Пеп Гвардиола: «Астон Вилла» играла лучше. «Ман Сити» надо научиться побеждать и без Родри»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Родри Футбол

Пеп Гвардиола признал превосходство «Астон Виллы» над «Манчестер Сити» (1:0).

«Астон Вилла» играла лучше. В первом тайме мы были статичны при владении мячом, во втором стало намного, намного лучше, и шансы у нас были, однако не удавалось вовремя сделать пас или правильное движение.

Мы пропустили после рикошета, но и у нас 4-5 голов после рикошета, поэтому что есть – то есть. Надо принять, что «Астон Вилла» была лучше, и переходить к матчу с «Лутоном».

Родри – важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него.

Мы отстаем на шесть очков. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня.

За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа.

Когда соперник сильнее, нужно это признавать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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27 комментариев
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Родри действительно основа всего Сити, цемент, связующее звено. Но, оказывается, даже недооценил - не ожидал, что без него в команде Пепа будет всё настолько уныло.
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+8
Вот кто решала команды -Родри, а не всякие Хааланды
+7
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+4
Ответ xDe xDe
Родри действительно основа всего Сити, цемент, связующее звено. Но, оказывается, даже недооценил - не ожидал, что без него в команде Пепа будет всё настолько уныло.
В этом сезоне уже несколько таких матчей было.
В прошлом сезоне на подмену был Гюндоган, а также де Брюйне мог компенсировать его отсутствие, но сейчас один ушёл, а второй пока лечится.
Скоро де Брюйне вернётся и во второй половине сезона станет полегче.
Ну и сам Гвардиола ещё в прошлом сезоне отмечал значение Родри для команды.
+5
-1
+4
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Быть такого не может, чтобы у глоров цистерны iq было двузначным, не говоря уже у трехзначном.
Такой ты смешной, все фаны ливера такие глупые?
+4
-2
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
В этом сезоне уже несколько таких матчей было. В прошлом сезоне на подмену был Гюндоган, а также де Брюйне мог компенсировать его отсутствие, но сейчас один ушёл, а второй пока лечится. Скоро де Брюйне вернётся и во второй половине сезона станет полегче. Ну и сам Гвардиола ещё в прошлом сезоне отмечал значение Родри для команды.
Значение Родри только слепой мог не замечать. Это реально мощный и разноплановый игрок, каких мало. Удивило больше то, что Пеп почему-то пытается играть, как с Родри, только без Родри. Мне, как мадридисту, это напомнило Реал двух-трёхлетней свежести. Если Модрич вылетает с травмой, но команда играет так же, как если бы Лука был на поле - предсказуемо получается полная дичь. Приходится перестраиваться, и это чисто тренерская работа.
+2
0
+2
Ответ xDe xDe
Значение Родри только слепой мог не замечать. Это реально мощный и разноплановый игрок, каких мало. Удивило больше то, что Пеп почему-то пытается играть, как с Родри, только без Родри. Мне, как мадридисту, это напомнило Реал двух-трёхлетней свежести. Если Модрич вылетает с травмой, но команда играет так же, как если бы Лука был на поле - предсказуемо получается полная дичь. Приходится перестраиваться, и это чисто тренерская работа.
Сложно в один момент всё изменить. Может быть, даже невозможно.
Если бы Родри вылетел до конца сезона, Гвардиола мог бы с чистой совестью начать перестраивать игру команды, искал бы решения.
А за короткий срок что можно изменить?
Может быть, он и сейчас ищет, но завтра Родри вернётся и все эти идеи придётся задвинуть в дальний угол, пока Родри снова не получит травму или карточку.
+1
0
+1
Ответ войд
Надо учиться побеждать без ручных свистков,пэп)
Плак плак
+6
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+1
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Сложно пообедать не только без родри, но и без карманных свистков с левыми пенками.
Плак плак
+4
-3
+1
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Сложно пообедать не только без родри, но и без карманных свистков с левыми пенками.
Да куда ж они делись эти карманные свистки? У шейхов деньги закончились?
+3
-2
+1
Лысый Шарлатан дело говорит. Надо искать выходы, как играть без Родри, ведь он не вечен.
+2
-1
+1
Какой же он молодец! Полностью взял на себя всю вину. "это моя работа" - круто! Все-таки, надеюсь, догонят и перегонят! Чемпионат супер!
+1
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Так купили же у Волков игрока .
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Пеп как обычно найдет решение, и все равно выиграет АПЛ. Это так, просто фору дает всем, иначе ему неинтересно
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Да, без Родри самого главного внимателя тактики мелкого фола из уст самого Гвардиолы никак...
0
0
0
Сложно пообедать не только без родри, но и без карманных свистков с левыми пенками.
+5
-5
0
Ответ xDe xDe
Родри действительно основа всего Сити, цемент, связующее звено. Но, оказывается, даже недооценил - не ожидал, что без него в команде Пепа будет всё настолько уныло.
Иерархия опорников в «Ман Сити»:
Родри
Аканджи
Стоунз
Ковачич
Бернарду
Льюис
Нуньеш

Выйти вдесятером
???
Филлипс
0
0
0
Ответ xDe xDe
Родри действительно основа всего Сити, цемент, связующее звено. Но, оказывается, даже недооценил - не ожидал, что без него в команде Пепа будет всё настолько уныло.
Ну так у них замену ынет. Только Филлипс, в которого Гвардиола не верит. Все остальные - не опорники. И удивительно, что на такую важную позицию Пеп так и не купил устраивающую его замену. Ждём зиму
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Ответ a2wai
Лысый Шарлатан дело говорит. Надо искать выходы, как играть без Родри, ведь он не вечен.
он не вечен, но пеп там тем более не вечен)
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Глорам канистры остаётся только плакать.
Смешно читать такое, кстати, сколько треблов у Ливерной колбасы?
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