Роналду выложил видео вчерашнего гола «Аль-Рияду»: «Обожаю это чувство! ⚽️😃»

Криштиану Роналду выложил видео вчерашнего гола «Аль-Рияду» (4:1).

Форвард « » открыл счет в игре, воспользовавшись навесом Садьо Мане на 31-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Обожаю это чувство! ⚽️😃» – таким текстом подписал видео, на котором он забивает гол и празднует его.

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