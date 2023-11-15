Футболисты «Зенита» Марио и Васильев не сыграют с «Сочи». Они восстанавливаются после травм

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Марио Фернандес Матео Кассьерра Спорт-Экспресс Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Марио Фернандес и Дмитрий Васильев не сыграют с «Сочи».

По данным «Спорт-Экспресса», 33-летний защитник «Зенита»и 19-летний хавбек не примут участия в матче 16-го тура Мир РПЛ. Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге. Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм.

Также отмечается, что сроки возвращения в строй форварда Матео Кассьерры и защитника Вячеслава Караваева станут известны позднее. 

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4 комментария

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Overkiller
"Марио и Васильев" звучит как какой нибудь дуэт из Камеди клаба.
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prus_3
Лихо так в заголовке: "Марио и Васильев". Не хватает только "Богданыча" ввернуть. Стильно, чо.
Опубликовал Sports.ru
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.ru
похоже Зенит при покупке Марио забыл ему в зубы посмотреть... или подумал что это подарок
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дима кушов
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