«Реал» недоволен, что Ла Лига поставила матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря

В «Реале» недовольны календарем Ла Лиги.

По данным As, тренерский штаб мадридского клуба недоволен решением назначить матч с « » на четверг 21 декабря в 21:30.

Отмечается, что при таком раскладе южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.

« » планируется вернуться к тренировкам 27 декабря, за неделю до первого матча в 2024 году. Вероятно, игроков из Южной Америки Карло Анчелотти попросит вернуться не раньше 29 декабря

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