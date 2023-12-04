Защитник «Наполи» Ди Лоренцо о 0:3 от «Интера»: «Провели хороший матч, но не воспользовались голевыми моментами»

Теги Интер серия А Италия Наполи Джованни Ди Лоренцо Футбол

Джованни Ди Лоренцо оценил поражение от «Интера» (0:3) в Серии А.

«В плане самоотдачи команда выложилась полностью, но не воспользовалась голевыми моментами. В принципе, мы провели хороший матч, но не повезло в реализации, да и в целом могли бы атаковать поопаснее. Нелегко отыгрываться против лидера чемпионата.

Мы давно не выигрывали дома и не дарили радость нашим болельщикам. Мы должны продолжать работать, чтобы вернуться на верный путь», – сказал защитник «Наполи».

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3 комментария
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Ответ ali10line
Кто посторил такую хорошую команду, помимо Индзаги? Есть статьи про них кто эти люди? Интересно стало. Интер хорош
Беппе Маротта и Конте
+6
0
+6
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Интер сейчас самый стабильный клуб Италии, даже после чемпионство 2 года назад, они брали Кубку Италии и Суперкубку 2 сезоны подряд, и из всех показали наилучшую игру против МС в финале, за весь прошлый сезон.

Пока все идёт к чемпионство Интера
+5
-1
+4
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Кто посторил такую хорошую команду, помимо Индзаги? Есть статьи про них кто эти люди? Интересно стало. Интер хорош
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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