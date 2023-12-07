Пеп Гвардиола: «Астон Вилла» играла лучше. «Ман Сити» надо научиться побеждать и без Родри»
Пеп Гвардиола признал превосходство «Астон Виллы» над «Манчестер Сити» (1:0).
«Астон Вилла» играла лучше. В первом тайме мы были статичны при владении мячом, во втором стало намного, намного лучше, и шансы у нас были, однако не удавалось вовремя сделать пас или правильное движение.
Мы пропустили после рикошета, но и у нас 4-5 голов после рикошета, поэтому что есть – то есть. Надо принять, что «Астон Вилла» была лучше, и переходить к матчу с «Лутоном».
Родри – важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него.
Мы отстаем на шесть очков. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня.
За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа.
Когда соперник сильнее, нужно это признавать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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В прошлом сезоне на подмену был Гюндоган, а также де Брюйне мог компенсировать его отсутствие, но сейчас один ушёл, а второй пока лечится.
Скоро де Брюйне вернётся и во второй половине сезона станет полегче.
Ну и сам Гвардиола ещё в прошлом сезоне отмечал значение Родри для команды.
Если бы Родри вылетел до конца сезона, Гвардиола мог бы с чистой совестью начать перестраивать игру команды, искал бы решения.
А за короткий срок что можно изменить?
Может быть, он и сейчас ищет, но завтра Родри вернётся и все эти идеи придётся задвинуть в дальний угол, пока Родри снова не получит травму или карточку.
Родри
Аканджи
Стоунз
Ковачич
Бернарду
Льюис
Нуньеш
…
Выйти вдесятером
???
Филлипс