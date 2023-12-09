Линекер после поражения «МЮ»: «Кто-нибудь выигрывал приз лучшему тренеру месяца и терял работу за одни выходные?»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Гари Линекер Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Гари Линекер отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Борнмута» (0:3).

«Кто-нибудь когда-нибудь выигрывал приз лучшему тренеру месяца и терял работу за одни выходные?» – написал бывший нападающий «Тоттенхэма».

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг стал лучшим тренером ноября в АПЛ.

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14 комментариев
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твои бы слова да в уши Гари
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Тен Хаг мог бы стать первым, но Мактоминей очередной раз спасет его карьеру...
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Ответ Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Нуну
Эшпириту
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Нуну
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Ответ Николай Климов
Эшпириту
Санту
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В комментариях на спорце так уже пошутили, Гари сдает
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Надеюсь и это достижение будет достигнуто тен Хагом.
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думаю ТХ сам хочет подать в отставку, зачем выпускать Шоу в цз если он хорош в созидании, пусть бегает по флангу моменты создает его просто задавили, это как с Бруно которого на правый фланг перевел и растерял форму, зачем выпускать никакущего Марсяля он так поздравил его с Днюхой??? этот сломался несите новую!!!!!
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Так-то лучший тренер ноября в ЛЧ на дне таблицы ползает, да от середняка в АПЛ отлетает)
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Будет плюс один "рекорд" в копилку ЭТХ
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Да руководству МЮ явно пофиг на результаты и Хага, пока стадион заполняется до отказа каждый следующий позор
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Линекер тож читает комменты на спортс
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