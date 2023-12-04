Мостовой не пошел бы тренировать «Сочи»: «Потому что 16-е место. Не, какой это шанс?»
Александр Мостовой не хочет работать тренером в клубе-аутсайдере.
– Александр, пойдете в «Сочи»?
– Нет.
– Почему?
– Потому что 16-е место.
– Точилина это не останавливает. Это шанс.
– Да не, какой это шанс? Точилин там уже 10 лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет.
Я там не живу. Если бы я там жил, может быть я бы тоже вторым-третьим был бы, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Спартака».
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Да вы чё? 2 тыщи километров!?
Так что вы не правы, Александр
я на самом деле даже буду болеть за Александра, если он возглавит какой-нибудь клуб РПЛ
То это не так, то то не эдак.
- Да вы что, она ж в Терсере. Мне её в Сегунду, что ли, выводить?