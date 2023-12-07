Пети о «Барселоне»: «Там не придают значения твоим титулам, важности для прежней команды. Ты должен подстраиваться под стиль «блауграны». Свобода есть только у игроков вроде Месси и Неймара»

Эммануэль Пети рассказал, что отличает «Барселону» от других команд.

«Когда ты, иностранный футболист, приезжаешь и подписываешь контракт с «Барселоной», то сразу понимаешь, что это необычный клуб. Из-за истории, из-за самобытности – но, что еще важнее, из-за стиля игры. Со времен они всегда играют по-особенному.

Там не придают значения тому, откуда приехал игрок, каким футболистом он может стать, какие трофеи выиграл, насколько был важен для прежней команды. В «Барселоне» надо адаптировать свой стиль под нее.

У игроков есть традиции, особенно на определенных позициях, в полузащите. Ты играешь только в своей зоне, мало кому предоставляется свобода. Только таким футболистам, как , , но у остальных есть конкретные обязанности в их зоне», – сказал бывший хавбек «блауграны».

Пети о «Барселоне»: «Словно за целую страну играешь. Там очень много политики, тебе сразу говорят общаться на каталонском, понимать традиции Каталонии, а не Испании»

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