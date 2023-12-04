«Играй Марсьяль за «Ньюкасл», Хау заменил бы его через 20 минут, а партнеры разнесли бы. Почему после 8 лет в «МЮ» думают, что он вдруг проявит интерес к футболу?» Уорнок о форварде
Стивен Уорнок раскритиковал игру Антони Марсьяля против «Ньюкасла» (0:1).
«Если бы Марсьяль играл за «Ньюкасл» на этих выходных и недостаточно интенсивно накрывал бы соперников, не делал бы рывков, не придерживал бы мяч, думаю, Гимараэс ему бы об этом сказал, Шер ему бы об этом сказал. Партнеры разнесли бы его за недостаточное усердие, они бы не приняли такую игру.
Также я думаю, что Эдди Хау заменил бы его через 20 минут. И я не понимаю, почему футболисты [«Манчестер Юнайтед»] мирятся с такой его игрой.
На месте тренера я бы его снял, он просто недостаточно хорош.
Марсьяль провел в «МЮ» восемь лет, почему люди думают, что он внезапно начнет бегать и проявлять интерес к футболу? Как ему вообще выдают футболку «МЮ» – я этого не понимаю. Он годами ничего не показывает», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
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Уорнок так говорит как будто между Марсом и Рэшфором есть какая-то принципиальная разница.