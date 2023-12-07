Пети о «Барселоне»: «Там не придают значения твоим титулам, важности для прежней команды. Ты должен подстраиваться под стиль «блауграны». Свобода есть только у игроков вроде Месси и Неймара»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Йохан Кройфф Неймар Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети рассказал, что отличает «Барселону» от других команд.

«Когда ты, иностранный футболист, приезжаешь и подписываешь контракт с «Барселоной», то сразу понимаешь, что это необычный клуб. Из-за истории, из-за самобытности – но, что еще важнее, из-за стиля игры. Со времен Кройффа они всегда играют по-особенному.

Там не придают значения тому, откуда приехал игрок, каким футболистом он может стать, какие трофеи выиграл, насколько был важен для прежней команды. В «Барселоне» надо адаптировать свой стиль под нее.

У игроков есть традиции, особенно на определенных позициях, в полузащите. Ты играешь только в своей зоне, мало кому предоставляется свобода. Только таким футболистам, как Месси, Неймар, но у остальных есть конкретные обязанности в их зоне», – сказал бывший хавбек «блауграны».

Пети о «Барселоне»: «Словно за целую страну играешь. Там очень много политики, тебе сразу говорят общаться на каталонском, понимать традиции Каталонии, а не Испании»

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21 комментарий
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Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Что-то я не видел,что бы у Суареза,Дембеле,Бускетса и других было мало освободы
Бускетс -- это вообще игрок-позиция. Если кого-то и можно назвать игроком максимально привязанным к позиции и играющим по лекалам схемы -- то это именно Буся.
Дембеле тоже был привязан к позиции ( к бровке) и имел обязательный функционал по игре в обороне. То что он мог по разному смещаться уже после получения мяча не делало его ’ свободным художником.
Суарез имел ,конечно, относительную свободу, но тоже не безраздельную
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+5
Что-то я не видел,что бы у Суареза,Дембеле,Бускетса и других было мало освободы
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Даже Анри говорил, что Пеп лучший тренер в его карьере и он стал лучше понимать футбол, и это великий бомбардир которого признали лучшим игроком АПЛ 10х:) Барселона это величие, поиграв в этом клубе игрок получает высшую награду:)
забавно, но напиши такой коммент например Jennings на ветке мадрида, то это был бы самый заплюсованный коммент.
но мадридские комплексы они такие, на ветке Барсы они изо всех сил накидывают минусы.

p.s. понятно что для некоторых адекватов вроде тебя минусы или плюсы не важны. просто констатация факта.
+8
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+3
Ответ Blaumerc
забавно, но напиши такой коммент например Jennings на ветке мадрида, то это был бы самый заплюсованный коммент. но мадридские комплексы они такие, на ветке Барсы они изо всех сил накидывают минусы. p.s. понятно что для некоторых адекватов вроде тебя минусы или плюсы не важны. просто констатация факта.
Большинство людей адекватны:) Никогда не гнался за рейтингом:) А хейтеры есть везде, но большинство людей адекватны:))

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/b/ad/516a1c15d40b68100eb120f8211f8.jpeg

Они просто завидуют и бесятся, что легенда постоянно их тыкает носом в правду:))
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Ответ Blaumerc
при чём здесь Каталония или испанцы? я разве говорил про Испанию? речь о здешних спорцовских обитателях вроде тебя, что и требовалось доказать.
За долгие годы на сайте я давно уже понял, что болельщики реала любят самолюбованием заниматься и наяривать друг на друга:)) Потому что больше на сайте они абсолютно никому не интересны:))
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+1
Ответ rigobersong
За долгие годы на сайте я давно уже понял, что болельщики реала любят самолюбованием заниматься и наяривать друг на друга:)) Потому что больше на сайте они абсолютно никому не интересны:))
а я за долгие годы понял, что Барселона главный раздражитель и генератор кликбейта на этом сайте.
любой инфо повод о Барселоне, является целью для сливок что бы по поводу и без выставить свои комплексы во всей красе.
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Ответ Антон Орехов
ты и гуру всегда одним из первых на ветке Реала пишешь.
И чо дальше?:)
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Ответ Антон Орехов
по твоей логике ты противоречишь сам себе .если ты вообще знаешь что это.
Что ты вообще несешь:)
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Даже Анри говорил, что Пеп лучший тренер в его карьере и он стал лучше понимать футбол, и это великий бомбардир которого признали лучшим игроком АПЛ 10х:) Барселона это величие, поиграв в этом клубе игрок получает высшую награду:)
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Ответ rigobersong
Даже Анри говорил, что Пеп лучший тренер в его карьере и он стал лучше понимать футбол, и это великий бомбардир которого признали лучшим игроком АПЛ 10х:) Барселона это величие, поиграв в этом клубе игрок получает высшую награду:)
8-2 получает и вышвыривание как отработанный материал))
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0
Ответ Ханс Ланда
Ты бы хоть раз в жизни выбрался из своей деревни в Барселону и Мадрид, просто в туристических целях, а потом бы стал разглагольствовать про комплексы…вот честное слово иной раз раздражают такие «каталонцы» вроде тебя, которые дальше своего райцентра не выезжали. А если бы побывал хотя бы неделю и там и там, свои гипотезы про величие и комплексы здесь бы не расплескивал.
при чём здесь Каталония или испанцы?
я разве говорил про Испанию?
речь о здешних спорцовских обитателях вроде тебя, что и требовалось доказать.
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