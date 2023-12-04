Обляков назвал Москву футбольной столицей России: «Клубов здесь больше, чем в Петербурге. Все очень просто»

Иван Обляков ответил на вопрос о футбольной столице России.

– Где футбольная столица России: в Москве или Питере?

– Здесь, в Москве.

– Почему?

– Все очень просто: тут больше клубов, чем в Санкт-Петербурге, – сказал полузащитник .

Напомним, Москву в Мир , кроме ЦСКА, представляют также « », «Динамо» и « », Санкт-Петербург – только « ».

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