Де Врей и Думфрис пропустят около 20 дней. Защитники «Интера» получили мышечные травмы в матче с «Наполи»
Стефан Де Врей и Дензел Думфрис получили травмы в матче против «Наполи».
Сегодня футболисты «Интера» прошли медобследование. У Де Врея выявлено повреждение приводящей мышцы бедра, а у Думфриса – травма мышц-сгибателей бедра. На следующей неделе игроки пройдут дополнительное обследование.
Как отмечает Джанлука Ди Марцио, Де Врей и Думфрис могут пропустить около 20 дней.
Также сообщается, что Марко Арнаутович будет играть в ближайших матчах с защитной повязкой на руке из-за перелома пальца.
Следующий матч «Интер» проведет 9 декабря – «нерадзурри» примут «Удинезе» в 15-м туре Серии А.
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