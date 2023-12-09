Роналду выложил видео вчерашнего гола «Аль-Рияду»: «Обожаю это чувство! ⚽️😃»
Криштиану Роналду выложил видео вчерашнего гола «Аль-Рияду» (4:1).
Форвард «Аль-Насра» открыл счет в игре, воспользовавшись навесом Садьо Мане на 31-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Обожаю это чувство! ⚽️😃» – таким текстом Роналду подписал видео, на котором он забивает гол и празднует его.
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