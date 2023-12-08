«Ненавижу «Реал» сильнее, чем «Эспаньол». Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду». Экс-президент «Барселоны» Гаспар о мадридцах

Теги Барселона Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига Д2 Испания Жоан Гаспар Футбол

Экс-президент «Барселоны» рассказал, насколько сильно не любит «Реал Мадрид».

«Я намного больше ненавижу «Реал», чем «Эспаньол», к которому никакой ненависти нет.

Я хочу, чтобы «Эспаньол» поднялся в Примеру, а «Реал» – отправился в Сегунду», – сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.

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20 комментариев
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если ты ненавидишь, значит тебя победили
+26
-4
+22
Ответ Anya Belova
Хоть один президент Реала высказывался так о Барселоне?
А зачем?)
У Реала все хорошо, а этим остаётся только злость, обиды и ДНК
+21
-2
+19
Типичный представитель ФК Барселона.
Такие люди как Пуйоль в этом клубе оказались чисто случайно
+19
-5
+14
Хоть один президент Реала высказывался так о Барселоне?
+13
-5
+8
А вылетет барселона,после дела Негрейры)
+11
-3
+8
бамбалейо
+7
-2
+5
Нет, я понимаю заявлять, что ты круче и порвешь их. На это ты можешь повлиять. А желать кому-то вылететь и т.д. просто признак истерички.
+5
0
+5
Желать - не вредно. Но расхлебывать в Сегунде за дельцы с Негрейрой придется бчк((
+4
-1
+3
Ответ Anya Belova
Хоть один президент Реала высказывался так о Барселоне?
да ,было дело, только в другом формате
+5
-2
+3
Ну хоть на лицемер как Пике,Лапорта,Месси и прочий сброд
+7
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Теперь понятно зачем платили в судейский корпус.Подшить к делу..
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провинция
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Как же сильно он бухал и плакал :) простить и отпустить я думаю :)
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И лишить всех Эль Классико? А как же барса будет прогрессировать без сильного соперника?
Это как купить игру, не играть онлайн и только убивать ботов на лёгком уровне, капец как интересно.
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Ответ Растиньяк
если ты ненавидишь, значит тебя победили
«Ненависть - это гнев людей слабых.» © Альфонс Доде. «Письма с мельницы»
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Ответ Anya Belova
Хоть один президент Реала высказывался так о Барселоне?
Они наверное со стоичковым в баню ходят. Вообще меня всегда умеляло что проскакивает у их функционеров шиза про то что топ игрокам Реала не нашлось бы места в составе Барселоны)) Читал как-то интервью Пике вместе с Пуелем, где Пуель сказал что ненавидит Реал, а Жерар нет. Удивился.
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