Защитник «Наполи» Ди Лоренцо о 0:3 от «Интера»: «Провели хороший матч, но не воспользовались голевыми моментами»

Джованни Ди Лоренцо оценил поражение от «Интера» (0:3) в Серии А.

«В плане самоотдачи команда выложилась полностью, но не воспользовалась голевыми моментами. В принципе, мы провели хороший матч, но не повезло в реализации, да и в целом могли бы атаковать поопаснее. Нелегко отыгрываться против лидера чемпионата.

Мы давно не выигрывали дома и не дарили радость нашим болельщикам. Мы должны продолжать работать, чтобы вернуться на верный путь», – сказал защитник « ».

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