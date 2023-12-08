Тренер женского «Челси»: «Мужские привилегии всегда были в основе футбола в Англии. Мы привыкли сталкиваться с систематическим женоненавистничеством, нападками»

Эмма Хэйс высказалась на тему мужских привилегий в футболе.

Она дала комментарий после того, как экс-хавбек «Манчестер Сити» заявил: «Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Любой мужчина, который слушает женщин в качестве сольных комментаторов или соведущих, должен проверить голову».

«Реалии таковы, что мужские привилегии всегда были в основе футбола в этой стране.

До 1970-х женщинам было запрещено играть в футбол. Я не ожидаю, что каждый человек будет осознавать свою привилегированность, но достаточно посмотреть на многочисленные примеры отношения к женщинам в интернете и в футболе, которые касаются ведущих, тренеров и футболисток, чтобы понять, что мы привыкли сталкиваться с систематическим женоненавистничеством, нападками, поведением, которое является вполне нормальным для значительной части футбольной общественности.

Я чувствую, что спорт – это последняя общественная сфера, где существуют мужские привилегии. Если говорить о дарвинизме и теории эволюции, реалии таковы, что в случае появления экзистенциальной угрозы вы либо эволюционируете, либо умираете.

Если вы не сталкивались с систематическим женоненавистничеством, как многие из нас, то ни на секунду не сможете осознать, насколько пагубны некоторые разговоры, особенно в соцсетях, где для того, чтобы обрушиться на женщин, не нужно каких-то особо веских поводов. Это вполне нормально для многих людей, интересующихся футболом», – отметила главный тренер женской команды « ».

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