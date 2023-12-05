Владислав Радимов: «Вернулся бы на «весна – осень» – нет смысла подстраиваться под Европу. Играя летом, можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать»
Владислав Радимов заявил, что вернул бы российский футбол на систему «весна – осень».
– Я бы вернулся на систему «весна – осень». Для Премьер‑лиги нет никакой разницы. Сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для Первой, Второй и Третьей лиг.
Раз еврокубков нет, играя летом, мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА – «Ростов».
– Нужно ли переносить последний тур на следующий год?
– Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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В соседнем солнечном Казахстане игроков складывать некуда должно быть. Поел Влад в голову. Попил. Решил мысль какую извлечь. Не вышло. Ничего страшного, всегда можно глупость сморозить - футболист же.
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА (мол) — РОССИЯ (мол) — 1:0 (1:0)
При весна-осень😀
Это с ним молодёжь из фнл в пфл отрицательно выросла ?
Осенью закодировался.