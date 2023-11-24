Пети о «ПСЖ»: «Катарцы здесь уже 10 лет, сколько времени нужно, чтобы что-то построить? Клуб не сравнить с «Ман Сити» – там все делают последовательно»

Эммануэль Пети раскритиковал развитие «ПСЖ» при катарских владельцах.

«Давайте быть объективными, ребята. Мне говорят, что смена концепции требует времени, но катарцы здесь уже 10 лет. Сколько времени им нужно, чтобы что-то построить? Если у вас большой клуб, вы что, не можете показать амбиции? Вы должны знать, чего вы хотите.

Вы хотите играть с большими клубами или с маленькими? В летнее трансферное окно они вложили 300 млн евро, и вы говорите мне, что им нужно еще два года? Может, тогда нужно 10 лет, так нормально будет?

« » не сравнить с « » с момента прихода Гвардиолы. Там год за годом все делают последовательно. У них есть видение того, как создавать коллектив», – заявил чемпион мира в составе сборной Франции и бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».

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