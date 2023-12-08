Хау о 0:3 от «Эвертона»: «Результат огорчает. Для «Ньюкасла» это упущенный шанс»
Эдди Хау оценил поражение от «Эвертона» (0:3) в АПЛ.
«Не лучшая наша игра, матч был трудным. В первом тайме, думаю, мы могли взять игру под контроль и доминировать, но нам не хватало владения мячом.
«Эвертон» играет определенным образом, они осложнили нам жизнь, оказывали давление, но в целом мы показывали хороший футбол.
Во втором тайме перед первым пропущенным голом мы вообще выдали лучший отрезок в матче. Результат огорчает – думаю, это упущенный шанс», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
Травмы накрыли «Ньюкасл» – минус 10 игроков с сентября. Поуп вылетел вообще до мая – Де Хеа может его заменить
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!