Нагучев о решении по Берише: «Предлагаю всем игрокам РПЛ праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперед. Написано, что так можно»

Роман Нагучев с юмором отреагировал на заявление ЭСК РФС по Бернарду Берише.

ЭСК ранее признала правильным решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять хавбека « » на 36-й минуте матча со « » (2:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

, в частности, обратил внимание на такую формулировку из официального заявления: «Прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Напомним, в конце первого тайма «Ахмат» забил гол, после чего автор ассиста Бериша побежал к скамейке запасных красно-белых и прыгнул двумя ногами вперед около главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Испанец толкнул игрока и повалил его на газон, за что получил красную карточку. Берише показали желтую.

«В субботу и воскресенье 18-го тура я предлагаю всем футболистам праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперед «на расстоянии от главного тренера» команды соперника. Написано, что так можно.

Полагаю, скоро это празднование появится и в FIFA25. Жду, что Беллингем поменяет свое фирменное «руки в стороны» на «прыжок на расстоянии от тренера». Надеюсь, с криком: «Хэй, Джуд!!» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

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