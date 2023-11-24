Пети о «ПСЖ»: «Катарцы здесь уже 10 лет, сколько времени нужно, чтобы что-то построить? Клуб не сравнить с «Ман Сити» – там все делают последовательно»

Теги ПСЖ Манчестер Сити лига 1 Франция Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал развитие «ПСЖ» при катарских владельцах.

«Давайте быть объективными, ребята. Мне говорят, что смена концепции требует времени, но катарцы здесь уже 10 лет. Сколько времени им нужно, чтобы что-то построить? Если у вас большой клуб, вы что, не можете показать амбиции? Вы должны знать, чего вы хотите.

Вы хотите играть с большими клубами или с маленькими? В летнее трансферное окно они вложили 300 млн евро, и вы говорите мне, что им нужно еще два года? Может, тогда нужно 10 лет, так нормально будет?

«ПСЖ» не сравнить с «Ман Сити» с момента прихода Гвардиолы. Там год за годом все делают последовательно. У них есть видение того, как создавать коллектив», – заявил чемпион мира в составе сборной Франции и бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».

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26 комментариев

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QWertY
А они разве не построили?
Команда гегемон лиги, инфраструктура шикарная, академия выпускает топарей, сделали многомиллионную фан базу. Да, не взяли ЛЧ, но из за этого считать, что ничего не получилось -бред. Тот же Сити ЛЧ взял только в прошлом сезоне.
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Ностальгическое Дерьмо
Бесперспективно было покупать клуб в лиге 1, лучше бы какой-нибудь Блэкберн выбрали или Болтон
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Родя Раскольников
Ответ QWertY
А они разве не построили? Команда гегемон лиги, инфраструктура шикарная, академия выпускает топарей, сделали многомиллионную фан базу. Да, не взяли ЛЧ, но из за этого считать, что ничего не получилось -бред. Тот же Сити ЛЧ взял только в прошлом сезоне.
Пример гегемонии - это Бавария и Ювентус до недавнего времени. А ПСЖ за последние 7 лет выиграл свой чемпионат столько же раз, сколько Сити за тот же отрезок АПЛ. А в кубке Франции у них даже не 50% винрейт за 12 лет при шейхах.

5-й чемпионат Европы, 2 миллиарда только на трансферы игроков. Странно, что эмир Катара сократил финансирование, ведь для юзера qwerty это успешный спортивный проект.
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Korotkov R.A.
Шейхи в Сити уже 15 лет, и там далеко не всегда все было последовательно так-то
+8
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zzzeeerrrooo
Ответ nerol
Переходишь на личности - получаешь минус
Кверти типичный любитель плюсиков
Все по факту
+4
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old folk
Они и построили, просто лига гораздо слабее, и в другие клубы никто не инвестировал сопоставимые деньги, в отличие от АПЛ
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Виталий Ан
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Бесперспективно было покупать клуб в лиге 1, лучше бы какой-нибудь Блэкберн выбрали или Болтон
Подсчитайте вложения на приобретение ПСЖ шейхами. И траты на все. И посмотрите сколько стоит сейчас ПСЖ. Они еще не в плохом плюсе, при бестолковом плане и глупом развитии. Просто захотели все и сразу, перепрыгнув уровни развития. Но при этом все равно не прогадали. А в АПЛ не все так просто. Там можно просто все просадить и не добиться никаких результатов.
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a2wai
Ответ Ivan Vladyko
Кто-нибудь скажет уже Пети? Что там просто чемпионат поконкурентней, а не ваш французский круасан
Бавария в своем чемпионате доминатор и ей ничто не мешало даже в еврокубках выступать нормально, а катарцы за 12 лет не смогли построить ничего вразумительного, чтобы оно в Европе себя проявило)
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Слончик
Псж и Манся это вообще не про футбол. Это пиар-проекты и просто игрушки для шейхов.
Фанаты, медали, трофеи - они здесь нужны только как приложение.
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Manchot
У ПСЖ все очень неплохо начиналось.
Покупали игроков со вкусом - Лавесси, Пасторе, Кавани. С тем же Ибрагимовичем в яблочко попали. Начинали правильную политику возвращения звездных французов в Лигу 1 (Кабай).
Но с увольнением Лорана Блана будто все сломалось. Каждый последующий тренер слабее предыдущего. Попсовые метания с безумными трансферами Неймара и Месси, которые принесли подписки в Твиттере, но ничего не дали на поле.
В итоге через десять лет после пришествия катарцев, мы имеем команду без полузащиты и с призрачными шансами пройти групповой турнир ЛЧ.
Revons plus grand - когда-то говорили они.
Сейчас это звучит как издевка....
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Sergey
Ответ А. Мостовой
В мансити последовательно покупают судей - тут не поспоришь
лжец.
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brace
там всё делают последовательно - взлёт и возможное падение в 1 лигу.
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kos.vohrt
Ответ nerol
Переходишь на личности - получаешь минус
Как ни странно, но минусы получаешь почему-то ты, а не он.
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hs6s2y9yxb
Ответ Родя Раскольников
Пример гегемонии - это Бавария и Ювентус до недавнего времени. А ПСЖ за последние 7 лет выиграл свой чемпионат столько же раз, сколько Сити за тот же отрезок АПЛ. А в кубке Франции у них даже не 50% винрейт за 12 лет при шейхах. 5-й чемпионат Европы, 2 миллиарда только на трансферы игроков. Странно, что эмир Катара сократил финансирование, ведь для юзера qwerty это успешный спортивный проект.
Какая разница сколько сити выиграл чемпов. У них своя лига у других своя. Или что условный Зенит не гегемон только из за того что Сити за этот отрезок столько же лиг выиграл???? Ну бред же.
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old folk
Ответ a2wai
Бавария в своем чемпионате доминатор и ей ничто не мешало даже в еврокубках выступать нормально, а катарцы за 12 лет не смогли построить ничего вразумительного, чтобы оно в Европе себя проявило)
Бундеслига гораздо сильнее Лиги 1, и Баварию не за 12 лет построили
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a2wai
Ответ old folk
Бундеслига гораздо сильнее Лиги 1, и Баварию не за 12 лет построили
Нет, дело абсолютно не в этом)

Просто у Баварии есть то, что работало (может и сейчас работает, тут вопрос спорный, но скорее да чем нет) лучше, чем у ПСЖ - это хороший менеджмент.

С Аль-Хелайфи и его эффективными менеджерами ПСЖ никуда далеко не уедет, особенно с его причудами если что идет не так сносить проект и начинать все с нуля)
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Universal1000
Ответ a2wai
Бавария в своем чемпионате доминатор и ей ничто не мешало даже в еврокубках выступать нормально, а катарцы за 12 лет не смогли построить ничего вразумительного, чтобы оно в Европе себя проявило)
Те же яйца по факту.
Бавария родила 3 КЧ за 47 лет.
Это ни о чем.
Причем характерно, что 2 из 3 побед пришли с командами, созданными после после топовых отрезков у Дортмунда, в результате конкуренции т.е.
А так, из моночемпионатов слабых в ЛЧ ловить нечего особо. Тупо не переключиться после болотца местного.
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kos.vohrt
Ответ хавбек+
там чисто тренерская команда, поменяй тренеров местами и Сити превратится в ПСЖ
Это ведь сарказм?
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Александр Рабонов
Ответ хавбек+
там чисто тренерская команда, поменяй тренеров местами и Сити превратится в ПСЖ
Конечно)) А то что в псж бардак так эт норма)) Даже если их будет тренировать гвардиола то они никогда не добьются тех же успехов что и сити пока не исправят ситуацию внутри клуба а не снаружи ))
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