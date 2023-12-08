Мележиков раскритиковал идею приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Спорт-Экспресс Хавьер Рибальта Футбол

Евгений Мележиков против приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора.

Бывший генеральный директор «Спартака» оценил возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора красно-белого клуба.

«Буду рад, если у «Спартака» когда-нибудь все-таки появится профессиональный руководитель спортивного блока. К сожалению, выбор специалистов этой категории в «Спартаке» фактически никогда не был компетенцией генерального директора.

Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты, они не заинтересованы заниматься этим достаточно глубоко.

Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им мы почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору.

В остальном он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», – добавил Малежиков.

Напомним, сейчас пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

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12 комментариев
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Не первый случай, когда предлагают "доверять своим, российским специалистам", утверждают, что таковые есть, но так и не называют ни одной фамилии.
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
У вас какой проект ?
Расскажешь
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Ну ты то как надо работал, артист
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Привет, болельщик ЦСКА!
Рад, что ты знаешь фамилию даже бывшего работника Спартака. Изучай и комментаруй новости про Спартак и дальше, на радость себе)
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Комментарий удален пользователем
Все нормально, вектор "ничего своего" главный в нашем футболе)
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Проблема не в том, кто именно и с каким паспортом приходит в Спартак, а в том, что люди там меняются каждые полгода, должности исчезают и появляются, непонятно кто за что отвечает. То привозят Каттани, то Эшуорта, то Газизова, то Попова, то Цорна, то Рианчо, то Асхабадзе, то ещё миллион разных людей на миллион разных должностей. И у каждого свой проект и своё видение, а по итогу получается не цельный спортивный коллектив, а сборная солянка из разных проектов разных лет от разных менеджеров.
Если договорятся с Рибальтой и будут работать по его правилам вдолгую, может и выйдет толк. Думал, при Лукойле будет стабильнее и солиднее, чем при Федуне, но пока такой же кавардак.
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Ну что опять за бред про своих!!!
Во первых ,а рос спецы есть???
Во вторых ,а они за идею,еду и ромбик работать будут???
В третьихпомоему все рос деятели этой сферы ,очень плотно дружат с агентами.
Ну и помоему слова патриотизм и с детства за..... уже не работают,есть пример Дзюбы,Бакаева,а так же всяких Аджоевых,как пример работы вдолгую.
Критерий при отборе должен быть только один професионализм!!!!
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Цирк, на радость всем болельщикам страны,продолжается в этом нефтяном проекте!
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Ответ Dmitry Orlov
Не первый случай, когда предлагают "доверять своим, российским специалистам", утверждают, что таковые есть, но так и не называют ни одной фамилии.
И чаще всего об этом говорят те, кого уже уволили либо те, кто совсем не востребованный
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Ответ Dmitry Orlov
Не первый случай, когда предлагают "доверять своим, российским специалистам", утверждают, что таковые есть, но так и не называют ни одной фамилии.
Аджоев,два клуба утопил,Газзаев))))))))))))
ПРавда это спецы немного в другой области))))
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