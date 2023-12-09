Нагучев о решении по Берише: «Предлагаю всем игрокам РПЛ праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперед. Написано, что так можно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Роман Нагучев ЭСК РФС Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Нагучев с юмором отреагировал на заявление ЭСК РФС по Бернарду Берише.

ЭСК ранее признала правильным решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять хавбека «Ахмата» Бернарда Беришу на 36-й минуте матча со «Спартаком» (2:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

Нагучев, в частности, обратил внимание на такую формулировку из официального заявления: «Прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Напомним, в конце первого тайма «Ахмат» забил гол, после чего автор ассиста Бериша побежал к скамейке запасных красно-белых и прыгнул двумя ногами вперед около главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Испанец толкнул игрока и повалил его на газон, за что получил красную карточку. Берише показали желтую.

«В субботу и воскресенье 18-го тура РПЛ я предлагаю всем футболистам праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперед «на расстоянии от главного тренера» команды соперника. Написано, что так можно. 

Полагаю, скоро это празднование появится и в FIFA25. Жду, что Беллингем поменяет свое фирменное «руки в стороны» на «прыжок на расстоянии от тренера». Надеюсь, с криком: «Хэй, Джуд!!» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

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12 комментариев
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да прогнулись под чаевых ,ничего нового
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+23
Ответ Bashibuzuck
Давайте уже тогда в грудак с ноги бить тренеру соперника, так вообще брутально😁
Главное что бы удар был не акцентированным и без злого умысла)))
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+20
Давайте уже тогда в грудак с ноги бить тренеру соперника, так вообще брутально😁
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Лет 15 назад министром внутренних дел был Рашид Нургалиев. Как-то на встрече с курсантами МВД на базе ОМОНа в подмосковном Щёлково он ляпнул, что каждый гражданин имеет право применять самооборону по отношению к любому упырю, даже если он в погонах и при исполнении. Ну и родилось движение "Нургалиев разрешил", когда граждане принялись давать отпор тогда еще милиционерам по поводу и без. Нургалиев через пару дней пытался дать заднюю, сказать что его неправильно поняли, но его никто не слушал.

Здесь также - ЭСК разрешил!
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Сегодня надо исполнить кому-нибудь из Спартаковцев после забитого, если конечно удастся забить)
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Даа, ЭСК одобрил
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Зачётный сарказм Нагучева.
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Придётся извиняться)
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Ответ Леонид Романов
Главное что бы удар был не акцентированным и без злого умысла)))
без продавливания и крови
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Ответ Bashibuzuck
Давайте уже тогда в грудак с ноги бить тренеру соперника, так вообще брутально😁
заключенных же можно так бить, так что абаскалю повезло, что адам был добрым в день матча)
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