Владислав Радимов: «Вернулся бы на «весна – осень» – нет смысла подстраиваться под Европу. Играя летом, можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов заявил, что вернул бы российский футбол на систему «весна – осень».

– Я бы вернулся на систему «весна – осень». Для Премьер‑лиги нет никакой разницы. Сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для Первой, Второй и Третьей лиг.

Раз еврокубков нет, играя летом, мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА – «Ростов».

– Нужно ли переносить последний тур на следующий год?

– Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

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19 комментариев
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Дада, это единственное, чего не хватает этой самой молодежи, о которой уже 20 лет сказки рассказывают. Никто пока не видел ее
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+20
Адептам весна-осень тяжело дается логика. Они думают, что при осень-весна ну никак нельзя подстроить календарь таким образом, чтобы не играть зимой там, где у нас зимой зима.
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+16
Я так понимаю, на ФИФА и чемпионат Мира в первой половине лета Владику тоже наплевать?) а игроков в сборные он на Чемпионат Европы отпустит (таковые еще есть) или на Копу, урезанными составами будем бегать?)
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+6
Ну давай расскажи Влад в каком лете вырастили: Аршавина, Жиркова и Сычева.
В соседнем солнечном Казахстане игроков складывать некуда должно быть. Поел Влад в голову. Попил. Решил мысль какую извлечь. Не вышло. Ничего страшного, всегда можно глупость сморозить - футболист же.
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один раз случился форсмажор, а разговоров будет теперь до следующего декабря.
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9 июня 2009 г.
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА (мол) — РОССИЯ (мол) — 1:0 (1:0)
При весна-осень😀
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Радимов как и многие не знает геоографию России. У нас много мест, где летом очень жарко, и играть в футбол в +40 тоже не комильфо для здоровья.
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Эксперт по росту молодежи 😁
Это с ним молодёжь из фнл в пфл отрицательно выросла ?
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Он про живых людей или картошку говорит? 🙄
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Весной разговелся.
Осенью закодировался.
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ну, и много вырастили? Были Данни, Халк, Гарай, Шкртел..дальше, что? глухо, как в танке.
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
лучше так.всю "зиму" мы играем все матчи на "баклан арене",про которую так долго смеялась "вся россия"(а теперь угрюмо завидует из года в год))а летом играем в краснодарском крае где-нить))остальная плачущая публика играет где хочет и как договорится))
История строительства Баклан-арены как была, так и остаётся одновременно смешной и позорной, и завидовать тут нечему
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