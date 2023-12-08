Гендиректор «Зенита»: «Спартак» уже исчерпал все ресурсы и решил Рибальту позвать?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Хавьер Рибальта Футбол

Александр Медведев высказался о переговорах «Спартака» с Хавьером Рибальтой.

– Как вам история с Рибальтой в «Спартаке»?

– Он же сказал, что он в отпуск приехал, потому что любит снег?

Рибальта же не от нас в «Спартак» может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет. О чем говорить? В «Зените» мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было.

Может быть, «Спартак» уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать? – сказал гендиректор «Зенита».

Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака» («Матч ТВ»)

«Спартак» и экс-директор «Зенита» Рибальта ведут переговоры (Иван Карпов)

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7 комментариев
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Медведев жить без Спартака не может...Если поживет ещё лет 5, увидит падения и ска и зенита туда где они и были
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Не факт. Товарищ из "Бенфики" смотрится более интересным вариантом.
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Ответ angry horse
Рибальта приехал доить Лукойл, пример Локо с немецкими шарлатанами ничему не научил😎
Комментарий удален модератором
Ответ Роман
Медведев жить без Спартака не может...Если поживет ещё лет 5, увидит падения и ска и зенита туда где они и были
Кстати как и Зарема без Зенита, никогда не поддерживал такого рода балабальства занимайтесь своим делом, ладно у этого клуб еще чемпион а Зарема открывает как будто отняли и не дали времени)))
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Ответ Михон Мясной
Какое дело этому бандюку до того, кого там привлекает "Спартак"? Ох уж эти неисправимые провинциальные комплексы...
Ему никакого дела нет, но вопрос про Рибальту он же не сам себе задал.
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