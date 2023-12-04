Джуд Беллингем: «Я разочаровываю Анчелотти в одном аспекте: не говорю по-испански. Я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка»

Джуд Беллингем рассказал, в каком аспекте он разочаровывает Карло Анчелотти.

– В прошлом сезоне ты забил 14 голов за дортмундскую «Боруссию» за одиннадцать месяцев, сейчас уже 15 голов и 4 результативные передачи всего за пять месяцев в футболке мадридского «Реала». Расскажи нам секрет этого невероятного преображения.

– Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в работе, но есть и заслуга мистера Анчелотти, который нашел для меня подходящую позицию и дал мне больше свободы на поле. Так что теперь я летаю.

– Тренер « » продолжает публично хвалить тебя, говорить, что ты уникален, особенный игрок, он даже сравнил тебя с Кака...

– Верно, но я знаю, что разочаровываю его в одном аспекте...

– Но в каком?

– Я просто еще не говорю по-испански... Прошу прощения, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка. Признаюсь, мне трудно. В любом случае, я обещаю максимальную приверженность делу, гарантирую.

– Кстати, об обещаниях: не хочешь ли дать какое-то обещание на будущее?

– Я человек, который амбициозен и любит соревноваться. Итак, теперь, когда у меня в руках престижный приз Golden Boy, я хочу быстро двигаться дальше. Я надеюсь, что эта награда станет стартовой площадкой для завоевания многих других трофеев, – сказал полузащитник «Реала».

Анчелотти о Беллингеме: «Он удивляет в каждом матче, настоящий дар. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален»

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