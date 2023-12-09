Эрик тен Хаг отреагировал на свист фанатов после игры с «Борнмутом» (0:3).

«Я понимаю, что они разочарованы и раздосадованы. Мы тоже. Мы должны играть лучше – и делать это в каждом матче.

Я должен взять ответственность на себя. Мы совершенно нестабильны. У нас есть необходимые способности, но нужно проявлять их в каждом матче. Нужна стабильность.

Мы можем провести очень хороший матч против многих соперников. Мы способны на это, но нужно делать это каждые три дня.

Нам нужно поднять требования к себе, чтобы делать это каждые три дня», – сказал главный тренер « ».

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