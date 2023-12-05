Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Лутона», «МЮ» завтра сыграет с «Челси», «Ман Сити» – с «Астон Виллой»

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«Арсенал» сыграет с «Лутоном» в гостях в 15-м туре АПЛ.

Также во вторник «Вулверхэмптон» примет «Бернли». 

В среду «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом» на выезде, «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Астон Виллой». 

В четверг состоится матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм». 

Чемпионат Англии

15-й тур

Вулверхэмптон – Бернли
Дата проведения
5 декабря, 22.30, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лутон – Арсенал
Дата проведения
5 декабря, 23.15, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Брентфорд
Дата проведения
6 декабря, 22.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Борнмут
Дата проведения
6 декабря, 22.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Ноттингем Форест
Дата проведения
6 декабря, 22.30, «Крэйвен Коттэдж»
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Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
6 декабря, 22.30, «Брэмелл Лэйн»
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Манчестер Юнайтед – Челси
Дата проведения
6 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
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Астон Вилла – Манчестер Сити
Дата проведения
6 декабря, 23.15, «Вилла Парк»
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Эвертон – Ньюкасл
Дата проведения
7 декабря, 22.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Вест Хэм
Дата проведения
7 декабря, 23.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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2 комментария
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Очередной победы лидеру чемпионата!
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Ответ Том Сойев
Очередной победы лидеру чемпионата!
С Лутоном Арсеналу тяжело играть судя по личным встречам
0
0
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