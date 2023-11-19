Витцель о «золотом поколении» Бельгии: «Обидно, что с командой, где играли Азар, Лукаку, де Брюйне, мы творили историю страны, но ничего не выиграли»

Аксель Витцель высказался о «золотом поколении» сборной Бельгии.

– В мае прошлого года вы объявили об уходе из сборной Бельгии. На чемпионате мира-2018 вы заняли третье место. Но есть ли сожаление, что не удалось выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы с тем поколением, с которым вы играли за Бельгию?

– Обидно, что с той командой, которая у нас была, с Азаром, Лукаку, де Брюйне... Мы вошли в историю Бельгии. Мы творили историю Бельгии, но в итоге ничего не выиграли.

Сейчас приходит новое поколение, посмотрим, что будет дальше. У нас очень хорошая сборная, – сказал хавбек «Атлетико».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?