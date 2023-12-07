Медведев об интересе «Зенита» к вингеру «Палмейрас»: «Мне Артур не звонил, я ему тоже»
В «Зените» опровергли слухи о переговорах с Артуром Гимараэсом.
Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 18 миллионов евро за вингера «Палмейрас».
Сам Артур также подтвердил, что получил предложение от «Зенита»: ««Мы еще изучаем его. Мне нужно понять, что будет лучше для меня, моей семьи и клуба».
«Слухи мы не комментируем. Мне Артур не звонил, и я ему не звонил», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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