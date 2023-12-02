Лэмпард – лучший трансфер в истории «Челси» по версии FourFourTwo. Азар – 2-й, Дрогба – 4-й, Чех – 5-й
Трансфер Фрэнка Лэмпарда признан лучшим в истории «Челси» по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 33 лучших трансферов в истории «Челси». Переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году занял первое место.
Топ-10 выглядит так:
1. Фрэнк Лэмпард из «Вест Хэма» в 2001 году
2. Эден Азар из «Лилля» в 2012-м
3. Рой Бентли из «Ньюкасла» в 1948-м
4. Дидье Дрогба из «Марселя» в 2004-м
5. Петр Чех из «Ренна» в 2004-м
6. Клод Макелеле из «Реала» в 2003-м
7. Джанфранко Дзола из «Пармы» в 1996-м
8. Джанлука Виалли из «Ювентуса» в 1996-м
9. Эшли Коул из «Арсенала» в 2006-м
10. Арьен Роббен из ПСВ в 2004-м.
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А чë, удобно)
Вообще много культовых трансфера можно включить, того же Десайи, Хасельбанка или Косту
Но я не о том что он плох, Роббен всегда был крутым футболистом, но он просто мало играл даже в те три сезона. Я бы еще понял 9-ое место Маты за индивидуальный перфоманс и что он мертвую команду вытаскивал, но не 9-ое место Роббена.
Не поставить Канте - это позорище.
В мусорку.
Но где Жирков?