Футболисты «Зенита» Марио и Васильев не сыграют с «Сочи». Они восстанавливаются после травм

Марио Фернандес и Дмитрий Васильев не сыграют с «Сочи».

По данным «Спорт-Экспресса», 33-летний защитник « »и 19-летний хавбек не примут участия в матче 16-го тура Мир . Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге. Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм.

Также отмечается, что сроки возвращения в строй форварда и защитника станут известны позднее.

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