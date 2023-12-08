Мележиков раскритиковал идею приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора
Евгений Мележиков против приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора.
Бывший генеральный директор «Спартака» оценил возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора красно-белого клуба.
«Буду рад, если у «Спартака» когда-нибудь все-таки появится профессиональный руководитель спортивного блока. К сожалению, выбор специалистов этой категории в «Спартаке» фактически никогда не был компетенцией генерального директора.
Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты, они не заинтересованы заниматься этим достаточно глубоко.
Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им мы почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору.
В остальном он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», – добавил Малежиков.
Напомним, сейчас пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.
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Если договорятся с Рибальтой и будут работать по его правилам вдолгую, может и выйдет толк. Думал, при Лукойле будет стабильнее и солиднее, чем при Федуне, но пока такой же кавардак.
Во первых ,а рос спецы есть???
Во вторых ,а они за идею,еду и ромбик работать будут???
В третьихпомоему все рос деятели этой сферы ,очень плотно дружат с агентами.
Ну и помоему слова патриотизм и с детства за..... уже не работают,есть пример Дзюбы,Бакаева,а так же всяких Аджоевых,как пример работы вдолгую.
Критерий при отборе должен быть только один професионализм!!!!
ПРавда это спецы немного в другой области))))