Гендиректор «Зенита»: «Спартак» уже исчерпал все ресурсы и решил Рибальту позвать?»

Александр Медведев высказался о переговорах «Спартака» с Хавьером Рибальтой.

– Как вам история с в « »?

– Он же сказал, что он в отпуск приехал, потому что любит снег?

Рибальта же не от нас в «Спартак» может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет. О чем говорить? В « » мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было.

Может быть, «Спартак» уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать? – сказал гендиректор «Зенита».

Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака» («Матч ТВ»)

«Спартак» и экс-директор «Зенита» Рибальта ведут переговоры (Иван Карпов)

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