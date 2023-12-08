Роман Павлюченко: «Если «Спартак» не переиграет «Крылья», то с вероятностью 90% Абаскаля уберут»

Теги Спартак Крылья Советов Роман Павлюченко премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Павлюченко считает, что Гильермо Абаскаля могут уволить из «Спартака».

«Если «Спартак» не переиграет «Крылья», то 90%, что Абаскаля уберут. Поражение за поражением, наверное, нужна будет встряска. Не знаю, какие мысли у руководства клуба, но что-то произойдет.

Футболисты сами должны понимать, что впереди последняя игра в сезоне. «Крылья» надо обыгрывать. Погодные условия будут не самые лучшие, в каком состоянии будет поле, вопрос. Хотя подогрев поля есть, агрономы занимаются.

«Крылья» выглядят очень прилично. «Спартаку» будет очень тяжело. У них есть преимущество – играют дома. Болельщики придут, поддержат команду. «Спартаку» некуда отступать – нужна только победа. А игра уже покажет.

Абаскаль понимает, что это матч, где ему надо настроить и подготовить команду. Знаю, что на днях у них был командный обед. Может, после «Ахмата» поговорили», – сказал экс-форвард «Спартака».

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11 комментариев
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Если игрокам скажут, что в случае поражения, Абаскаля уволят, я уверен, что Крылья победят… Надо идти от обратного и объявить о том, что Абаскаля отпустят, в случае победы над Крыльями.)))
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А если переиграет? Заключат новый выгодный контракт?
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Удачи и победы Крыльям
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Крылья не обыграют, но на судьбу Абаскаля это точно не повлияет он будет до конца сезона
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Гильермо Абаскаль, наверное, самый адекватный человек в этом Спартаке. Очень жаль его и видно что игрокам все ровно на тренера, после инцидента с Беришой можно сделать такой вывод.
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Так Мост на низком старте. Отставить панику.
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Крылья очень хороши в этом сезоне надеюсь у них не произойдёт спада в весенней части чемпионата.
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Как бы то ни было, но скорее всего он прав...
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тебе надо ты и обыгрывай. Когда на тренера пойдешь учиться? Царю смена нужна будет.
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Павлюченко и ты туда же? Отстаньте уже от Абаскаля.
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