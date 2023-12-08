Владислав Радимов: «Абаскаля не будет в «Спартаке» в следующем году, к гадалке не ходи»

Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль будет уволен из «Спартака».

Бывший игрок «Зенита» предположил, что игра с «Крыльями Советов» станет последней для испанца,

« » сейчас ниже « ». На самарцев ничего не давит. Они поняли, что могут ждать сами от себя и уверенные едут к «Спартаку». Дал бы больше процентов на то, что «Крылья» не проиграют.

Не знаю, как «Спартаку» придется играть. С одной стороны, надо набирать три очка, но если ты раскроешься, «Крылья» тебя уничтожат, как это было в первом круге.

Не сомневаюсь, что в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведет даже не на скамейке. Он сам к этому шел, результата нет плюс дисквалификация. Думаю, что будет новый тренер, к гадалке не ходи», – сказал .

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