Тренер женского «Челси»: «Мужские привилегии всегда были в основе футбола в Англии. Мы привыкли сталкиваться с систематическим женоненавистничеством, нападками»

Теги Челси Джоуи Бартон премьер-лига Англия женский футбол Футбол

Эмма Хэйс высказалась на тему мужских привилегий в футболе.

Она дала комментарий после того, как экс-хавбек «Манчестер Сити» Джоуи Бартон заявил: «Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Любой мужчина, который слушает женщин в качестве сольных комментаторов или соведущих, должен проверить голову».

«Реалии таковы, что мужские привилегии всегда были в основе футбола в этой стране.

До 1970-х женщинам было запрещено играть в футбол. Я не ожидаю, что каждый человек будет осознавать свою привилегированность, но достаточно посмотреть на многочисленные примеры отношения к женщинам в интернете и в футболе, которые касаются ведущих, тренеров и футболисток, чтобы понять, что мы привыкли сталкиваться с систематическим женоненавистничеством, нападками, поведением, которое является вполне нормальным для значительной части футбольной общественности.

Я чувствую, что спорт – это последняя общественная сфера, где существуют мужские привилегии. Если говорить о дарвинизме и теории эволюции, реалии таковы, что в случае появления экзистенциальной угрозы вы либо эволюционируете, либо умираете.

Если вы не сталкивались с систематическим женоненавистничеством, как многие из нас, то ни на секунду не сможете осознать, насколько пагубны некоторые разговоры, особенно в соцсетях, где для того, чтобы обрушиться на женщин, не нужно каких-то особо веских поводов. Это вполне нормально для многих людей, интересующихся футболом», – отметила главный тренер женской команды «Челси».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
уже недоели просто
+6
0
+6
Диалог идиотов
+3
0
+3
Поток бессознательного
+3
0
+3
Ой, отвалите уже. Надоели. Сначала играть научитесь также интересно как мужики , потом возмущайтесь.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий