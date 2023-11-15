Футболисты «Зенита» Марио и Васильев не сыграют с «Сочи». Они восстанавливаются после травм
Марио Фернандес и Дмитрий Васильев не сыграют с «Сочи».
По данным «Спорт-Экспресса», 33-летний защитник «Зенита»и 19-летний хавбек не примут участия в матче 16-го тура Мир РПЛ. Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге. Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм.
Также отмечается, что сроки возвращения в строй форварда Матео Кассьерры и защитника Вячеслава Караваева станут известны позднее.
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Опубликовал Sports.ru