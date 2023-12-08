Хау о 0:3 от «Эвертона»: «Результат огорчает. Для «Ньюкасла» это упущенный шанс»

Эдди Хау оценил поражение от «Эвертона» (0:3) в АПЛ.

«Не лучшая наша игра, матч был трудным. В первом тайме, думаю, мы могли взять игру под контроль и доминировать, но нам не хватало владения мячом.

« » играет определенным образом, они осложнили нам жизнь, оказывали давление, но в целом мы показывали хороший футбол.

Во втором тайме перед первым пропущенным голом мы вообще выдали лучший отрезок в матче. Результат огорчает – думаю, это упущенный шанс», – сказал главный тренер « ».

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