Ведущий скаут «Бенфики» Амарал посетил офис «Спартака» и встретился с руководством клуба

Ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал посетил офис «Спартака» в Москве.

По данным Metaratings.ru, там он провел встречу с руководством красно-белых.

Как отмечает телеграм-канал «КБ Телега», Амарал – кандидат на пост нового спортивного директора «Спартака». На эту должность также претендует Хавьер Рибальта.

После 17 туров Мир РПЛ «Спартак» идет 7-м в таблице с 27 очками и отставанием в восемь баллов от лидирующего «Краснодара».

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