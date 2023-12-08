Ари: «Галицкий изменил бы Бразилию к лучшему как президент, люди стали бы счастливее. Он русский Перес, сделал для «Краснодара» даже больше, чем Флорентино для «Реала»
Ари считает, что из Сергея Галицкого вышел бы хороший президент страны.
«Сергей Галицкий – лучший футбольный президент России. Можно сказать, что он русский Флорентино Перес. Галицкий сделал для «Краснодара» даже больше, чем Перес для «Реала».
Это президент, который помогает российскому футболу развиваться. Не стоит забывать, что он уже оказывает большую помощь и городу Краснодару.
Что касается его политических качеств, то, считаю, Галицкий изменил бы Бразилию к лучшему как президент страны. Люди стали бы счастливее.
Я с ним общался на эту тему, но он сказал, что уже староват для политики. Пусть развивает «Краснодар» дальше. Успехов ему от чистого сердца!» – сказал бывший форвард сборной России.
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При этом для ФК Краснодар он сделал много