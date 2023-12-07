Медведев о решении не удалять Пиняева: «Чистая красная карточка. Согласен с Лапочкиным»

Александр Медведев уверен, что Сергея Пиняева следовало удалять.

«Зенит» проиграл « » (1:3) в матче 17-го тура Мир . На 63-й минуте в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр показал россиянину желтую карточку.

– Бывший арбитр Сергей Лапочкин заявил, что ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Лапочкин назвал это вопиющим случаем.

– Категорически согласен с Лапочкиным. Это чистая красная карточка, – сказал генеральный директор « ».

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