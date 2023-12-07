Пеп Гвардиола: «Астон Вилла» играла лучше. «Ман Сити» надо научиться побеждать и без Родри»

Пеп Гвардиола признал превосходство «Астон Виллы» над «Манчестер Сити» (1:0).

« » играла лучше. В первом тайме мы были статичны при владении мячом, во втором стало намного, намного лучше, и шансы у нас были, однако не удавалось вовремя сделать пас или правильное движение.

Мы пропустили после рикошета, но и у нас 4-5 голов после рикошета, поэтому что есть – то есть. Надо принять, что «Астон Вилла» была лучше, и переходить к матчу с «Лутоном».

– важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него.

Мы отстаем на шесть очков. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня.

За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа.

Когда соперник сильнее, нужно это признавать», – сказал главный тренер « ».

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