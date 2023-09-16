«Игра «Спартака» не понравилась, должна была быть уверенная победа еще в 1-м тайме. Пробить оборону «Сочи» смогли после травмы их защитника». Экс-гендиректор Мележиков про 1:0

Евгений Мележиков остался недоволен тяжелой победой «Спартака» над «Сочи» (1:0).

«Игра « » не понравилась! Ноль ударов по воротам у « » в первом тайме и семь у «Спартака». Конечно, должна была быть уверенная победа еще в первом тайме!

Гол и минимальная победа на последних минутах в большинстве разве может радовать?

Что порадовало, так это старание и самоотдача ребят на протяжении всего матча. Как говорится, додавили!

Но пробить оборону «Сочи» смогли все-таки после травмы их защитника. Так что три очка радуют, но игру и счет я ожидал другие», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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