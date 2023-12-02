Лэмпард – лучший трансфер в истории «Челси» по версии FourFourTwo. Азар – 2-й, Дрогба – 4-й, Чех – 5-й

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Трансфер Фрэнка Лэмпарда признан лучшим в истории «Челси» по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 33 лучших трансферов в истории «Челси». Переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году занял первое место. 

Топ-10 выглядит так:

1. Фрэнк Лэмпард из «Вест Хэма» в 2001 году

2. Эден Азар из «Лилля» в 2012-м

3. Рой Бентли из «Ньюкасла» в 1948-м

4. Дидье Дрогба из «Марселя» в 2004-м

5. Петр Чех из «Ренна» в 2004-м

6. Клод Макелеле из «Реала» в 2003-м

7. Джанфранко Дзола из «Пармы» в 1996-м

8. Джанлука Виалли из «Ювентуса» в 1996-м

9. Эшли Коул из «Арсенала» в 2006-м

10. Арьен Роббен из ПСВ в 2004-м. 

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53 комментария
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Странно что Канте нет даже в общем списке из 33-х футболистов, хотя он все трофеи с Челси взял и сыграл ключевую роль в последнем чемпионстве и победе в Лиге Чемпионов, зато на девятом месте Роббен, который половину времени лечился. Пауло Ферейра это вообще потрясающе при живом Ивановиче, который за девять лет сыграл раза в два больше матчей и забил много важных голов.
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Учитывая, что Лэмпард претендует на роль лучшего полузащитника Челси всех времён, притом, что лучшим бомбардиром клуба он уже является и так - заслуженный топ. Аналог Гиггза в МЮ. Осталось лучшим игроком стать по версии болельщиков.
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Ответ Black Phoenix
Учитывая, что Лэмпард претендует на роль лучшего полузащитника Челси всех времён, притом, что лучшим бомбардиром клуба он уже является и так - заслуженный топ. Аналог Гиггза в МЮ. Осталось лучшим игроком стать по версии болельщиков.
Аналог Гиггза в Челси это Терри))
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
А что не так ? Тут разговор не про реал 🙋🏼‍♂️
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Грош цена такому рейтингу без Мудрика.
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Что тут Роббен забыл вообще? Тот же Канте или Иванович больше заслуживают тут быть
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Ответ ZamoRano
Роббен принес первые два чемпионства при абраме чуть ли не в соло
Нет. Это как сказать что Флоран Малуда чуть ли не в соло принес чемпионство Анчелотти.
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+8
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Ответ Black Phoenix
Гиггз - в полузащите, а Терри защитник. Уже несостыковка. Терри - тогда уж аналог Невилла, или Фердинанда в Юнайтед.
Он говорит об изменах. Гиггз и Терри вне поля не очень хорошие люди
+8
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Ответ ZamoRano
Окей, в первом сезоне и правда были травмы, тогда я не все матчи чукчей смотрел, но лучший Роббен на мой взгляд был именно в Челси, я до сих пор помню как он там с правого фланга с центра поля пятерых накручивал.
Лучший Роббен был в Баварии, в Челси Арьен был сыроват и уж точно не был в числе главных игроков в чемпионствах 05-06.
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Я так понимаю кто-то из редакции FourFourTwo дорвался до нейронных сетей и прописал задачу генерировать новый рейтинг каждый день?
А чë, удобно)
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Лучший трансфер в любом случае Азар. Куплен не дорого, играл блестяще, выиграл пару АПЛ и ушёл в Реал за рекордную сумму.
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Азар и в истории Реала лучший трансфер!
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Ответ savik-A.M.
Азар так то лучше Лэмпси , его так во время пихнули за огромнейшие деньги и он больше и не играл ,
Нужно быть совсем идиотом чтоб сравнивать масштаб того, что сделал в Челси Фрэнк и Азар. Лэмпард - Легенда. Азар - нет. А насчёт того что Азара круто впарили - тут учитываются трансферы на вход, а не на выход.
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Лэмпард настоящая глыба. Столько дет отыграл на высочайшем уровне да еще и столько голов наколотил
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Ответ kellhus
Грош цена такому рейтингу без Мудрика.
Там даже Шевы нет. Но без Мудрика, согласен, это не рейтинг.
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Азар слишком высоко. Канте должен быть в 10ке , легенда который принес ЛЧ и АПЛ и много других трофеев.
Вообще много культовых трансфера можно включить, того же Десайи, Хасельбанка или Косту
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Ответ Maestrro
Он говорит об изменах. Гиггз и Терри вне поля не очень хорошие люди
Ну если вне футбола - тогда да, соглашусь)
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Ответ Black Phoenix
Гиггз - в полузащите, а Терри защитник. Уже несостыковка. Терри - тогда уж аналог Невилла, или Фердинанда в Юнайтед.
внефутбольный аналог......аналог вне поля.....
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Ответ Black Phoenix
Гиггз - в полузащите, а Терри защитник. Уже несостыковка. Терри - тогда уж аналог Невилла, или Фердинанда в Юнайтед.
ты его чуток не понял
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Ответ Итачи Учиха
Что тут Роббен забыл вообще? Тот же Канте или Иванович больше заслуживают тут быть
Первое чемпионство эры Абрамовича во многом благодаря ему было, вероятно поэтому, можно понять. Все же рейтинг больше про влияние, а не трансферную выгоду
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Ответ Антиглор17
Азар и в истории Реала лучший трансфер!
как поживаешь, канчита вёрст
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Ответ Сергей Сергей
Аналог Гиггза в Челси это Терри))
Гиггз - в полузащите, а Терри защитник. Уже несостыковка. Терри - тогда уж аналог Невилла, или Фердинанда в Юнайтед.
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Ответ onsigne
Нет. Это как сказать что Флоран Малуда чуть ли не в соло принес чемпионство Анчелотти.
Окей, в первом сезоне и правда были травмы, тогда я не все матчи чукчей смотрел, но лучший Роббен на мой взгляд был именно в Челси, я до сих пор помню как он там с правого фланга с центра поля пятерых накручивал.
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Ответ ZamoRano
Окей, в первом сезоне и правда были травмы, тогда я не все матчи чукчей смотрел, но лучший Роббен на мой взгляд был именно в Челси, я до сих пор помню как он там с правого фланга с центра поля пятерых накручивал.
Только в Челси Роббен начинал слева и почти все матчи провел там, как вингер ) В чемпионские сезоны справа играл Дафф. Постепенно Роббена начали справа ставить.
Но я не о том что он плох, Роббен всегда был крутым футболистом, но он просто мало играл даже в те три сезона. Я бы еще понял 9-ое место Маты за индивидуальный перфоманс и что он мертвую команду вытаскивал, но не 9-ое место Роббена.
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Ответ Антиглор17
Азар и в истории Реала лучший трансфер!
тёлкам слово не давали
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Ответ rigobersong
Азар ЛЧ с Челси не брал:))
даже по гол+пас он уступает Лэмпарду. Лэмпард закономерно на 1 месте.
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Роббен как-то не к месту. Тот же канте или Иванович более успешны
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Азар выше Дрогба. Абсурд. Дальше можно не смотреть.
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Когда уже будет не только рейтинг, но и критерии его составления? Почему нет Аспиликуэты, например, который взял все трофеи и был куплен за копейки.
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Этот рейтинг составляет какой-то клован.
Не поставить Канте - это позорище.
В мусорку.
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Покупка Дрогба лучший трансфер, при всём уважении к остальным
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Гронкьяер №1, потом уже все остальное
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Роббен?
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Я понимаю Роббен, но он не должен быть выше Балака
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Для глров проэкта будет шок, что Лэмпси не их воспитанник))))
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Это-то ладно
Но где Жирков?
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не совсем понятно отсутствие Эссьена... В разы больше того же Роббена сделал.
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Мата больше пользы принёс для Челси, чем Роббен. Думаю он должен быть вместо него, Роббен постоянно был в лазарете в Челси, а так, как игрок он намного лучше, чем Мата
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интересно что в десятке Дзола с Виалли , это первый год когда у нас ( Беларусь ) можно было смотреть чемпионат Англии ( Италия раньше была , с Орловым в комментариях) , и мне было любопытно посмотреть на них в другой среде , почти тогда перешёл ещё и Раванелли в Мидлсбро
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