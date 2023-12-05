Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Лутона», «МЮ» завтра сыграет с «Челси», «Ман Сити» – с «Астон Виллой»

«Арсенал» сыграет с «Лутоном» в гостях в 15-м туре АПЛ.

Также во вторник « » примет « ».

В среду « » сыграет с « » на выезде, « » примет «Челси», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Астон Виллой».

В четверг состоится матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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