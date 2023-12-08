«Ненавижу «Реал» сильнее, чем «Эспаньол». Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду». Экс-президент «Барселоны» Гаспар о мадридцах

Экс-президент «Барселоны» рассказал, насколько сильно не любит «Реал Мадрид».

«Я намного больше ненавижу « », чем « », к которому никакой ненависти нет.

Я хочу, чтобы «Эспаньол» поднялся в Примеру, а «Реал» – отправился в », – сказал в эфире Radio Barcelona.

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