Эмери обыграл Гвардиолу впервые за 14 матчей. Унаи не набирал очков с 2012-го

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Валенсия Арсенал Пеп Гвардиола Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери впервые в карьере обыграл Пепа Гвардиолу.

Сегодня «Астон Вилла» победила «Манчестер Сити» (1:0) в 15-м туре АПЛ и опередила соперника в таблице, поднявшись на третью строчку.

Всего команды Эмери и Гвардиолы встречались 14 раз. В 10 из этих матчей первый руководил «Валенсией», второй – «Барселоной». Затем были два матча «Арсенала» против «Ман Сити», а сейчас завершился второй матч «Астон Виллы» с «Ман Сити».

До этого дня Гвардиола победил в 9 случаях, еще в 4 были ничьи (последняя – в 2012 году).

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19 комментариев
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Тренеришка обыграл шарлатанишку
+30
-3
+27
Просто топовый матч от Виллы, проект даже атаки не успевал срывать, как обычно, и к воротам им не дали подойти, чтобы выпросить левую пенку.
+30
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Ну, выпьем за то, чтоб не последний!
+15
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+11
Вилла конечно выдали игру которую невозможно поставить на поток. Эмоциональный заряд на соперника, сверхконцентрация и тд. Почти каждый сыграл свой лучший матч. 22-2 уничтожить по ударам Пепа, это редкий случай
+11
-1
+10
Я бы сказал не обыграл а просто уничтожил,никогда не видел что б сити был такой беспомощный
+10
-1
+9
Ответ Салауат Нуралиев
Тренеришка обыграл шарлатанишку
Наконец то погонял лысого, от Артёмки респект
+9
0
+9
Гуд эбенинг, мистер Пеп
+6
-1
+5
После каждого матча, который не выигрывает МС пишут куча комментов что нет де Брюйне, когда не выигрывают Шпоры, то пишут что нет Мэддисона, у АB с крестами вылетел главный ЦЗ Мингз и ключевой креативный полузащитник Буэндиа, у них было 35 и 38 матчей в АПЛ в прошлом сезоне. Это я к тому что без шуток самая глубокая скамейка запасных сейчас в АПЛ именно у АB. Безболезненно потерять двух ключевых игроков это круто.
+3
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Ответ LeroySaneMCITY
Радуйся, пока повод есть, тебе уже поражения Сити больше доставляют удовлетворения, чем трофеи твоего клуба
Ненавидеть можно сильнее чем любить..
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Невероятное зрелище было на Вилла Парк!
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Teachиришка.
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Ответ Илья Сазоненков
Наконец то погонял лысого, от Артёмки респект
как такая мерзость вообще приходит на ум?
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Ответ Тухель
После каждого матча, который не выигрывает МС пишут куча комментов что нет де Брюйне, когда не выигрывают Шпоры, то пишут что нет Мэддисона, у АB с крестами вылетел главный ЦЗ Мингз и ключевой креативный полузащитник Буэндиа, у них было 35 и 38 матчей в АПЛ в прошлом сезоне. Это я к тому что без шуток самая глубокая скамейка запасных сейчас в АПЛ именно у АB. Безболезненно потерять двух ключевых игроков это круто.
Мончи умеет закупиться.
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Ответ Morning Again
Гуд эбенинг, мистер Пеп
Нашим через 3 дня там играть)
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