Экс-директор «Зенита» Рибальта покинул «Марсель»

Теги Зенит Марсель лига 1 Франция отставки Хавьер Рибальта Футбол

«Марсель» объявил об уходе Хавьера Рибальты.

Рибальта, с 2018 по 2021 год работавший в «Зените», занимал пост спортивного директора «Марселя» с июня прошлого года.

Французский клуб объяснил его отставку необходимостью изменений внутренней организации, в частности, структуры правления.

Напомним, ранее Рибальта в числе других членов совета правления временно сложил полномочия после встречи с ультрас «Марселя».

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3 комментария

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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Михаил Лубянский
Ну все, Марсель поближе к Лиону сейчас... Во Франции место в ЛЧ лежит просто так, бери не хочу
Монако даже в такой ситуации постарается обосраться
+2
0
+2
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Михаил Лубянский
Ну все, Марсель поближе к Лиону сейчас... Во Франции место в ЛЧ лежит просто так, бери не хочу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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