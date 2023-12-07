Медведев об интересе «Зенита» к вингеру «Палмейрас»: «Мне Артур не звонил, я ему тоже»

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Матч ТВ Артур Гимараэс Футбол

В «Зените» опровергли слухи о переговорах с Артуром Гимараэсом.

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 18 миллионов евро за вингера «Палмейрас».

Сам Артур также подтвердил, что получил предложение от «Зенита»: ««Мы еще изучаем его. Мне нужно понять, что будет лучше для меня, моей семьи и клуба».

«Слухи мы не комментируем. Мне Артур не звонил, и я ему не звонил», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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3 комментария
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Типа, это медведев что-то решает в зените

Какой клоун в это верит?
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+1
Ответ Wiley Fox
Типа, это медведев что-то решает в зените Какой клоун в это верит?
Все знают, что все решают Ерохин и Алип, но молчат. Боятся правды.
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0
Ответ Wiley Fox
Типа, это медведев что-то решает в зените Какой клоун в это верит?
В столовой рыбные дни объявляет
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