Витцель о «золотом поколении» Бельгии: «Обидно, что с командой, где играли Азар, Лукаку, де Брюйне, мы творили историю страны, но ничего не выиграли»
Аксель Витцель высказался о «золотом поколении» сборной Бельгии.
– В мае прошлого года вы объявили об уходе из сборной Бельгии. На чемпионате мира-2018 вы заняли третье место. Но есть ли сожаление, что не удалось выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы с тем поколением, с которым вы играли за Бельгию?
– Обидно, что с той командой, которая у нас была, с Азаром, Лукаку, де Брюйне... Мы вошли в историю Бельгии. Мы творили историю Бельгии, но в итоге ничего не выиграли.
Сейчас приходит новое поколение, посмотрим, что будет дальше. У нас очень хорошая сборная, – сказал хавбек «Атлетико».
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