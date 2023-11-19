Витцель о «золотом поколении» Бельгии: «Обидно, что с командой, где играли Азар, Лукаку, де Брюйне, мы творили историю страны, но ничего не выиграли»

Теги Рома Манчестер Сити Атлетико Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Аксель Витцель Эден Азар Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Футбол

Аксель Витцель высказался о «золотом поколении» сборной Бельгии.

– В мае прошлого года вы объявили об уходе из сборной Бельгии. На чемпионате мира-2018 вы заняли третье место. Но есть ли сожаление, что не удалось выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы с тем поколением, с которым вы играли за Бельгию?

– Обидно, что с той командой, которая у нас была, с Азаром, Лукаку, де Брюйне... Мы вошли в историю Бельгии. Мы творили историю Бельгии, но в итоге ничего не выиграли.

Сейчас приходит новое поколение, посмотрим, что будет дальше. У нас очень хорошая сборная, – сказал хавбек «Атлетико».

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6 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Ну как это ничего, бронза ЧМ тоже хороший результат, уступили только праймовой Франции, пропустив всего раз, будь сетка удачнее, могли бы и в финал зайти, как минимум.. Англию с сильным поколением одолели, Бразилию.. Вполне достойное выступление, как по мне.
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Док163
Благодаря классному выбору федерацией тренера. Сейчас тот же фокус делают в Португалии.
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KarLik
Ответ Милдронат Бромантанов
Ну как это ничего, бронза ЧМ тоже хороший результат, уступили только праймовой Франции, пропустив всего раз, будь сетка удачнее, могли бы и в финал зайти, как минимум.. Англию с сильным поколением одолели, Бразилию.. Вполне достойное выступление, как по мне.
Бразилию тогда топовую прошли, жаль, мог быть сумасшедший полуфинал Бразилия Франция , а так был тусклый (
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KarLik
В целом не слабые успехи были, но все время чего-то будто не хватало, Европу точно могли брать, хотя бы раз, ну и если бы везло гдето с жребием как , Аргентине , например, могли мы финале чм быть
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Красная стрела
Да, классный состав. Помните Бельгию на чм 02? Мы даже были фаворитами в той игре. Поражение от нее было провалом. Серая безликая сборная. Но как ой она стала. Какая плеяда футболистов. Это фантастика. Но при таких футболистах - отсутствие тренеров.
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Фут.Боль
Ответ Красная стрела
Да, классный состав. Помните Бельгию на чм 02? Мы даже были фаворитами в той игре. Поражение от нее было провалом. Серая безликая сборная. Но как ой она стала. Какая плеяда футболистов. Это фантастика. Но при таких футболистах - отсутствие тренеров.
От слез Сычева в 2002 при 2-3 до "Лукаку ничем не удивил" при 0-3 в 2020г.
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