Медведев о решении не удалять Пиняева: «Чистая красная карточка. Согласен с Лапочкиным»
Александр Медведев уверен, что Сергея Пиняева следовало удалять.
«Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ. На 63-й минуте Пиняев в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.
– Бывший арбитр Сергей Лапочкин заявил, что ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Лапочкин назвал это вопиющим случаем.
– Категорически согласен с Лапочкиным. Это чистая красная карточка, – сказал генеральный директор «Зенита».
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Там и мяча рядом нет.