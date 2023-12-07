Юрген Клопп повздорил с журналистом.

После матча 15-го тура репортер Amazon Prime Маркус Баклэнд во время интервью с пошутил о времени начала матча «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в субботу. Игра начнется в 12:30 по времени Великобритании – журналист сказал: «Это ваше любимое время начала матча».

Напомним, в ноябре Клопп выразил недовольство ранним началом матча с «Манчестер Сити»: «Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр».

– Здорово шутить по этому поводу, действительно здорово.

Я не знаю, когда вернусь домой, в час или в два часа ночи – это неважно. Мы снова играем. У нас еще две тренировки – завтра и в пятницу. Так что все в порядке, нужно восстановиться, и мы снова сыграем. « » тоже играл вечером.

Но я вижу, что вы, работая в футболе, этого не понимаете, и почему я должен пытаться объяснить все еще раз? Вы можете шутить, но вы совершенно невежественны. Футбол – это развлечение. Я понимаю.

– Я не хотел проявить неуважение.

– Вы уже это сделали. Все нормально, вы можете говорить что угодно, просто я не могу сказать то, что хочу, – сказал главный тренер « ».

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