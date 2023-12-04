Индзаги о 3:0 с «Наполи»: «Демонстрация силы и командного духа «Интера». Они чемпионы Италии, и такая победа в Неаполе приносит удовлетворение»

Теги Интер Симоне Индзаги Бенфика серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Маркус Тюрам Футбол

Симоне Индзаги назвал разгром «Наполи» (3:0) демонстрацией силы «Интера».

«Первый тайм начался очень хорошо, и гол Тюрама был отменен из-за очень маленького офсайда.

«Наполи» – чемпион Италии, мы были в некоторой опасности, когда бил Политано и когда Зоммер нас выручал, но в целом победа заслуженная, я каждого из них обнял.

Это наш пятый выездной матч за последние шесть игр, третий за неделю, и нам нужно было такое выступление. Когда мы повели 2:0, игра была под контролем.

Такая победа в Неаполе приносит удовлетворение. Но также мы знаем, что прошло лишь 14 туров, впереди много матчей.

Это демонстрация силы, командного духа. Приезжая в Неаполь, ожидаешь столкнуться с проблемами. Мы подготовили определенный план действий наших крайних защитников против их, потому что чем дальше ты держишь «Наполи» от своей штрафной, тем лучше. И проблемы у нас были только тогда, когда мы садились слишком глубоко.

Уверен, завтра напишут, что у «Интера» нет конкурентов, однако еще в среду мы уступали 0:3 «Бенфике» – и заголовки были другими. Мы знаем об этом, мы с таким сталкивались и можем этого ожидать», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

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3 комментария
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Индзаги как никто скудетто заслужил. Кубки - есть, финал ЛЧ - тоже есть. Скудетто не хватает
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Очень радуют результаты Интера.
Никогда не был их фанатом, несмотря на футболку из детства с Креспо на спине.

Но пожелаю им чемпионства!
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Индзаги переиграл и уничтожил, смяли неаполитанцев. Ротация лигочемпионская была очень в тему. Теперь очень злой и мотивированный Наполи поедет в Турин.
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