Джуд Беллингем: «Я разочаровываю Анчелотти в одном аспекте: не говорю по-испански. Я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал, в каком аспекте он разочаровывает Карло Анчелотти.

– В прошлом сезоне ты забил 14 голов за дортмундскую «Боруссию» за одиннадцать месяцев, сейчас уже 15 голов и 4 результативные передачи всего за пять месяцев в футболке мадридского «Реала». Расскажи нам секрет этого невероятного преображения.

– Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в работе, но есть и заслуга мистера Анчелотти, который нашел для меня подходящую позицию и дал мне больше свободы на поле. Так что теперь я летаю.

– Тренер «Мадрида» продолжает публично хвалить тебя, говорить, что ты уникален, особенный игрок, он даже сравнил тебя с Кака...

– Верно, но я знаю, что разочаровываю его в одном аспекте...

– Но в каком?

– Я просто еще не говорю по-испански... Прошу прощения, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка. Признаюсь, мне трудно. В любом случае, я обещаю максимальную приверженность делу, гарантирую.

– Кстати, об обещаниях: не хочешь ли дать какое-то обещание на будущее?

– Я человек, который амбициозен и любит соревноваться. Итак, теперь, когда у меня в руках престижный приз Golden Boy, я хочу быстро двигаться дальше. Я надеюсь, что эта награда станет стартовой площадкой для завоевания многих других трофеев, – сказал полузащитник «Реала».

Анчелотти о Беллингеме: «Он удивляет в каждом матче, настоящий дар. Но ему стоит улучшать испанский – никто не идеален» 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
в пустые? серьезно?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ spartak-v
На основании чего данное утверждение? Искренне любопытно.
простая грамматика, легко усваимые различия по родам, мало исключений
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень странно. Испанский самый простой в мире пожалуй что. Учил и его, и английский. Инглиш, конечно, существенно сложнее.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Странно. Один из самых простых языков в мире, если не самый.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи Джуду в изучении испанского и завоевании ЗМ
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как сказать о том, что ты англичанин, не говоря, что ты англичанин
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Испанский даже Мостовой выучил.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джуд Беллингем: «Непобедимую армаду помнишь? Я победил»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Гаврила Ардалионович
Когда учился в универе в 90-х, приехал парень американец и немец. Так вот, через год немец с нами курил и сквозь зубы матерился по-русски, бегло разговаривая, а миликанець несильно продвинулся.
просто американец был шпионом и не хотел спалиться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей Орлов
Странно. Один из самых простых языков в мире, если не самый.
На основании чего данное утверждение? Искренне любопытно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ pozevalkin
Очень странно. Испанский самый простой в мире пожалуй что. Учил и его, и английский. Инглиш, конечно, существенно сложнее.
У всех разные предрасположенности к языкам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ GuruFutbola
Сразу видно человека не обезображенного интеллектом, который кроме как замыкать в пустые мало на что способен
если считать, что вратарь барселоны пустое место, то согласен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Испанский даже Мостовой выучил.
пока чеканил мяч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Капибарбер
Роналду тоже не знал испанского
Португальский и испанский очень похожи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lemming
просто американец был шпионом и не хотел спалиться.
Точно, как я его не вычислил, эх.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
как же горить у тебя после пушечного гола Джуда в ворота барсу 😂😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Это еще мягко сказано)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Джуд забил больше, чем вся полузащита барсы вместе взятая) Так кто в чьей тени?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ pozevalkin
Очень странно. Испанский самый простой в мире пожалуй что. Учил и его, и английский. Инглиш, конечно, существенно сложнее.
Читал как-то пост одного профессора-лингвиста, который говорил о том, что по факту английский самый долбанутый язык из тех, где используются латинские буквы. Мол это единственный язык из этой группы, где предложения строятся задом наперед, в отличии от всех остальных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Месси, как приехал в Барселону, сразу на испанском заговорил!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий