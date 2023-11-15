«Ньюкасл» хочет подписать Филлипса зимой. «Бавария» и «Юве» тоже интересуются хавбеком «Сити»

Кэлвин Филлипс может перейти из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл» в январе.

«Сороки» рассматривают вариант с подписанием 27-летнего хавбека в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. Клуб стремится усилить свою полузащиту, чтобы компенсировать потерю Сандро Тонали, который был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение правил, касающихся ставок.

Отмечается, что интерес к игроку также проявляют « » и « ».

В текущем сезоне АПЛ Филлипс отыграл 4 матча, в среднем проводя на поле 22 минуты. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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