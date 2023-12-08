Ведущий скаут «Бенфики» Амарал посетил офис «Спартака» и встретился с руководством клуба

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Футбол

Ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал посетил офис «Спартака» в Москве.

По данным Metaratings.ru, там он провел встречу с руководством красно-белых.

Как отмечает телеграм-канал «КБ Телега», Амарал – кандидат на пост нового спортивного директора «Спартака». На эту должность также претендует Хавьер Рибальта.

После 17 туров Мир РПЛ «Спартак» идет 7-м в таблице с 27 очками и отставанием в восемь баллов от лидирующего «Краснодара».

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34 комментария
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Ну вот, есть же нормальные кандидаты. Зачем надо было мутного Эшуорта звать?
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Ответ Назар Игорь
Где главная новость дня, поздравление новому старому президенту с очередным сроком?
Для этого существуют другие пропагандонские СМИ, тут спортивный сайт.
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Московский Асмарал
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Будет амаральный Спартак Рибальты.
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А может Бенфика хочет Соболева купить за рекордные деньги?
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Пусть назначат сразу обоих гастеров - рыбалту и амарала, которые отыщут очередной импортный "талант" на должность тренера. А после этого нас будут иметь Крылышки со спортдиректором Корниленко и тренером Осинькиным, а также Факел с Ташуевым и Ахмат с Ромащенко.
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Будущая новая легенда Спартака, на уровне Терри
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Ответ Сибиряк
Ну вот, есть же нормальные кандидаты. Зачем надо было мутного Эшуорта звать?
Эш был связан с Сити груп в тот момент, когда шейхи хотели купить команду
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Англичанин,малышев или как его там в очках который и еще ищут, скоро руководства будет больше, чем игроков в заявке
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любой из тех с кем сейчас договариваются подойдёт...
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Ответ Назар Игорь
Где главная новость дня, поздравление новому старому президенту с очередным сроком?
У нас тут сайт о телесериалах.
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Ответ Максим Столбов
Для этого существуют другие пропагандонские СМИ, тут спортивный сайт.
пропагандонские типа дождя, медузы
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Фамилия спартаковская.
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сектор приз
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Ответ Сибиряк
Ну вот, есть же нормальные кандидаты. Зачем надо было мутного Эшуорта звать?
Вполне возможно что места для всех хватит...
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Ответ Сибиряк
Ну вот, есть же нормальные кандидаты. Зачем надо было мутного Эшуорта звать?
нормальные кандидаты есть. например сегодня самый главный выдвинул кандидатуру!
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Ответ Максим Столбов
Главное чтобы Амарал не замарал репутацию
и чтобы Амарал понимал, что едет не в Асмарал
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Ответ Максим Столбов
Для этого существуют другие пропагандонские СМИ, тут спортивный сайт.
"Спортивный сайт"🤣🤣🤣
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Ответ coldwar
Пусть назначат сразу обоих гастеров - рыбалту и амарала, которые отыщут очередной импортный "талант" на должность тренера. А после этого нас будут иметь Крылышки со спортдиректором Корниленко и тренером Осинькиным, а также Факел с Ташуевым и Ахмат с Ромащенко.
Все эти команды вас и так имеют😂😂😂
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Ответ Назар Игорь
Где главная новость дня, поздравление новому старому президенту с очередным сроком?
проснулся. этой новости уже 23 года
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Ответ Назар Игорь
Где главная новость дня, поздравление новому старому президенту с очередным сроком?
Пожизненный будет?
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Как сказал бы комментатор Василий Уткин - Амарал совершает свой Амаральный рейд))
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Ещё один? Не многовато ли на одну должность?
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Многообещающая фамилия, надо брать.
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Это все отвлекающий маневр, на самом деле заманивал Джикию в Бенфику.
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Всем хочется провести декабрьский отпуск в Москве
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В этом сезоне Спартак купил игроков на 31 миллион евро, в прошлом - на 16, в позапрошлом - на 21. Каких чудес болельщики ждут от нового спортивного директора? Сейчас даже молодых бразильцев продают за десятки миллионов.
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Главное чтобы Амарал не замарал репутацию
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Да это Соболев консультироваться по поводу продления контракта приходил
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