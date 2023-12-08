«Реал» недоволен, что Ла Лига поставила матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря
В «Реале» недовольны календарем Ла Лиги.
По данным As, тренерский штаб мадридского клуба недоволен решением Ла Лиги назначить матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря в 21:30.
Отмечается, что при таком раскладе южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.
«Реал» планируется вернуться к тренировкам 27 декабря, за неделю до первого матча в 2024 году. Вероятно, игроков из Южной Америки Карло Анчелотти попросит вернуться не раньше 29 декабря
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причина недовольства Реала в том, что Барселона играет последний матч перед перерывом 20.12 (Реал 21.12), а первый после перерыва у Барселоны 04.01 (Реал 03.01)
Минус двое суток из рождественских каникул. Я бы тоже обиделся.
Так-то мне параллельно, что Реал, что Барселона - два хороших клуба.