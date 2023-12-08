Клопп не думает, что «Ливерпуль» подпишет центрбека в январе: «Все стоит денег. Назовите клуб, который хочет продать топ-защитника»
Юрген Клопп не думает, что «Ливерпуль» подпишет центрального защитника в январе.
– Подпишет ли «Ливерпуль» нового центрального защитника в январе?
– Я так не думаю. Все стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника, – сказал тренер «Ливерпуля».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Думаю купят кого то по-любому. ЦЗ нет, молодой и дногомес - это не опция. А не попадание в топ 4 - это сразу минус 150М от неучастия в ЛЧ
К примеру, намедни МЮ хотел продать Магу 🤷🏻♂️😂