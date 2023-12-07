Клопп повздорил с журналистом после шутки о раннем начале матча с «Пэлас»: «Это невежество. Вы можете говорить что угодно, но я не могу сказать то, что хочу»
Юрген Клопп повздорил с журналистом.
После матча 15-го тура АПЛ репортер Amazon Prime Маркус Баклэнд во время интервью с Клоппом пошутил о времени начала матча «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в субботу. Игра начнется в 12:30 по времени Великобритании – журналист сказал: «Это ваше любимое время начала матча».
Напомним, в ноябре Клопп выразил недовольство ранним началом матча с «Манчестер Сити»: «Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр».
– Здорово шутить по этому поводу, действительно здорово.
Я не знаю, когда вернусь домой, в час или в два часа ночи – это неважно. Мы снова играем. У нас еще две тренировки – завтра и в пятницу. Так что все в порядке, нужно восстановиться, и мы снова сыграем. «Кристал Пэлас» тоже играл вечером.
Но я вижу, что вы, работая в футболе, этого не понимаете, и почему я должен пытаться объяснить все еще раз? Вы можете шутить, но вы совершенно невежественны. Футбол – это развлечение. Я понимаю.
– Я не хотел проявить неуважение.
– Вы уже это сделали. Все нормально, вы можете говорить что угодно, просто я не могу сказать то, что хочу, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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