Экс-директор «Зенита» Рибальта покинул «Марсель»
«Марсель» объявил об уходе Хавьера Рибальты.
Рибальта, с 2018 по 2021 год работавший в «Зените», занимал пост спортивного директора «Марселя» с июня прошлого года.
Французский клуб объяснил его отставку необходимостью изменений внутренней организации, в частности, структуры правления.
Напомним, ранее Рибальта в числе других членов совета правления временно сложил полномочия после встречи с ультрас «Марселя».
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