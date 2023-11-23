Семак о 16-м месте «Сочи»: «Я бы не назвал их аутсайдером по игре. «Зенит» ждет тяжелый матч»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Сочи».

«Зенит» примет «Сочи» с 16-го места в рамках 16-го тура Мир 25 ноября.

– Ряд игроков основы, которые не были задействованы в сборных, не приняли участие и в товарищеской игре в Баку. Кроме того, в игре против «Нефтчи» получил повреждение. Расскажите о физическом состоянии футболистов: кто готов будет сыграть против « »?

– Все игроки вернулись в расположение клуба. Не примут участие в матче , Густаво Мантуан, и – это те игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идет работа. Все остальные готовы.

– Это означает, что и Марио Фернандес работает в общей группе?

– Да, и , да. Он тренируется в общей группе и будет готов.

– О предстоящем сопернике: команда находится внизу турнирной таблицы, но последние два матча звучат очень хорошие отзывы об их игре, хотя очков они набрали совсем немного.

– Это команда, которая хорошо играет дома прежде всего. Но был и выездной матч, который они против «Урала» провели достаточно результативно, добились очень яркой победы.

Это команда, где собраны очень хорошие, качественные игроки, по игре и забитым мячам они одни из лучших. Во второй восьмерке только «Ростов» забил больше – там есть, кому забивать. Это опытная и хорошо сыгранная команда, я бы не назвал ее аутсайдером по игре. Нас ждет очень непростой и тяжелый матч, мы к этому готовы.

– Близится к завершению эта часть сезона. Насколько кадровый дефицит, который сейчас сложился, является проблемой для тренерского штаба при выборе состава на игру?

– Это наша работа – всегда есть игроки, которые или не готовы, или травмированы. С этим всегда приходится работать, когда-то их больше, когда-то – меньше.

Всегда есть сложности, мы всегда думаем о том, как заменить тех, кто не готов и как сделать так, чтобы сыграли те, кто на сегодняшний день выглядит лучше.

– Раннее начало матча (15:15), выходной день. Ждете ли вы максимального количества болельщиков на трибунах?

– Ждем. Не знаю, как насчет максимального количества, но ждем как можно больше зрителей – нам очень нужна поддержка, она придает сил ребятам, всегда приятно играть в хорошей атмосфере, когда приходит очень много болельщиков.

Мы надеемся на поддержку и приглашаем всех на наш матч. Постараемся показать хороший футбол.

– В такую погоду есть ли какие-то дополнительные средства согрева для теплолюбивых футболистов, тех же бразильцев? Или проблем нет?

– Проблем нет, в эти дни тренировался в шортах, ничего не поддевая. Я думаю, многие российские игроки менее устойчивы к холоду, чем бразильцы. Но и среди бразильцев есть теплолюбивые...

Одним словом, в этом отношении нет никаких проблем. Конечно, погода не совсем футбольная, но она прекрасна.

– По поводу перспектив : он забил один гол, находится в аренде, вроде бы с обязательным выкупом. Есть ли какие-то условия, какие-то показатели, по достижению которых этот выкуп будет обязателен? Или пока рано об этом говорить?

– Я не знаю ничего об условиях аренды – этот вопрос лучше задать руководству клуба.

Думаю, шансы проявить себя у него будут – все зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках. Все зависит от него, – сказал главный тренер « » Семак.

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