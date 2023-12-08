«Реал» недоволен, что Ла Лига поставила матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Алавес календарь Футбол

В «Реале» недовольны календарем Ла Лиги.

По данным As, тренерский штаб мадридского клуба недоволен решением Ла Лиги назначить матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря в 21:30.

Отмечается, что при таком раскладе южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.

«Реал» планируется вернуться к тренировкам 27 декабря, за неделю до первого матча в 2024 году. Вероятно, игроков из Южной Америки Карло Анчелотти попросит вернуться не раньше 29 декабря

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19 комментариев
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Сформулирую иначе:
причина недовольства Реала в том, что Барселона играет последний матч перед перерывом 20.12 (Реал 21.12), а первый после перерыва у Барселоны 04.01 (Реал 03.01)
Минус двое суток из рождественских каникул. Я бы тоже обиделся.
Так-то мне параллельно, что Реал, что Барселона - два хороших клуба.
+14
-1
+13
Ответ Сикарио
Ноет Хаве, а Король диктует условия.
а король диктует судьям и вар
+7
0
+7
Мне всегда все равно было на минусы. Но Реал это позор футбола, начиная от подкупа судей, подкупа жеребьевки в лиге чемпионов и постоянным нытьем!
+9
-3
+6
Ответ La victoria es nuèstrà
Любимое дело реала, это ныть
Ноет Хаве, а Король диктует условия.
+14
-10
+4
Лучше были бы недовольны что ноль треблы и так позорно проигралИ Сити в ЛЧ
+5
-2
+3
"Опять эти нытики", - сказали бы болелы Реала
+1
0
+1
Ответ takehiko
может потому что 40% команды травмировано?
Даа, у Реала у одного травмы
+7
-6
+1
вот именно Реал больше всех недоволен чем то. Давно заметил.
+20
-20
0
Не расстраивайся, Реал)
+4
-4
0
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