Линекер после поражения «МЮ»: «Кто-нибудь выигрывал приз лучшему тренеру месяца и терял работу за одни выходные?»
Гари Линекер отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Борнмута» (0:3).
«Кто-нибудь когда-нибудь выигрывал приз лучшему тренеру месяца и терял работу за одни выходные?» – написал бывший нападающий «Тоттенхэма».
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг стал лучшим тренером ноября в АПЛ.
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