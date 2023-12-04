«Играй Марсьяль за «Ньюкасл», Хау заменил бы его через 20 минут, а партнеры разнесли бы. Почему после 8 лет в «МЮ» думают, что он вдруг проявит интерес к футболу?» Уорнок о форварде

Теги Манчестер Юнайтед Стивен Уорнок Ньюкасл премьер-лига Англия Эдди Хау Фабиан Шер Антони Марсьяль Бруно Гимараэс Футбол

Стивен Уорнок раскритиковал игру Антони Марсьяля против «Ньюкасла» (0:1).

«Если бы Марсьяль играл за «Ньюкасл» на этих выходных и недостаточно интенсивно накрывал бы соперников, не делал бы рывков, не придерживал бы мяч, думаю, Гимараэс ему бы об этом сказал, Шер ему бы об этом сказал. Партнеры разнесли бы его за недостаточное усердие, они бы не приняли такую игру.

Также я думаю, что Эдди Хау заменил бы его через 20 минут. И я не понимаю, почему футболисты [«Манчестер Юнайтед»] мирятся с такой его игрой.

На месте тренера я бы его снял, он просто недостаточно хорош.

Марсьяль провел в «МЮ» восемь лет, почему люди думают, что он внезапно начнет бегать и проявлять интерес к футболу? Как ему вообще выдают футболку «МЮ» – я этого не понимаю. Он годами ничего не показывает», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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11 комментариев
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Тоха Кислый - это прям лицо Ман Юнайтед последнего десятилетия. Некоторые игры смотришь уже по инерции, просто потому что сформировалась привычка поддерживать команду. Радости от просмотра практически никакой.
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Ну еще бы сравнивать футбольный клуб с медиапроектом. Посмотрел бы я на мотивацию Хау, Шера или Гимараэса после 8 лет в клубе, где никому ничего не надо, кроме как деньги пилить. Вообще пример Роналду - показателен. Что бы про него не говорили, но ему точно не все равно. Как минимум ради собственной статистики. И когда он понял, куда попал, он пытался это болото всколыхнуть. Но болото предпочло от него избавитьс я и продолжает изображать футбольный клуб.
+13
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+13
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Ответ Topsida
90% состава не достойны одевать футболку МЮ
А НАдевать тем более, я считаю
+11
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Да там вся команда такая,если честно,инородные тела какие то
+6
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+6
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90% состава не достойны одевать футболку МЮ
+4
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+4
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У капитана слишком много усилий уходит на дайвинг и общение с арбитрами. Сил пихать Марсу не хватает, не железный.
Уорнок так говорит как будто между Марсом и Рэшфором есть какая-то принципиальная разница.
+5
-1
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Смысл что-то Марсьялю сейчас предъявлять и требовать, он последний сезон в команде, понятно что ему уже ничего не надо. Из игроков спрашивать надо в первую очередь с Рашфорда, как с самого высокооплачиваемого игрока клуба, воспитанника. Остальные наверняка думают: если уж ему побоку на всё и никто не спросит с него, то нам то на кой напрягаться?
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Потому что Марсиаля, по тем временам, купили за 60млн.
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Так в нынешнем МЮ такая игра - это норма. Это давно не та команда, что при САФе. Во всех аспектах.
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Играй Марсиаль за Марсель - было бы красиво )
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Кислый отбывает номер уже который год
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