«Игра «Спартака» не понравилась, должна была быть уверенная победа еще в 1-м тайме. Пробить оборону «Сочи» смогли после травмы их защитника». Экс-гендиректор Мележиков про 1:0

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Евгений Мележиков остался недоволен тяжелой победой «Спартака» над «Сочи» (1:0).

«Игра «Спартака» не понравилась! Ноль ударов по воротам у «Сочи» в первом тайме и семь у «Спартака». Конечно, должна была быть уверенная победа еще в первом тайме!

Гол и минимальная победа на последних минутах в большинстве разве может радовать?

Что порадовало, так это старание и самоотдача ребят на протяжении всего матча. Как говорится, додавили!

Но пробить оборону «Сочи» смогли все-таки после травмы их защитника. Так что три очка радуют, но игру и счет я ожидал другие», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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10 комментариев

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Данко Лазович
Ответ Vasyamarch91
Беда у человека с пониманием игры)
прошу уточнить про понимание игры. В чем она?
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Slavnov
Какая игра?там не было ничего,что-то реально опасное только после 70 минуты создали,с такой игрой,место в 10 будет чудом
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Kit Belleu
А вообще Абаскаль херней занимается,единственный нападающий и тот при атаках играет на фланге,а на его месте играют те кто забивать не может от природы.Дзюба всем пример,только центр.
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MikGera
Ответ Albert58
Уж всё игроки Спартака делают медленно, да и принятие решений игроками не совсем правильные. Был момент, когда передача пошла на Соболева окружённого тремя игроками, хотя на том же фланге был свободный игрок, естественно потеря мяча в перспективной атаке.
Такие передачи делают в расчете на то что игрок стянет на себя игроков соперника и сразу в касание вернет мяч после чего пойдет передача уже в освободившиеся зоны, но просто Соболев это к сожалению не Кордоба, он дубоват и долго думает
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