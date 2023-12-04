Индзаги о 3:0 с «Наполи»: «Демонстрация силы и командного духа «Интера». Они чемпионы Италии, и такая победа в Неаполе приносит удовлетворение»

Симоне Индзаги назвал разгром «Наполи» (3:0) демонстрацией силы «Интера».

«Первый тайм начался очень хорошо, и гол был отменен из-за очень маленького офсайда.

« » – чемпион Италии, мы были в некоторой опасности, когда бил Политано и когда Зоммер нас выручал, но в целом победа заслуженная, я каждого из них обнял.

Это наш пятый выездной матч за последние шесть игр, третий за неделю, и нам нужно было такое выступление. Когда мы повели 2:0, игра была под контролем.

Такая победа в Неаполе приносит удовлетворение. Но также мы знаем, что прошло лишь 14 туров, впереди много матчей.

Это демонстрация силы, командного духа. Приезжая в Неаполь, ожидаешь столкнуться с проблемами. Мы подготовили определенный план действий наших крайних защитников против их, потому что чем дальше ты держишь «Наполи» от своей штрафной, тем лучше. И проблемы у нас были только тогда, когда мы садились слишком глубоко.

Уверен, завтра напишут, что у «Интера» нет конкурентов, однако еще в среду мы уступали 0:3 «Бенфике» – и заголовки были другими. Мы знаем об этом, мы с таким сталкивались и можем этого ожидать», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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