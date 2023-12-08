Клопп не думает, что «Ливерпуль» подпишет центрбека в январе: «Все стоит денег. Назовите клуб, который хочет продать топ-защитника»

Юрген Клопп не думает, что «Ливерпуль» подпишет центрального защитника в январе.

– Подпишет ли «Ливерпуль» нового центрального защитника в январе?

– Я так не думаю. Все стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника, – сказал тренер «Ливерпуля».

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