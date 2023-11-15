«Ньюкасл» хочет подписать Филлипса зимой. «Бавария» и «Юве» тоже интересуются хавбеком «Сити»

Теги Бавария Ювентус Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс может перейти из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл» в январе.

«Сороки» рассматривают вариант с подписанием 27-летнего хавбека в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. Клуб стремится усилить свою полузащиту, чтобы компенсировать потерю Сандро Тонали, который был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение правил, касающихся ставок. 

Отмечается, что интерес к игроку также проявляют «Ювентус» и «Бавария». 

В текущем сезоне АПЛ Филлипс отыграл 4 матча, в среднем проводя на поле 22 минуты. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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9 комментариев

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SWAGG
ну ливерпуль думаю сразу отпадает, не думаю что пеп будет усиливать клоппа. тем более келвин как влитой встанет в вертикальный футбол юргена. в лидсе напоминал хаби алонсо своими радиоуправляемыми передачами
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Буратино55
Ответ SWAGG
ну ливерпуль думаю сразу отпадает, не думаю что пеп будет усиливать клоппа. тем более келвин как влитой встанет в вертикальный футбол юргена. в лидсе напоминал хаби алонсо своими радиоуправляемыми передачами
А причем здесь вообще Ливерпуль?
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SWAGG
Ответ Буратино55
А причем здесь вообще Ливерпуль?
в новости он был, потом отредачили
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градус ненависти
Ответ rigobersong
36-12 по трофеям, 5-1 по чемпионствам в Англии:) Эта не конкуренция, а тотальный декласс:) Как бы хомячки не принижали Пепа и не возвышали Клоппа ставя их в один ряд, это тренеры совершенно разного уровня:)
Это не тренеры разного уровня, а клубы и их возможности. Поменяй сейчас Пепа и Клоппа местами, Сити так же продолжит штамповать трофеи, а Ливерпуль брать их раз в три-четыре года
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