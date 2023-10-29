Азар и Жиру считают, что «Золотой мяч» надо отдать Месси – за победу на ЧМ: «Было бы нелогично не вручить приз лучшему в истории в такой год»
Эден Азар и Оливье Жиру считают, что «Золотой мяч» нужно вручить Лионелю Месси .
«Было бы нелогично не вручить «Золотой мяч» лучшему игроку в истории в год, когда он выиграл чемпионат мира», – заявил Азар, ранее завершивший карьеру.
«Кто выиграл чемпионат мира? Так обычно работает. Кроме того, он сыграл важную роль на чемпионате мира, поэтому я думаю, что «Золотой мяч» достанется Месси», – сказал Жиру.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
P.S. Исправил уже, молодец) Напомни тогда, плиз, лучшим игроком какого турнира в 2010 году был признан Снейдер? Хоть одного? 🤭
Роналдо-феномен, Анри, Оуэн и другие игроки прошлого полностью понимают, что Месси больше всех достоин ЗМ, за невероятный плей-офф, где он решал на каждой стадии (голевые передачи с Голландцами и Хорватами чего стоят).
Но местные эксперты, фаны Холланда и Мбаппе (но только в этом году)
Скажут, что голы в пустыне, намного важнее чем голевые действия на стадии плей-офф мундиаля!
Ждём слёзы хейтеров.
А Месси выиграл все Чемпион Мира (В ранге МВП) + 8 ЗМ !
Азар правильно подчеркнул ЛУЧШЕМУ В ИСТОРИИ В ГОД ПОБЕДЫ НА ЧМ!
Итак:
Лучший игрок Интера - Милито
Лучший игрок Серии А - Милито
ВНИМАНИЕ - Лучший игрок ЛЧ - Милито
Вопрос, почему Снейдер?)))
Хотя о чём я , вы всё равно не понимаете
Все МВП в Интере, Серии А и ЛЧ забрал Милито.
На ЧМ чемпион Испания, МВП Форлан.
Прчему Снейдер, до сих пор загадка, кто это продвигал и зачем?)