Семак о «Зените»: «Чемпионат длинный, его невозможно пройти на одном дыхании. Наше дело – работать и стараться делать максимум того, что мы можем»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Вячеслав Караваев Пари НН Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Сергей Семак высказался о последнем матче «Зенита» в 2023 году.

9 декабря клуб из Санкт-Петербурга примет «Пари НН» в 18-м туре Мир РПЛ. Это будет последний матч «Зенита» перед уходом на зимнюю паузу.

– Сергей Богданович, перед субботним матчем тренировки проходят на поле «Газпром Арены». Как оцените такую практику с точки зрения полноценной подготовки к игре?

– Как раз полноценные тренировки проводились на нашей тренировочной базе для того, чтобы поберечь это поле. У нас были занятия на улице, сегодня тренировка короткая, и мы решили, исходя из погодных условий, перенести ее на «Газпром Арену».
 
– Как вы организовываете всю ту работу, которая не относится к упражнениям на поле? Ведь обычно все необходимое для тренировочного процесса находится на базе.

– Мы как раз и работаем на базе, а здесь проводим восстановительные занятия на поле для того, чтобы над какими-то тактическими моментами можно было поработать в спокойном режиме.

Сейчас на улице рассказывать что-то невозможно, исходя из погодных условий. Поэтому все, что касается тактики и объяснений, мы переносим на «Газпром Арену». 

– Если мы говорим о ближайшем сопернике, то «Пари НН» зарекомендовал себя как середняк турнирной таблицы, при этом не может похвастаться какими-то выдающимися статистическими показателями. Как вы считаете, с чем же связана такая эффективность нашего субботнего соперника?

– Как раз «Пари НН» может похвастаться статистическими показателями по количеству пропущенных мячей, команда занимает второе место после «Краснодара». Они пропустили меньше, чем мы.

Это повод говорить о том, что у «Пари НН» одна из лучших оборон в нашем чемпионате. То, как команда играет в обороне, на сегодняшний день она одна из лидеров по этому показателю. 

– Наша команда пережила достаточно неприятный период, последние несколько матчей сложились не очень удачно. Как вы оцените эмоциональное состояние в коллективе на данный момент?

– Абсолютно нормальное, чемпионат достаточно длинный, все прекрасно понимают, что невозможно пройти его на одном дыхании. У каждого клуба есть определенные проблемы, мы с ними столкнулись в начале этого чемпионата и по ходу него.

Наше дело – работать и стараться делать максимум того, что мы можем. Будут и поражения, и победы, мы это прекрасно понимаем. Сейчас все мысли направлены на то, чтобы максимально успешно провести последний матч. 

– Традиционный вопрос по поводу готовности игроков, их физического состояния. Есть какие-то обновления на тему того, кто сможет и кто не сможет принять участие в грядущем матче?

– У нас картина не изменилась. Слава Караваев продолжает восстановление, заболел Васильев. Остальные все готовятся, – сказал главный тренер «Зенита».

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7 комментариев
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Ответ Ruscello
Самое потрясающие, что он реально думает, что у него все хорошо и все нормально... "А в остальном, прекрасная маркиза..."
А что не так? Надо чтобы Зенит шёл с отрывом в +15 очков? Чтобы все разнылись о несостоятельности чемпионата? Ситуация под контролем.
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Самое интересное только начинается
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Всё под контролем . Временное отступление на 2 строчку - это кратковременная радость для наших недругов. Уже после этих выходных Зенит займёт законное первое место,пока кони с быками будут бодаться.
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