Семак о 16-м месте «Сочи»: «Я бы не назвал их аутсайдером по игре. «Зенит» ждет тяжелый матч»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Вячеслав Караваев Марио Фернандес Матео Кассьерра Вендел Вильзон Изидор Сочи Дмитрий Васильев 2004 Густаво Мантуан Футбол

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Сочи».

«Зенит» примет «Сочи» с 16-го места в рамках 16-го тура Мир РПЛ 25 ноября.

– Ряд игроков основы, которые не были задействованы в сборных, не приняли участие и в товарищеской игре в Баку. Кроме того, в игре против «Нефтчи» Густаво Мантуан получил повреждение. Расскажите о физическом состоянии футболистов: кто готов будет сыграть против «Сочи»?

– Все игроки вернулись в расположение клуба. Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев – это те игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идет работа. Все остальные готовы.

– Это означает, что и Марио Фернандес работает в общей группе?

– Да, и Марио Фернандес, да. Он тренируется в общей группе и будет готов.

– О предстоящем сопернике: команда находится внизу турнирной таблицы, но последние два матча звучат очень хорошие отзывы об их игре, хотя очков они набрали совсем немного.

– Это команда, которая хорошо играет дома прежде всего. Но был и выездной матч, который они против «Урала» провели достаточно результативно, добились очень яркой победы.

Это команда, где собраны очень хорошие, качественные игроки, по игре и забитым мячам они одни из лучших. Во второй восьмерке только «Ростов» забил больше – там есть, кому забивать. Это опытная и хорошо сыгранная команда, я бы не назвал ее аутсайдером по игре. Нас ждет очень непростой и тяжелый матч, мы к этому готовы.

– Близится к завершению эта часть сезона. Насколько кадровый дефицит, который сейчас сложился, является проблемой для тренерского штаба при выборе состава на игру?

– Это наша работа – всегда есть игроки, которые или не готовы, или травмированы. С этим всегда приходится работать, когда-то их больше, когда-то – меньше.

Всегда есть сложности, мы всегда думаем о том, как заменить тех, кто не готов и как сделать так, чтобы сыграли те, кто на сегодняшний день выглядит лучше.

– Раннее начало матча (15:15), выходной день. Ждете ли вы максимального количества болельщиков на трибунах? 

– Ждем. Не знаю, как насчет максимального количества, но ждем как можно больше зрителей – нам очень нужна поддержка, она придает сил ребятам, всегда приятно играть в хорошей атмосфере, когда приходит очень много болельщиков.

Мы надеемся на поддержку и приглашаем всех на наш матч. Постараемся показать хороший футбол.

– В такую погоду есть ли какие-то дополнительные средства согрева для теплолюбивых футболистов, тех же бразильцев? Или проблем нет?

– Проблем нет, в эти дни Вендел тренировался в шортах, ничего не поддевая. Я думаю, многие российские игроки менее устойчивы к холоду, чем бразильцы. Но и среди бразильцев есть теплолюбивые...

Одним словом, в этом отношении нет никаких проблем. Конечно, погода не совсем футбольная, но она прекрасна.

– По поводу перспектив Изидора: он забил один гол, находится в аренде, вроде бы с обязательным выкупом. Есть ли какие-то условия, какие-то показатели, по достижению которых этот выкуп будет обязателен? Или пока рано об этом говорить?

– Я не знаю ничего об условиях аренды – этот вопрос лучше задать руководству клуба.

Думаю, шансы проявить себя у него будут – все зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках. Все зависит от него, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

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9 комментариев

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Vićtor Diaź
Ответ ОттоДракула
У Сочи крутой слалом получается: от серебра до лучшей лиги мира всего за пару лет.
У Тосно было круче. От обладателей кубка России до небесной лиги они прошли путь ровно за один месяц)))
+7
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sled
Ответ ОттоДракула
У Сочи крутой слалом получается: от серебра до лучшей лиги мира всего за пару лет.
Ротенберговские горки!
+6
-1
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ОттоДракула
У Сочи крутой слалом получается: от серебра до лучшей лиги мира всего за пару лет.
+3
-1
+2
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Алексей Ненахов
Ответ Vićtor Diaź
У Тосно было круче. От обладателей кубка России до небесной лиги они прошли путь ровно за один месяц)))
Обыграть Спартак и умереть )
+1
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Жорег Борщофф
Ответ Алексей Ненахов
Обыграть Спартак и умереть )
Так бы добрая половина команд загнулась бы. =)
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Давид Agabekyan
Ответ Aleksei Swift
Меня больше беспокоит чтл я подписался на Матч Тв Мир РПЛ, в итоге там во время перерыва ровным счетом ничего кроме повторов последних игр, матчи в записи нельзя смотреть как на Окко и впереди дыра зимой, в итоге отменил подписку
Так Окко стриминговый стример, а матч премьер телеканал
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Abriel
на повышение идут!
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Aleksei Swift
Меня больше беспокоит чтл я подписался на Матч Тв Мир РПЛ, в итоге там во время перерыва ровным счетом ничего кроме повторов последних игр, матчи в записи нельзя смотреть как на Окко и впереди дыра зимой, в итоге отменил подписку
0
0
0
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