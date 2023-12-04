Мостовой не пошел бы тренировать «Сочи»: «Потому что 16-е место. Не, какой это шанс?»

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Александр Мостовой Сочи Это футбол, брат! Футбол

Александр Мостовой не хочет работать тренером в клубе-аутсайдере.

– Александр, пойдете в «Сочи»?

– Нет.

– Почему?

– Потому что 16-е место.

– Точилина это не останавливает. Это шанс.

– Да не, какой это шанс? Точилин там уже 10 лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет.

Я там не живу. Если бы я там жил, может быть я бы тоже вторым-третьим был бы, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Спартака».

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47 комментариев
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Александр , пойдете в Сочи?
Да вы чё? 2 тыщи километров!?
+52
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Ответ Гоблинский
А какой Царь согласился бы сидеть в провинции?
Диоклетиан)
+41
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Ответ _FoX-
Диоклетиан)
А чеканить он умел? Нет? То то же
+28
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Special one, которого мы заслужили
+20
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Все правильно, Царь. Если и соглашаться на ПЕРВУЮ работу тренером, когда ты без опыта и без успехов/достижений на этот поприще, то надо сразу же идти в Зенит, а еще лучше в Манчестер Сити.
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-2
+14
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Федотов пришёл в Сочи, когда этот клуб был именно на 16 месте. Спас от вылета, затем завоевал с Сочи с серебро, а теперь весьма успешно тренирует ЦСКА, с которым за год работы уже успел взять кубок России.
Так что вы не правы, Александр
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А какой Царь согласился бы сидеть в провинции?
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Вот бы тандем с Ротенбергом, один лентяй, другой только лозунгами разговаривает. Убойная тренерская связка была бы.
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Ответ artpal
Федотов пришёл в Сочи, когда этот клуб был именно на 16 месте. Спас от вылета, затем завоевал с Сочи с серебро, а теперь весьма успешно тренирует ЦСКА, с которым за год работы уже успел взять кубок России. Так что вы не правы, Александр
– Да не, какое там не правы?
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Ответ Трент Резнор
Special one, которого мы заслужили
Special Tsar’
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блин, кажется этот прикол зашёл слишком далеко)
я на самом деле даже буду болеть за Александра, если он возглавит какой-нибудь клуб РПЛ
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Ответ artpal
Федотов пришёл в Сочи, когда этот клуб был именно на 16 месте. Спас от вылета, затем завоевал с Сочи с серебро, а теперь весьма успешно тренирует ЦСКА, с которым за год работы уже успел взять кубок России. Так что вы не правы, Александр
Царь не может ошибаться, это что за еретические какие-то речи? На костер захотели? За распространение ереси.
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Капризный, как царевна Несмеяна.
То это не так, то то не эдак.
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Реал И Ман.Сити так и ждут Сашу
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дайте ему Баварию....он её по телефону к чемпионству приведёт!
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Ясен перец, ему сразу Спартак подавай:)))
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красава Саня! уважение!
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СКА-Хабаровск гоните Шаронова, Мостовой дозрел.
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Ответ slipar
Реал И Ман.Сити так и ждут Сашу
такое ощущение, что он и от Сельты бы нашёл повод отказаться
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Мостовой еще не начал тренировать, а уже рассуждает как опытный топ-тренер. Гений.
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Мостовой должен возглавить Зенит и вывести его в пердив на радость всем любителям российского футбола.
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Мостовой согласен тренировать только Баварию, ПСЖ или Ман Сити. И то только в последнем туре, когда будет отрыв от второго места в 10+ очков, чтобы наверняка. Излишние риски царю ничему
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Ответ Гоблинский
А чеканить он умел? Нет? То то же
Чеканить может и не умел, но капуста, говорят, у него была ого-го!
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Ответ _FoX-
Диоклетиан)
Я бы попросил! Диоклетиан был даже императором!
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Ответ artpal
Федотов пришёл в Сочи, когда этот клуб был именно на 16 месте. Спас от вылета, затем завоевал с Сочи с серебро, а теперь весьма успешно тренирует ЦСКА, с которым за год работы уже успел взять кубок России. Так что вы не правы, Александр
Ну а дальше то что?
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Ответ artpal
Федотов пришёл в Сочи, когда этот клуб был именно на 16 месте. Спас от вылета, затем завоевал с Сочи с серебро, а теперь весьма успешно тренирует ЦСКА, с которым за год работы уже успел взять кубок России. Так что вы не правы, Александр
Да что уж там Федотов, Бердыев вполне себе спас одну команду от вылета, а потом даже в еврокубки с ней пробился.
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Не для тебя моя роза цвела.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Мостовой еще не начал тренировать, а уже рассуждает как опытный топ-тренер. Гений.
У него же опыт 25 лет.
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- Гвардиола, пойдёшь тренировать "Барселону Б"?
- Да вы что, она ж в Терсере. Мне её в Сегунду, что ли, выводить?
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За то Семака пихает в Урал , тип посмотрите его там.А Семак все таки с Уфы начинал.
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Не царское это дело, Сочи тренировать!
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Я так полагаю, Мостовой претендует на пост главного тренера Зенита. Он сейчас на втором месте, а надо вернуть на первое. Отставание - два очка. Вот это настоящий вызов для Царя!
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Царю надо дать тренировать Спартак или Зенит. А что мелочиться ....
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В случае с Мостовым слово "Сочи" можно заменить на слово "никуда".
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а говорит слепых зон нет! для Александра нижняя восьмёрка и есть слепая зона
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😂👑
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Точила прикуп знает)
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Знает себе цену.
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ну аэропорт хоть работает, чо. вполне себе бонус
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В идеале получить команду которая идет на первом месте, вот там реальный шанс проявить себя
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Где то в Сочи радостно перекрестились ))
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Над нами просто издеваются давая его интервью каждый день, и каждый час! Прекратите, пожалуйста, это невыносимо уже
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Казань брал, Сочи не брал
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Знал бы прикуп, был бы тренером.
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