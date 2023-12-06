Абаскаль об 1:2 от «Ахмата»: «Спартак» контролировал игру. Случились две ошибки. После первого гола команда отреагировала, но после второго не получилось»

Абаскаль рассказал, над чем будет работать «Спартак» после поражения от «Ахмата».

Главный тренер московской команды ответил на вопрос о течении проигранного матча 17-го тура Мир Премьер-лиги (1:2).

– Если говорить не об эмоциях, а непосредственно об игре, то матч начинался так, что казалось, будто у « » есть заметное преимущество. Почему в итоге не смогли увезти очки из Грозного?

– Действительно, матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки.

Мы понимали, как будет играть « », какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах. После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счет. Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать.

Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем, – сказал Гильермо Абаскаль.

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