Тен Хаг о свисте фанатов «МЮ» после 0:3 с «Борнмутом»: «Понимаю их разочарование. Мы должны играть лучше, стабильнее. Беру ответственность на себя»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отреагировал на свист фанатов после игры с «Борнмутом» (0:3).

«Я понимаю, что они разочарованы и раздосадованы. Мы тоже. Мы должны играть лучше – и делать это в каждом матче.

Я должен взять ответственность на себя. Мы совершенно нестабильны. У нас есть необходимые способности, но нужно проявлять их в каждом матче. Нужна стабильность.

Мы можем провести очень хороший матч против многих соперников. Мы способны на это, но нужно делать это каждые три дня.

Нам нужно поднять требования к себе, чтобы делать это каждые три дня», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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66 комментариев
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Беру ответственность на с.. Санчо
+68
-4
+64
А в чём она выражается эта ответственность? Может в отставку подашь?
+40
-5
+35
Ответ Evgen_Hazard
А в чём она выражается эта ответственность? Может в отставку подашь?
Кого-нибудь усадит на лавку или скажет, что недостаточно усердно тренировался
+35
-3
+32
Ждём злую Баварию во вторник. Вот там будет веселее ещё чем сегодня.
+21
-2
+19
Следующая новость: Манчестер Юнайтед заблокировал болельщиков, которые свистели на Олд Траффорд
+21
-2
+19
Ответ Сын Ферги
Беру ответственность на с.. Санчо
Вообще-то это вина Роналду!
+19
-4
+15
Один завтра значит будет бегать чтоль?
+14
0
+14
Ответ lovec23
Если в лч не будет чуда , то я думаю поедет домой спасать Аякс
Как он будет тренировать Аякс, если он не сможет покупать игроков из Аякса?
+14
0
+14
Ответ Сын Ферги
Следующая новость: Манчестер Юнайтед заблокировал болельщиков, которые свистели на Олд Траффорд
Но не потому что они обиделись, а потому что свистевшие болельщики не связались предварительно с клубом и не попросили их комментарий
+9
0
+9
Каждое интервью Тен Хага после проигрышей: ctrl+c -> ctrl+v
+6
0
+6
Для МЮ уже норма проигрывать дома без шансов.
Гостеприимный Траффорд
+5
0
+5
Ответ Evgen_Hazard
А в чём она выражается эта ответственность? Может в отставку подашь?
нет , попросит больше не свистеть в театре мечты и продлит дискву Санчо ещё на несколько месяцев. должно помочь
+5
0
+5
Ответ Сын Ферги
Беру ответственность на с.. Санчо
Ааххаха. Это смешно)
+5
0
+5
Ответ Evgen_Hazard
А в чём она выражается эта ответственность? Может в отставку подашь?
помню как ты с брызгом изо рта орал чтобы Тен Хаг пришел в мю
+4
0
+4
Ответ Evgen_Hazard
А в чём она выражается эта ответственность? Может в отставку подашь?
Уменьшит процент отката от покупок игроков из Аякса
+4
0
+4
Если в лч не будет чуда , то я думаю поедет домой спасать Аякс
+4
0
+4
Эрик тен Хаг: «Все говорили, что я не смогу добиться успeха в «МЮ», что это невозможно. И вы оказались правы»
+6
-2
+4
Всё. У него кончились виноватые из раздевалки (
+3
0
+3
Тен Хаг. Я лучший тренер АПЛ. а мне тут свистят!! Я покажу как надо играть в следующей игре или как получится 🤣
+2
0
+2
Каждым разом интереснее чем он будет оправдывать поражение
+2
0
+2
По-моему ему вообще все равно
+2
0
+2
Почаще дырку Онану ставь на ворота,хочу чтоб Ливер штук пять и Бавария этим клованам отвалила во будет умора
+1
0
+1
Роналду гад виноват. А с ним Де Хеа и Санчо
+2
-1
+1
"Беру ответственность на себя" Если хотите взять ответственность, то увольтесь. Иначе это просто пустые слова
+1
0
+1
Ответ Сын Ферги
Как он будет тренировать Аякс, если он не сможет покупать игроков из Аякса?
Ну можно будет покупать игроков из мю , может это будет так же замечательно
+1
0
+1
Если бы он взял ответственность на себя за серию провалов и антирекордов - то подал бы в отставку. Очевидно, он ждёт компенсацию за расторжение контракта со стороны клуба.
+1
0
+1
Ответ ман сити фейк
Каждым разом интереснее чем он будет оправдывать поражение
Пора уже начать винить весь тот неликвид, что с Эр Дивизии набрал.
Глядишь еще протянет до увольнения.
+2
-1
+1
Ответ Сын Ферги
Беру ответственность на с.. Санчо
вообще где эти неандертальцы после таких игр, которые пишут вот Ман Юнайтед круче Сити .. Тен Хаг бог выкините Рэшфорда, Рональдо и тд будит смешно если Санчо заиграет в другом клубе.. по-моему ТжнГаг этого боится поэтому не выпускает его .. ещё не дай бог забьет пару голов
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Как бы сказал в таком случае Мостовой Александр Владимирович: "Ну взял ты на себя ответственность, а дальше-то что?"
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Ответ Martin Naceri
Да уйди ты уже сам Зачем ждать чтоб тебя пинком под зад уволили
неустойка
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