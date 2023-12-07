Клопп повздорил с журналистом после шутки о раннем начале матча с «Пэлас»: «Это невежество. Вы можете говорить что угодно, но я не могу сказать то, что хочу»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас календарь Футбол

Юрген Клопп повздорил с журналистом.

После матча 15-го тура АПЛ репортер Amazon Prime Маркус Баклэнд во время интервью с Клоппом пошутил о времени начала матча «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в субботу. Игра начнется в 12:30 по времени Великобритании – журналист сказал: «Это ваше любимое время начала матча».

Напомним, в ноябре Клопп выразил недовольство ранним началом матча с «Манчестер Сити»: «Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр».

– Здорово шутить по этому поводу, действительно здорово.

Я не знаю, когда вернусь домой, в час или в два часа ночи – это неважно. Мы снова играем. У нас еще две тренировки – завтра и в пятницу. Так что все в порядке, нужно восстановиться, и мы снова сыграем. «Кристал Пэлас» тоже играл вечером.

Но я вижу, что вы, работая в футболе, этого не понимаете, и почему я должен пытаться объяснить все еще раз? Вы можете шутить, но вы совершенно невежественны. Футбол – это развлечение. Я понимаю.

– Я не хотел проявить неуважение.

– Вы уже это сделали. Все нормально, вы можете говорить что угодно, просто я не могу сказать то, что хочу, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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14 комментариев
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Ах какой же Клопп... опять?
+17
0
+17
Какой же Клопа обидчивый)
+12
-2
+10
Ответ Bdv68
Ах какой же Клопп... опять?
Пригоревший)
+13
-3
+10
Ответ ЗлойМайор
Прав.
а мне кажется что Лев.
+6
-1
+5
Ответ Bdv68
Ах какой же Клопп... опять?
Какой же Клопп провоцируемый!
+4
0
+4
Почему Ливерпуль опять выносят на самое раннее время из возможных, а кто то из голубой части получает + день отдыха.
+1
0
+1
Было примерно так

https://m.youtube.com/watch?v=JrkS9H33WKc&pp=ygVJ0KHQvtC70LTQsNGC0YshINCS0Ysg0LfQvdCw0LXRgtC1INGH0YLQviDRjyDQvNC-0LPRgyDQstCw0Lwg0YE00LDQt9Cw0YLRjA%3D%3D
0
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Для нас болельщиков футбол это развлечение Юрген
+1
-1
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Игры в 14:30 - такова цена популярности клуба в Америке, Океании и Азии. Но - зато исправно пополняется бюджет Ливерпуля и растет фан база.
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Ответ Зубило
Соль шутки ускользнула
Игра начнется в 12:30 по времени Великобритании – журналист сказал: «Это ваше любимое время начала матча»
+2
-2
0
Ответ Егор Ковалёв
а мне кажется что Лев.
Йоахим?
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