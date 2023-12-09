Анчелотти о проблеме с плечом у Беллингема: «Это не мешает ему играть. Сейчас операция не нужна»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига травмы Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти заявил, что Джуду Беллингему не нужна операция на плече.

«Он тренировался индивидуально и должен полностью восстановиться после повреждения голеностопа.

Ситуация с плечом требует определенного внимания и подхода. Но это не мешает ему играть, и с каждым днем ему лучше. Сейчас операция не нужна, это исключено. Он в порядке», – сказал главный тренер «Реала».

Хавбек мадридского клуба травмировал плечо месяц назад в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0).

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В Реале стал слишком много руки раскидывать в стороны
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