Хау о 0:3 от «Эвертона»: «Результат огорчает. Для «Ньюкасла» это упущенный шанс»

Теги Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия Эдди Хау Футбол

Эдди Хау оценил поражение от «Эвертона» (0:3) в АПЛ.

«Не лучшая наша игра, матч был трудным. В первом тайме, думаю, мы могли взять игру под контроль и доминировать, но нам не хватало владения мячом.

«Эвертон» играет определенным образом, они осложнили нам жизнь, оказывали давление, но в целом мы показывали хороший футбол.

Во втором тайме перед первым пропущенным голом мы вообще выдали лучший отрезок в матче. Результат огорчает – думаю, это упущенный шанс», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

Травмы накрыли «Ньюкасл» – минус 10 игроков с сентября. Поуп вылетел вообще до мая – Де Хеа может его заменить 

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4 комментария
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Ответ кuraakula belov
Триппьер красавчик, два первых гола на ровном месте привез
ну он ведь тоже не железный, да и в общем травмы подкосили Ньюкасл
+3
0
+3
Хау ноу плэй
+1
0
+1
За 11 дней 4 матча те же 11 пацанов каждый матч играли ,следовало ожидать
+1
0
+1
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