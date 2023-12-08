Мележиков раскритиковал идею приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора

Евгений Мележиков против приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора.

Бывший генеральный директор «Спартака» оценил возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора красно-белого клуба.

«Буду рад, если у «Спартака» когда-нибудь все-таки появится профессиональный руководитель спортивного блока. К сожалению, выбор специалистов этой категории в «Спартаке» фактически никогда не был компетенцией генерального директора.

Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты, они не заинтересованы заниматься этим достаточно глубоко.

Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им мы почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору.

В остальном он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», – добавил Малежиков.

Напомним, сейчас пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

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