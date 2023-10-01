«Крылья» были «Спартаком», который мы надеялись увидеть. Игра не сложилась». Экс-гендиректор москвичей Мележиков о поражении
Экс-гендиректор «Спартака» разочарован поражением от «Крыльев Советов».
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в гостях (0:4).
«Сегодня, по-моему, «Крылья» были «Спартаком». Во всяком случае, тем «Спартаком», который мы надеялись сегодня увидеть! И неважно, кто играл первым или вторым номером, чье преимущество во владении – игра полностью была сегодня за «Крыльями».
Выделять кого-то из игроков «Спартака», наших ребят, в худшую или лучшую сторону, не имеет смысла. Игра не сложилась. Осинькин и «Крылья» сегодня были лучше и увереннее!» – сказал бывший генеральный директор «Спартака».
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