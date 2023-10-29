Азар и Жиру считают, что «Золотой мяч» надо отдать Месси – за победу на ЧМ: «Было бы нелогично не вручить приз лучшему в истории в такой год»

Эден Азар и Оливье Жиру считают, что «Золотой мяч» нужно вручить Лионелю Месси .

«Было бы нелогично не вручить «Золотой мяч» лучшему игроку в истории в год, когда он выиграл чемпионат мира», – заявил , ранее завершивший карьеру.

«Кто выиграл чемпионат мира? Так обычно работает. Кроме того, он сыграл важную роль на чемпионате мира, поэтому я думаю, что « » достанется », – сказал .

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