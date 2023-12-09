Тен Хаг про «МЮ»: «Команда недостаточно хороша для того, чтобы быть стабильной. Я раздражен и разочарован, нельзя давать забивать так легко»

Эрик тен Хаг недоволен тем, как легко «Борнмут» забивал «Манчестер Юнайтед».

«Как команда, мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными. Чтобы исправить это, надо работать.

Мы должны стать жестче, должны быть готовы к игре с самого начала. Я в пятницу говорил, что в этой лиге нельзя показывать игру не самого высокого уровня, потому что иначе тебя убьют. Это в первые пять минут и произошло. Вы облегчаете сопернику жизнь, он оказывается в идеальных условиях.

Видно, что команда сражается, отдает силы на протяжении длительного отрезка, но нельзя давать забивать так легко.

Я разочарован и раздражен, конечно. Я ожидал чего-то другого. Я надеялся, что мы сможем развить то, что было в матче с «Челси», поэтому я крайне разочарован», – отметил главный тренер « ».

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