Обляков назвал Москву футбольной столицей России: «Клубов здесь больше, чем в Петербурге. Все очень просто»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Иван Обляков Футбол

Иван Обляков ответил на вопрос о футбольной столице России.

– Где футбольная столица России: в Москве или Питере?

– Здесь, в Москве.

– Почему?

– Все очень просто: тут больше клубов, чем в Санкт-Петербурге, – сказал полузащитник ЦСКА.

Напомним, Москву в Мир РПЛ, кроме ЦСКА, представляют также «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», Санкт-Петербург – только «Зенит».

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33 комментария
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Ответ Filipp Gorski
В Англии тогда Лондон футбольная столица?
Да
+45
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+38
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Ответ Тасманиец
Комментарий скрыт
Так а в чем тут проблема? Зенит навечно второй и первым российским клубом с еврокубком не станет за все деньги Газпрома
+30
-9
+21
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Ответ Filipp Gorski
В Англии тогда Лондон футбольная столица?
Нет, блин. Бирмингем.
+19
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верно. и в Москве не "убивают" другие команды в угоду "гегемону" ;) (R.I.P. Динамо СПб)
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Ответ Filipp Gorski
В Англии тогда Лондон футбольная столица?
Ну а как еще? 15 млн.человек. В городе 2 десятка профессиональных ФК. У каждого ФК своя и плюс несколько аффилированных академий, то есть уже подсчитай число игроков и занимающихся. У каждого клуба куча своих болельщиков, это в любом случае уже с отрывом самое большее количество людей ходящих на стадик и смотрящих по ТВ. Тут какую статистику не возьми...
В Мск все похоже. С меньшим масштабом конечно, но принцип понятен.
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Вот это новость
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Ответ jqzn88xn6n
Локомотив - хозяин Зенита. Живи с этим. 🤡
Спасибо, что подписались эмодзи. Две победы в одном чемпе не делают никого ничьим хозяином. Рубин в 2020/21 выиграл у Зенита два матча из двух. Где был потом тот Рубин?

Ну это если про футбол, а не про троллинг уровня пятого класса.
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Ответ Честный контроль
Логичное рассуждение. И не поспоришь. Если ты в своем уме конечно.
"Каждый нормальный человек понимает". "Если ты в своем уме, конечно". "Даже последний ... знает".

Наивная манипуляция. На уровне средней группы детсада. "Каждый, кто хоть немного понимает в детской психологии," это подтвердит ;)
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Ответ Ascar Shatmanov
Хорошо что в Италии столица футбола это Турин, а не Рим😁
так-то по идее вообще Милан
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Петербург и правда мог бы дать хотя бы два клуба. 🤷🏿‍♂️ А учитывая что одна из лучших школ, то воспитаникам как раз лучше было б там играть. А не уезжать.
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Ответ Красная стрела
Знаете, таким бредом наверное занимаются только у нас. Что за "столичность... "Бред.
Абсолютно верно! У нас есть и 1-я, и 2-я , и 3-я столица, культурная. текстильная, оружейная и т.д. и т. п.
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Ответ Синий туман
Это на твой субъективный погляд. Вряд ли с тобой согласятся Санкт-Петербург или Краснодар. В Лондоне тоже полно команд, но его "столичность" в английском футболе наверняка под вопросом. Количество не всегда переходит в качество.В корне неверно определять популярность какого -то вида спорта по числу команд в конкретном регионе.
Знаете, таким бредом наверное занимаются только у нас. Что за "столичность... "Бред.
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Ответ Shaldonskiy
Жили бы они по тем же правилам что и провинциальные, их бы уже не было
такой вот фиговый федерализм
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Ответ Goldstream
Нет ничего провинциальнее, чем борьба за статус "столицы". Это касается и московских, и петербургских болельщиков)
московские болельщики не борются ни за какой статус "столицы", ни разу не слышал рассуждения о "футбольной столице" в Москве. Это интересно только питерским провинциалам
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Ответ jqzn88xn6n
Живи настоящим, а не прошлым. Сейчас ваша участь - страдать.
Зачем мне страдать от того, что Зенит кому-то проиграл? В чемпионате 30 туров, всякое бывает. Страдать я не буду ни при каких условиях, а порадоваться или слегка расстроиться могу в мае.
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Ответ Александр Зубков
Нет, блин. Бирмингем.
Острые козырьки подтвердят)
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Ответ Александр Зубков
Нет, блин. Бирмингем.
А как же Манчестер?))
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