Пети о «Барселоне»: «Там не придают значения твоим титулам, важности для прежней команды. Ты должен подстраиваться под стиль «блауграны». Свобода есть только у игроков вроде Месси и Неймара»
Эммануэль Пети рассказал, что отличает «Барселону» от других команд.
«Когда ты, иностранный футболист, приезжаешь и подписываешь контракт с «Барселоной», то сразу понимаешь, что это необычный клуб. Из-за истории, из-за самобытности – но, что еще важнее, из-за стиля игры. Со времен Кройффа они всегда играют по-особенному.
Там не придают значения тому, откуда приехал игрок, каким футболистом он может стать, какие трофеи выиграл, насколько был важен для прежней команды. В «Барселоне» надо адаптировать свой стиль под нее.
У игроков есть традиции, особенно на определенных позициях, в полузащите. Ты играешь только в своей зоне, мало кому предоставляется свобода. Только таким футболистам, как Месси, Неймар, но у остальных есть конкретные обязанности в их зоне», – сказал бывший хавбек «блауграны».
Пети о «Барселоне»: «Словно за целую страну играешь. Там очень много политики, тебе сразу говорят общаться на каталонском, понимать традиции Каталонии, а не Испании»
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Дембеле тоже был привязан к позиции ( к бровке) и имел обязательный функционал по игре в обороне. То что он мог по разному смещаться уже после получения мяча не делало его ’ свободным художником.
Суарез имел ,конечно, относительную свободу, но тоже не безраздельную
но мадридские комплексы они такие, на ветке Барсы они изо всех сил накидывают минусы.
p.s. понятно что для некоторых адекватов вроде тебя минусы или плюсы не важны. просто констатация факта.
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Они просто завидуют и бесятся, что легенда постоянно их тыкает носом в правду:))
любой инфо повод о Барселоне, является целью для сливок что бы по поводу и без выставить свои комплексы во всей красе.
я разве говорил про Испанию?
речь о здешних спорцовских обитателях вроде тебя, что и требовалось доказать.