Азар и Жиру считают, что «Золотой мяч» надо отдать Месси – за победу на ЧМ: «Было бы нелогично не вручить приз лучшему в истории в такой год»

Теги Милан МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Эден Азар ЧМ-2022 Оливье Жиру Интер Майами Футбол

Эден Азар и Оливье Жиру считают, что «Золотой мяч» нужно вручить Лионелю Месси .

«Было бы нелогично не вручить «Золотой мяч» лучшему игроку в истории в год, когда он выиграл чемпионат мира», – заявил Азар, ранее завершивший карьеру.

«Кто выиграл чемпионат мира? Так обычно работает. Кроме того, он сыграл важную роль на чемпионате мира, поэтому я думаю, что «Золотой мяч» достанется Месси», – сказал Жиру.

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84 комментария

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VERBLYUD
Ну и что? Кто эти ноунеймы? Артемка и Роман считают, что Месси не заслуживает ЗМ, их мнение важнее!
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Aleksey Yashin
Азар с Жиру бесится
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Квадратное личико
Ответ Jeicob Harlon
если за чм дают зм, то где мячи иньесты или хави??,которые подрят брали со сборной всё что только можно
Иньеста и Хави на всех этих подряд выигранных турнирах со сборной вместе взятые сделали 10 голевых действий, как Месси на ЧМ2022? Ты попробуй пораскинуть мозгами. Может, супер яркий индивидуальный перформанс как-то связан со всем этим? 🤔
+22
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Квадратное личико
Ответ kaka10
почему тогда в 2010 Золотой мяч вручили Месси по обратной логике?) почему не Давиду Вилье, Иниесте или Снейдеру, который к тому же был победителем ЛЧ и финалистом ЧМ
О как интересно. Иньеста, который в 2010 году был одноклубником Месси, был финалистом ЛЧ, а сам Месси не был, получается? 🤔 Всё новые и новые детали всплывают от поклонников Роналду в обсуждении Золотого Мяча. Правда, они даже первичную проверку на достоверность не проходят, но это мелочи, да же?)
P.S. Исправил уже, молодец) Напомни тогда, плиз, лучшим игроком какого турнира в 2010 году был признан Снейдер? Хоть одного? 🤭
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Tseren031293
Рубрика «Кто угодно, лишь бы не Месси» снова открыта.
Роналдо-феномен, Анри, Оуэн и другие игроки прошлого полностью понимают, что Месси больше всех достоин ЗМ, за невероятный плей-офф, где он решал на каждой стадии (голевые передачи с Голландцами и Хорватами чего стоят).
Но местные эксперты, фаны Холланда и Мбаппе (но только в этом году)
Скажут, что голы в пустыне, намного важнее чем голевые действия на стадии плей-офф мундиаля!
Ждём слёзы хейтеров.
А Месси выиграл все Чемпион Мира (В ранге МВП) + 8 ЗМ !
Азар правильно подчеркнул ЛУЧШЕМУ В ИСТОРИИ В ГОД ПОБЕДЫ НА ЧМ!
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Квадратное личико
Азар и Жиру - это в недавнем прошлом капитаны сборных Бельгии и Франции, чьи партнёры по сборной де Брюйне и Мбаппе среди главных претендентов. И они считают, что Месси заслужил. Но местным восьмисотликим Артёмкам и Ромкам виднее, конечно) На спортсе они что-то типа греческих бо(г/т)ов 😄)
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Вальдано
Лучший в истории его и получит. За ЧМ. А другой "лучший" в истории пусть занимается пересадкой волос. А то на ЧМ они ему не помогли. И уже не помогут. Клинику по пересадке волос в Мадриде он уже вроде открыл..😄🤭👏👏👏
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бек саидов
да вы что , Азар и Жиру? спросите у халамадрид, они лучше вас знают, кто лучший игрок в истории , и кому надо что отдавать.Не пишите глупости.
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Oleg
Ответ Александр Сырчин
Кто выиграл чемпионат мира? Так обычно работает. А раньше почему так не работало. В прошлые ЧМ? Ваше лицемерие не знает границ.
Ну кто из Испании был признан МВП ЧМ и показал выступление с рекордом в 10 очков по гол/пас и признанием как величайшего перфоманса в истории, наряду с Диего 1986 и Пеле 1970?)))
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10ztv
Ответ Владимир Владимир
По такой логике можно и Мбаппе отдать: хет-трик в финале, лучший игрок команды, тащил Францию, делал разницу, просто в серии пенальти проиграл и то, будь расторопнее Коло-Муани, праздновали бы победу. Ещё лучше придумал: надо отдать Мартинесу, потому что он реально победу принёс в парочке серий пенальти и сейвом в концовке финала. Но, увы, пока реклама Ронов и Месси прёт, за неё люди платят, ЗМ будут вручать им за любой повод. Вот, повезло, на ЧМ получилось его найти, замазать прессой позор с ПСЖ и, вообще, абсолютно невнятную игру против серьёзных клубов в ЛЧ. А то, что ЧМ давно превратился во второсортный турнир, никто говорить не рискует, ибо получит по шапке от пиарщиков со всего мира. Для меня лучший игрок сезона - Родри, Холланд и Де Брюйне, но кому это интересно? Какая-то ЛЧ...
чм второсортный турнир? Его смотрят в 10 раз больше, чем лч, а футбол сделан для зрителя. И кому давать кроме Месси?
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Кирилл
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Так в следующем году, по итогу сезона 23/24, и можно разговаривать по поводу ЗМ для Джуда - многое будет зависеть от результатов Реала в том числе.
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Отец Абду
Ответ VERBLYUD
Ну и что? Кто эти ноунеймы? Артемка и Роман считают, что Месси не заслуживает ЗМ, их мнение важнее!
Такие ноунеймы, как Роналдо, Стоичков, Гризманн, Каррагер, Анри, Азар, Жиру, Пеп, Кьеллини, Осимхен и др отдыхают рядом с ними:)
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Barcelona Forever
Теперь они очень не красивые по мнению персофанок влигеверблюдовигралду😁
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Илья Мурашов
Ответ kaka10
почему тогда в 2010 Золотой мяч вручили Месси по обратной логике?) почему не Давиду Вилье, Иниесте или Снейдеру, который к тому же был победителем ЛЧ и финалистом ЧМ
В 2010 ЗМ давали совместно с ФИФА. Тогда голосовали капитаны, тренера, журналисты. По старым правилам получил бы Снейдер. Сейчас ЗМ дает только ФФ. Так что не нужно сравнивать 2010 и 2023.
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Oleg
Ответ kaka10
почему тогда в 2010 Золотой мяч вручили Месси по обратной логике?) почему не Давиду Вилье, Иниесте или Снейдеру, который к тому же был победителем ЛЧ и финалистом ЧМ
Теперь по Снейдеру, вообще забавен этот мем со Снейдером и кто его придумал?)
Итак:
Лучший игрок Интера - Милито
Лучший игрок Серии А - Милито

ВНИМАНИЕ - Лучший игрок ЛЧ - Милито

Вопрос, почему Снейдер?)))
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Я Гражданин Мира
Ответ Jeicob Harlon
если за чм дают зм, то где мячи иньесты или хави??,которые подрят брали со сборной всё что только можно
Заметьте это говарил проигравший страна, у которого тоже есть кандидат на зм
Хотя о чём я , вы всё равно не понимаете
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Илья Мурашов
Ответ Oleg
Теперь по Снейдеру, вообще забавен этот мем со Снейдером и кто его придумал?) Итак: Лучший игрок Интера - Милито Лучший игрок Серии А - Милито ВНИМАНИЕ - Лучший игрок ЛЧ - Милито Вопрос, почему Снейдер?)))
Потому что он был в этих командах. Как Жоржиньо в 2021, когда его продвигали на ЗМ. По его логике - главное трофеи, а какой вклад не важно.
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Илья Мурашов
Ответ kaka10
@Квадратное личико Месси не был финалистом ЧМ, не забил решающий гол в финале и в целом турнир слабо сб Аргентины провела ты предлаешь тогда Диего Форлану вручить ЗМ по логике лучшего игрока ЧМ?
Месси не получил ЗМ за ЧМ 2014, хотя стал лучшим игроком.
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Oleg
Ответ Илья Мурашов
Потому что он был в этих командах. Как Жоржиньо в 2021, когда его продвигали на ЗМ. По его логике - главное трофеи, а какой вклад не важно.
Вообще сколько не читаю бреда про этого Снейдера, никто вразумительного ответа так и не дал.
Все МВП в Интере, Серии А и ЛЧ забрал Милито.
На ЧМ чемпион Испания, МВП Форлан.
Прчему Снейдер, до сих пор загадка, кто это продвигал и зачем?)
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Илья Мурашов
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Роналду забил больше всех в мире, чемпион 3х топ лиг , король лч а хасбик у них лучший))) Выиграл чм ))5 пенальти в 7 матчах)) ахах мвп ахах лучший ахахах
А что ЗМ уже дают за всю карьеру?? Причем тут аравийский принц?
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Oleg
Ответ kaka10
почему тогда в 2010 Золотой мяч вручили Месси по обратной логике?) почему не Давиду Вилье, Иниесте или Снейдеру, который к тому же был победителем ЛЧ и финалистом ЧМ
Кто из Испании в 2010 был признан лучшим игроком ЧМ, кто из Испании установил рекорд 10 очков по гол/пас как Лео в 2022?
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Квадратное личико
Ответ kaka10
@Квадратное личико Месси не был финалистом ЧМ, не забил решающий гол в финале и в целом турнир слабо сб Аргентины провела ты предлаешь тогда Диего Форлану вручить ЗМ по логике лучшего игрока ЧМ?
Вообще да. Форлан классный сезон провел и на ЧМ жёг с не самой сильной сборной Уругвая. Атлетико чемпионат провалил с треском, заняв 9-е место, зато Лигу Европы взяли, в финале которой Форлан дубль сделал. Так что да, в 2010-м году если бы Золотой Мяч взял Форлан, я бы как минимум не удивился.
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Oleg
Ответ Maluma Amulam
Ну харош уже Месси и Кришу не за что ничего давать, дорогу молодым надо. Что, Лео один играл и выиграл чм? Что других игроков с треблом нет например или более значимыми достижениями и проявлениями. Давать зм просто за то что он вот наконец то чм выйграл - бред какой то. Есть футболисты которые больше показали себя явно.
Особенно Холанд, провалив полуфиналы и финал ЛЧ.
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Алексей Голубев
Ну это уже точно последний ) потерпите годик) 7-8 не так уж и принципиально)
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10ztv
Ответ Temp LC
так Иньеста тоже полузащитник, а Хави вообще почти опорник.
Ну Месси тоже не нападающий по типу Холланда( не замыкатель), но почему-то их сравнивают по голам
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