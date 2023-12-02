Лэмпард – лучший трансфер в истории «Челси» по версии FourFourTwo. Азар – 2-й, Дрогба – 4-й, Чех – 5-й

Трансфер Фрэнка Лэмпарда признан лучшим в истории «Челси» по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 33 лучших трансферов в истории «Челси». Переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году занял первое место.

Топ-10 выглядит так:

1. Фрэнк Лэмпард из «Вест Хэма» в 2001 году

2. Эден Азар из «Лилля» в 2012-м

3. Рой Бентли из «Ньюкасла» в 1948-м

4. Дидье Дрогба из «Марселя» в 2004-м

5. Петр Чех из «Ренна» в 2004-м

6. Клод Макелеле из «Реала» в 2003-м

7. Джанфранко Дзола из «Пармы» в 1996-м

8. Джанлука Виалли из «Ювентуса» в 1996-м

9. Эшли Коул из «Арсенала» в 2006-м

10. Арьен Роббен из ПСВ в 2004-м.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!