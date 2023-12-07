Семак о «Зените»: «Чемпионат длинный, его невозможно пройти на одном дыхании. Наше дело – работать и стараться делать максимум того, что мы можем»

Сергей Семак высказался о последнем матче «Зенита» в 2023 году.

9 декабря клуб из Санкт-Петербурга примет «Пари НН» в 18-м туре Мир . Это будет последний матч «Зенита» перед уходом на зимнюю паузу.

– Сергей Богданович, перед субботним матчем тренировки проходят на поле «Газпром Арены». Как оцените такую практику с точки зрения полноценной подготовки к игре?

– Как раз полноценные тренировки проводились на нашей тренировочной базе для того, чтобы поберечь это поле. У нас были занятия на улице, сегодня тренировка короткая, и мы решили, исходя из погодных условий, перенести ее на «Газпром Арену».



– Как вы организовываете всю ту работу, которая не относится к упражнениям на поле? Ведь обычно все необходимое для тренировочного процесса находится на базе.

– Мы как раз и работаем на базе, а здесь проводим восстановительные занятия на поле для того, чтобы над какими-то тактическими моментами можно было поработать в спокойном режиме.

Сейчас на улице рассказывать что-то невозможно, исходя из погодных условий. Поэтому все, что касается тактики и объяснений, мы переносим на «Газпром Арену».

– Если мы говорим о ближайшем сопернике, то « » зарекомендовал себя как середняк турнирной таблицы, при этом не может похвастаться какими-то выдающимися статистическими показателями. Как вы считаете, с чем же связана такая эффективность нашего субботнего соперника?

– Как раз «Пари НН» может похвастаться статистическими показателями по количеству пропущенных мячей, команда занимает второе место после «Краснодара». Они пропустили меньше, чем мы.

Это повод говорить о том, что у «Пари НН» одна из лучших оборон в нашем чемпионате. То, как команда играет в обороне, на сегодняшний день она одна из лидеров по этому показателю.

– Наша команда пережила достаточно неприятный период, последние несколько матчей сложились не очень удачно. Как вы оцените эмоциональное состояние в коллективе на данный момент?

– Абсолютно нормальное, чемпионат достаточно длинный, все прекрасно понимают, что невозможно пройти его на одном дыхании. У каждого клуба есть определенные проблемы, мы с ними столкнулись в начале этого чемпионата и по ходу него.

Наше дело – работать и стараться делать максимум того, что мы можем. Будут и поражения, и победы, мы это прекрасно понимаем. Сейчас все мысли направлены на то, чтобы максимально успешно провести последний матч.

– Традиционный вопрос по поводу готовности игроков, их физического состояния. Есть какие-то обновления на тему того, кто сможет и кто не сможет принять участие в грядущем матче?

– У нас картина не изменилась. Слава Караваев продолжает восстановление, заболел . Остальные все готовятся, – сказал главный тренер « ».

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