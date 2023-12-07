Пети о «Барселоне»: «Словно за целую страну играешь. Там очень много политики, тебе сразу говорят общаться на каталонском, понимать традиции Каталонии, а не Испании»

Теги Барселона Ла Лига Эммануэль Пети Политика Футбол

Эммануэль Пети сравнил игру за «Барселону» с представлением целой страны.

«Давление одинаково во всех топ-клубах. И в Англии, и в Испании. Единственное, что отличает «Барселону», – это то, что там очень много политики, у нее в Испании ярко выраженная идентичность.

Каталонцы – это не кастильцы. Как только вы приезжаете, вам говорят, что вы должны разговаривать на каталонском, а не кастильском. Вы должны понимать традиции Каталонии, а не Испании.

Огромная разница ощутима. У нее миллионы фанатов, это один из лучших клубов мира, по моему мнению. Но разница есть, там очень много политики. Ты как будто играешь за целую страну», – сказал экс-хавбек сборной Франции в интервью King Casino Bonus.

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4 комментария
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Даже в России и Узбекистане тебе пояснят за каталонскую политику
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Не разбираюсь, но каталонский как-то отличается от испанского?
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Ответ курский вокзал. стою
Не разбираюсь, но каталонский как-то отличается от испанского?
да, там больше от французского языка заимствований
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