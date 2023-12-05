Де Врей и Думфрис пропустят около 20 дней. Защитники «Интера» получили мышечные травмы в матче с «Наполи»

Теги Интер серия А Италия травмы Марко Арнаутович Стефан де Врей Джанлука Ди Марцио Дензел Думфрис Здоровье Футбол

Стефан Де Врей и Дензел Думфрис получили травмы в матче против «Наполи».

Сегодня футболисты «Интера» прошли медобследование. У Де Врея выявлено повреждение приводящей мышцы бедра, а у Думфриса – травма мышц-сгибателей бедра. На следующей неделе игроки пройдут дополнительное обследование.

Как отмечает Джанлука Ди Марцио, Де Врей и Думфрис могут пропустить около 20 дней.

Также сообщается, что Марко Арнаутович будет играть в ближайших матчах с защитной повязкой на руке из-за перелома пальца.

Следующий матч «Интер» проведет 9 декабря – «нерадзурри» примут «Удинезе» в 15-м туре Серии А.

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3 комментария
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Вовремя Бастони востановился. Биссеку опять пруха.
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