«Ненавижу «Реал» сильнее, чем «Эспаньол». Хочу, чтобы он вылетел в Сегунду». Экс-президент «Барселоны» Гаспар о мадридцах
Экс-президент «Барселоны» рассказал, насколько сильно не любит «Реал Мадрид».
«Я намного больше ненавижу «Реал», чем «Эспаньол», к которому никакой ненависти нет.
Я хочу, чтобы «Эспаньол» поднялся в Примеру, а «Реал» – отправился в Сегунду», – сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.
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У Реала все хорошо, а этим остаётся только злость, обиды и ДНК
Такие люди как Пуйоль в этом клубе оказались чисто случайно
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