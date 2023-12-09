Анчелотти о проблеме с плечом у Беллингема: «Это не мешает ему играть. Сейчас операция не нужна»

Карло Анчелотти заявил, что Джуду Беллингему не нужна операция на плече.

«Он тренировался индивидуально и должен полностью восстановиться после повреждения голеностопа.

Ситуация с плечом требует определенного внимания и подхода. Но это не мешает ему играть, и с каждым днем ему лучше. Сейчас операция не нужна, это исключено. Он в порядке», – сказал главный тренер « ».

Хавбек мадридского клуба травмировал плечо месяц назад в матче с «Райо Вальекано» (0:0).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!