«Крылья» были «Спартаком», который мы надеялись увидеть. Игра не сложилась». Экс-гендиректор москвичей Мележиков о поражении

Экс-гендиректор «Спартака» разочарован поражением от «Крыльев Советов».

В 10-м туре Мир « » разгромно проиграл « » в гостях (0:4).

«Сегодня, по-моему, «Крылья» были «Спартаком». Во всяком случае, тем «Спартаком», который мы надеялись сегодня увидеть! И неважно, кто играл первым или вторым номером, чье преимущество во владении – игра полностью была сегодня за «Крыльями».

Выделять кого-то из игроков «Спартака», наших ребят, в худшую или лучшую сторону, не имеет смысла. Игра не сложилась. Осинькин и «Крылья» сегодня были лучше и увереннее!» – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

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