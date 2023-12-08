Гендиректор «Зенита»: «Спартак» уже исчерпал все ресурсы и решил Рибальту позвать?»
Александр Медведев высказался о переговорах «Спартака» с Хавьером Рибальтой.
– Как вам история с Рибальтой в «Спартаке»?
– Он же сказал, что он в отпуск приехал, потому что любит снег?
Рибальта же не от нас в «Спартак» может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет. О чем говорить? В «Зените» мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было.
Может быть, «Спартак» уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать? – сказал гендиректор «Зенита».
Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака» («Матч ТВ»)
«Спартак» и экс-директор «Зенита» Рибальта ведут переговоры (Иван Карпов)
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