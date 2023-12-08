Клопп не думает, что «Ливерпуль» подпишет центрбека в январе: «Все стоит денег. Назовите клуб, который хочет продать топ-защитника»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп не думает, что «Ливерпуль» подпишет центрального защитника в январе.

– Подпишет ли «Ливерпуль» нового центрального защитника в январе?

– Я так не думаю. Все стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника, – сказал тренер «Ливерпуля».

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22 комментария
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Вполне представляю как Варан переходит в Ливерпуль, выходит за них против МЮ, забивает с углового, празднует перед фанатами и прыгает двумя ногами в Тен Хага...а потом просыпается на скамейке запасных МЮ.
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А где-то в зале сидел Боэли и записывал имена кандидатов от журналистов.
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МЮ - Варан.
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Ответ Мельников Михаил
МЮ - Варан.
для ЛФК по возрастному цензу не пройдет
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Клопп темнит. У нас пишут, что дали запрос в Вольфсбург по поводу купить Лакруа. Цена вопроса - около 30М евро.
Думаю купят кого то по-любому. ЦЗ нет, молодой и дногомес - это не опция. А не попадание в топ 4 - это сразу минус 150М от неучастия в ЛЧ
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Зенит)
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Спартак)
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Надо было брать Магуаэра за тридцатку летом, сейчас он минимум 223 ляма стоит
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Джикия
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Варан травмат, плюс не свободный агент, там прайс потянут только саудиты. Из МЮ в Ливерпуль? Думаю Варану на это побоку.с высокой колокольни, он бы пошел
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//Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника//

К примеру, намедни МЮ хотел продать Магу 🤷🏻‍♂️😂
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Ответ Numunu
//Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника// К примеру, намедни МЮ хотел продать Магу 🤷🏻‍♂️😂
Клопп спросил про игроков, а не про мебель)
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Ответ rigobersong
Мамаду Сако, Стив Колкер сейчас свободные агенты, можно в ротацию и вернуть легенд:) Ну и как более адекватный варик Джером Боатенг:)
Этих разве что в Барселону можно, угловые учить)
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Ответ liv6
для ЛФК по возрастному цензу не пройдет
он скорее по зарплате не пройдет
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джикия
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На авито можно найти
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Манчестер Юнайтед))
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Алип, его как раз казахи в МЮ направляли. Но лучше Ренан, его сам Реал хотел.
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Варан
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