу в 4 мяча. Уже не помню, кого мы обыгрывали уверенно в 3-4 мяча. Прикинь, Борнмут(при всем уважении). Борнмуту почтение, ведь в АПЛ нет слабых команд…кроме МЮ. RIP REDS
Ну как кого, Эвертон же вот, 3:0.
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Ответ GuruFutbola
В андердог не перейдет, только в Сити, Ливерпуль, Арсенал, Ньюкасл, ттх, брайтон,
Ньюкасл, ТТХ, Брайтон будут позади, по итогу , думаю.
у МЮ еще есть шансы на 5-ку.
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Ответ GuruFutbola
Такое понижение и врагу не пожелаешь
думаешь, он испугается перейти в конкурентный чемпионат?
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Ответ Любезный Коссутий
пока МЮ не возглавит, не поймем
Такое понижение и врагу не пожелаешь
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Ответ GuruFutbola
Думаешь Маэстро Хави хуже 7хага?
пока МЮ не возглавит, не поймем
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Лучший тренер месяца😂😂😂
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Ну, это финиш, конечно! Так проигрывать и столько пропускать? Посыпалась команда, похоже.
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О, классика от голландца. Игроки виноваты;)
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4 удара в створ и 3 гола - Онана поддержал уровень своего "тренера", проявил солидарность
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Ничего не меняется. Вообще ничего. Никого не можем выиграть в разницу в 4 мяча. Уже не помню, кого мы обыгрывали уверенно в 3-4 мяча. Прикинь, Борнмут(при всем уважении). Борнмуту почтение, ведь в АПЛ нет слабых команд…кроме МЮ. RIP REDS
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он уже сам понимает, что его тупые отмазки не катят, но вариантов отмазаться нет, вот в чем весь ужас ситуации((
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В прошлом году команда же не была виновата. У хорошего тренера она должна была стать еще сильнее за счет лучшей сыгранности. Но -нет! Так может, дело не в команде?
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Команда виновата, игроки должны молить о голландской пощаде, 7хаг же не может быть виноват, он же признан лучшим тренером в ноябре в АПЛ))
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Агония
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F U and have a nice day 👋

( должны сказать болельщики МЮ)
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