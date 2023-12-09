Роналду выложил видео вчерашнего гола «Аль-Рияду»: «Обожаю это чувство! ⚽️😃»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Рияд Футбол

Криштиану Роналду выложил видео вчерашнего гола «Аль-Рияду» (4:1).

Форвард «Аль-Насра» открыл счет в игре, воспользовавшись навесом Садьо Мане на 31-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Обожаю это чувство! ⚽️😃» – таким текстом Роналду подписал видео, на котором он забивает гол и празднует его. 

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3 комментария
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деформация психики очевидна
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После 1200 сыгранных матчей наслаждаться футболом так, будто тебе 18 лет - удивительно 👏
+3
-3
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Настоящий фанат футбола! Он просто живёт им!
Криштиану почти 40, а страсть к игре как на заре карьеры!
Не могу не восхищаться его профессионализмом!
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