Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Лутона», «МЮ» завтра сыграет с «Челси», «Ман Сити» – с «Астон Виллой»
«Арсенал» сыграет с «Лутоном» в гостях в 15-м туре АПЛ.
Также во вторник «Вулверхэмптон» примет «Бернли».
В среду «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом» на выезде, «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Астон Виллой».
В четверг состоится матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».
15-й тур
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.30, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.15, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.30, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 6 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 6 декабря, 23.15, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 7 декабря, 23.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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