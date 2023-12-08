Эммануэль Пети: «У иностранных звезд бывают проблемы в «Барсе», потому что приходится переучиваться в 30 лет. В других топ-клубах лицо команды определяет тренер, тут – нет»

Эммануэль Пети объяснил, чем «Барселона» отличается от других клубов.

«Я могу понять, когда иностранные звезды испытывают проблемы, оказавшись в «Барселоне». Им внезапно приходится учиться играть по-другому, даже в 30-31. Не имеет значения, сколько ты выиграл трофеев.

Здесь не так, как в других топ-клубах, потому что у «Барселоны» другая идентичность. В других клубах лицо команды определяет тренер, а в «Барселоне» тренер придерживается того же стиля, что и предшественники.

Вот почему меня не удивляет то, что лучшие сезоны «Барселоны» были под руководством ее бывших футболистов», – сказал экс-хавбек «блауграны».

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