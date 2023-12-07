Эмери обыграл Гвардиолу впервые за 14 матчей. Унаи не набирал очков с 2012-го
Унаи Эмери впервые в карьере обыграл Пепа Гвардиолу.
Сегодня «Астон Вилла» победила «Манчестер Сити» (1:0) в 15-м туре АПЛ и опередила соперника в таблице, поднявшись на третью строчку.
Всего команды Эмери и Гвардиолы встречались 14 раз. В 10 из этих матчей первый руководил «Валенсией», второй – «Барселоной». Затем были два матча «Арсенала» против «Ман Сити», а сейчас завершился второй матч «Астон Виллы» с «Ман Сити».
До этого дня Гвардиола победил в 9 случаях, еще в 4 были ничьи (последняя – в 2012 году).
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