Ари считает, что из Сергея Галицкого вышел бы хороший президент страны.

« – лучший футбольный президент России. Можно сказать, что он русский . Галицкий сделал для « » даже больше, чем Перес для « ».

Это президент, который помогает российскому футболу развиваться. Не стоит забывать, что он уже оказывает большую помощь и городу Краснодару.

Что касается его политических качеств, то, считаю, Галицкий изменил бы Бразилию к лучшему как президент страны. Люди стали бы счастливее.

Я с ним общался на эту тему, но он сказал, что уже староват для политики. Пусть развивает «Краснодар» дальше. Успехов ему от чистого сердца!» – сказал бывший форвард сборной России.

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