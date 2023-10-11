Экс-директор «Зенита» Рибальта покинул «Марсель»

«Марсель» объявил об уходе Хавьера Рибальты.

Рибальта, с 2018 по 2021 год работавший в « », занимал пост спортивного директора « » с июня прошлого года.

Французский клуб объяснил его отставку необходимостью изменений внутренней организации, в частности, структуры правления.

Напомним, ранее в числе других членов совета правления временно сложил полномочия после встречи с ультрас «Марселя».

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