Обляков назвал Москву футбольной столицей России: «Клубов здесь больше, чем в Петербурге. Все очень просто»
Иван Обляков ответил на вопрос о футбольной столице России.
– Где футбольная столица России: в Москве или Питере?
– Здесь, в Москве.
– Почему?
– Все очень просто: тут больше клубов, чем в Санкт-Петербурге, – сказал полузащитник ЦСКА.
Напомним, Москву в Мир РПЛ, кроме ЦСКА, представляют также «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», Санкт-Петербург – только «Зенит».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
В Мск все похоже. С меньшим масштабом конечно, но принцип понятен.
Ну это если про футбол, а не про троллинг уровня пятого класса.
Наивная манипуляция. На уровне средней группы детсада. "Каждый, кто хоть немного понимает в детской психологии," это подтвердит ;)