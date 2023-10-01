«Крылья» были «Спартаком», который мы надеялись увидеть. Игра не сложилась». Экс-гендиректор москвичей Мележиков о поражении

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Мележиков Игорь Осинькин Спорт-Экспресс Футбол

Экс-гендиректор «Спартака» разочарован поражением от «Крыльев Советов».

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в гостях (0:4).

«Сегодня, по-моему, «Крылья» были «Спартаком». Во всяком случае, тем «Спартаком», который мы надеялись сегодня увидеть! И неважно, кто играл первым или вторым номером, чье преимущество во владении – игра полностью была сегодня за «Крыльями».

Выделять кого-то из игроков «Спартака», наших ребят, в худшую или лучшую сторону, не имеет смысла. Игра не сложилась. Осинькин и «Крылья» сегодня были лучше и увереннее!» – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

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13 комментариев

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Сергей48
Крылья были Крыльями!✌️😁
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alexsem69
Ответ Сергей48
Крылья были Крыльями!✌️😁
Крылья озорные)))
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Ковид 07.10.52
И это вылезло...мало ветеранов плачущих...мечтающих вернуться к кормушке...
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Данко Лазович
Как ушел из спартака, протрезвел будто)
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Игорь Заварзин
Крылья были не "лучше и увереннее"... Крылья имели подавляющее превосходство во всех единоборствах в частности и во всех глобальных аспектах матча. И не выиграли, а унизили!!! Называется это всë именно так и не нужно подменять слов! И я, как болельщик, не хочу видеть такую команду на поле и в дерби против ЦСКА я бы предпочëл техническое поражение, нежели очередное унижение от теперь уже принципиального соперника. Не нужно выходить с такой мотивацией и с таким настроением на поле! Настаиваю!
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Александр Андреев
Крылья всегда остаются Крыльями, командой, которая может выиграть у любого соперника и так же любому проиграть. Пока у них это будет держаться в голове всё будет хорошо. Почувствуют себя академиками полетят вниз.
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Александр Баскаков
Не надо приписывать и сравнивать ,это уровень Спартака ,просто в других играх их судьи тащили
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