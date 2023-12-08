Владислав Радимов: «Абаскаля не будет в «Спартаке» в следующем году, к гадалке не ходи»

Теги Спартак Крылья Советов Владислав Радимов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль будет уволен из «Спартака».

Бывший игрок «Зенита» предположил, что игра с «Крыльями Советов» станет последней для испанца,

«Спартак» сейчас ниже «Крыльев». На самарцев ничего не давит. Они поняли, что могут ждать сами от себя и уверенные едут к «Спартаку». Дал бы больше процентов на то, что «Крылья» не проиграют.

Не знаю, как «Спартаку» придется играть. С одной стороны, надо набирать три очка, но если ты раскроешься, «Крылья» тебя уничтожат, как это было в первом круге.

Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведет даже не на скамейке. Он сам к этому шел, результата нет плюс дисквалификация. Думаю, что будет новый тренер, к гадалке не ходи», – сказал Радимов.

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52 комментария
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Как у бывших футболеров кипит насчёт Абаскаля, причем у тех, кто после завершения карьеры не может себя реализовать.
Про Мостового молчу, он в своей вселенной живёт. Но Влад: Попал под раздачу в Зените на должности администратора команды, потом с горем пополам тренировал вторую команду, а сейчас укатился в сторону Медиалиги.
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Ответ Peter Parker
День только начался, а на спортсе уже три новости от высказавшихся про Абаскаля
И толпы Питерских.. больше всех переживающих))
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+18
День только начался, а на спортсе уже три новости от высказавшихся про Абаскаля
+17
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В целом Радимов прав. Как ни печально сознавать, от дерзкого и острого Спартака раннего Абаскаля практически ничего не осталось - ни задора, ни прессинга, ни той мотивации годичной давности. Что-то где-то было утрачено и упущено... Да и сами результаты говорят сами за себя. В кои-то веки, при не самом сильном Зените и постоянных огрехах других клубов, Спартак даже не преследует лидера, по сути. И это после 17 (!!!) туров.
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А Радимов никогда не будет тренером
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Ответ Крэнг
Серьезно? ЦСКА, который еле состав набирает на игры и Спартак, у которого почти две равные команды вы сравниваете на серьезных щщах? Я представляю во что бы играл Спартак, будь у него 3,5 калеки в команде при Абаскале
А по зениту что скажешь ?
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Ответ Вячеслав Припузов
Может лучше таки сходить к гадалке Радимову? Абаскаль по пацански доказал свою состоятельность...
А что такое "доказать свою состоятельность по- пацански"? Из чего данный процесс состоит?
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Я пытаюсь понять, как это работает? У ЦСКА всего на 1 очко больше, чем у Спартака, но я не вижу кучи "экспертов" говорящих, что Федотова нужно убирать. Да и Зенит в конце круга внезапно не на первом месте, дважды проиграл Локомотиву, дважды (считая кубок) проиграл Динамо, не выиграл у других конкурентов по таблице - ЦСКА и Краснодара - где крики рассерженных экспертов про то, что Семак не тянет, и нужно его уволить?
А вот именно по Спартаку столько негатива к тренеру.
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Уволят, конечно! Не то, что давно пора, а даже больше - такой тренер, как Абаскаль, в принципе не должен был появиться в Спартаке! Наверняка это был каприз "мегаэксперта" по футболу Салиховой, которой подарили в своё время такую футбольную игрушку.
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Ну так Абаскаля не будет с крыльями

Радимов по-питерски туповат
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Ваши бы слова, да богу в уши.
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Ответ Ganibale
К Абаскалю можно относится по-разному все Г в его сторону абсолютно неоправданно, ну я согласен что с ним надо расставаться, я понимаю ЦСКА в одном очке ну там и состав ели набирается 11 человек, Спартак с его закупкой должен быть ну хотя бы 3й на деле игра команды оставляет желать лучшего и сказать что Спартак не на своем месте я тоже не могу, игроки за него не бьются как показала история в Грозном и ладно бы это продолжалось месяца два или три это продолжается весь 2023 год
точно, игроки как тряпки, могли отмудохать бы этого получечена
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Когда гимн Спартака исполнишь, гадалка привокзальная?
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Ответ Никита Давыдкин
какой Спартак ваноли, что вы порете? Вы видели, как играл Спартак при ваноли и в первой половине прошлого сезона при абаскале? Может, это ещё багаж Аленичева был?
были налаженные связи между игроками. потом они пропали из за постоянной ротации. так что испанец разломал, а ниего нового не построил.
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Ответ Ветер
дядь, не докучай мне своими глупыми вопросам.
ты слился
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Ответ Stannis_Baratheon
ты слился
ты что то попутал. я никому и ничего не должен. если тебя что то не устроило, то это только твои проблемы.
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Ответ Coongur
Я как бы тот еще "поклонник" Спартака, но по факту год назад Спартак так же отставал от Зенита (в чемпионство Краснодара не верю) на 6 очков перед зимней паузой. Очков набрано поменьше, но и чемп более конкурентный. Тогда вопрос к Радимову: "Задержится ли в Зените Семак, также набравший меньше очков?")
А зачем в Зените что то менять? Они и так станут чемпионами, просто Семак при всей неоднозначности, более сдержан и рационален
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Ответ NIK7478
Уволят, конечно! Не то, что давно пора, а даже больше - такой тренер, как Абаскаль, в принципе не должен был появиться в Спартаке! Наверняка это был каприз "мегаэксперта" по футболу Салиховой, которой подарили в своё время такую футбольную игрушку.
а должен быть тренер как Аленичев, Мостовой?
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