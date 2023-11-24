Пети о «ПСЖ»: «Катарцы здесь уже 10 лет, сколько времени нужно, чтобы что-то построить? Клуб не сравнить с «Ман Сити» – там все делают последовательно»
Эммануэль Пети раскритиковал развитие «ПСЖ» при катарских владельцах.
«Давайте быть объективными, ребята. Мне говорят, что смена концепции требует времени, но катарцы здесь уже 10 лет. Сколько времени им нужно, чтобы что-то построить? Если у вас большой клуб, вы что, не можете показать амбиции? Вы должны знать, чего вы хотите.
Вы хотите играть с большими клубами или с маленькими? В летнее трансферное окно они вложили 300 млн евро, и вы говорите мне, что им нужно еще два года? Может, тогда нужно 10 лет, так нормально будет?
«ПСЖ» не сравнить с «Ман Сити» с момента прихода Гвардиолы. Там год за годом все делают последовательно. У них есть видение того, как создавать коллектив», – заявил чемпион мира в составе сборной Франции и бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».
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Команда гегемон лиги, инфраструктура шикарная, академия выпускает топарей, сделали многомиллионную фан базу. Да, не взяли ЛЧ, но из за этого считать, что ничего не получилось -бред. Тот же Сити ЛЧ взял только в прошлом сезоне.
5-й чемпионат Европы, 2 миллиарда только на трансферы игроков. Странно, что эмир Катара сократил финансирование, ведь для юзера qwerty это успешный спортивный проект.
Все по факту
Фанаты, медали, трофеи - они здесь нужны только как приложение.
Покупали игроков со вкусом - Лавесси, Пасторе, Кавани. С тем же Ибрагимовичем в яблочко попали. Начинали правильную политику возвращения звездных французов в Лигу 1 (Кабай).
Но с увольнением Лорана Блана будто все сломалось. Каждый последующий тренер слабее предыдущего. Попсовые метания с безумными трансферами Неймара и Месси, которые принесли подписки в Твиттере, но ничего не дали на поле.
В итоге через десять лет после пришествия катарцев, мы имеем команду без полузащиты и с призрачными шансами пройти групповой турнир ЛЧ.
Revons plus grand - когда-то говорили они.
Сейчас это звучит как издевка....
Просто у Баварии есть то, что работало (может и сейчас работает, тут вопрос спорный, но скорее да чем нет) лучше, чем у ПСЖ - это хороший менеджмент.
С Аль-Хелайфи и его эффективными менеджерами ПСЖ никуда далеко не уедет, особенно с его причудами если что идет не так сносить проект и начинать все с нуля)
Бавария родила 3 КЧ за 47 лет.
Это ни о чем.
Причем характерно, что 2 из 3 побед пришли с командами, созданными после после топовых отрезков у Дортмунда, в результате конкуренции т.е.
А так, из моночемпионатов слабых в ЛЧ ловить нечего особо. Тупо не переключиться после болотца местного.