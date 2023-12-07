Эмери обыграл Гвардиолу впервые за 14 матчей. Унаи не набирал очков с 2012-го

Унаи Эмери впервые в карьере обыграл Пепа Гвардиолу.

Сегодня « » победила « » (1:0) в 15-м туре и опередила соперника в таблице, поднявшись на третью строчку.

Всего команды Эмери и встречались 14 раз. В 10 из этих матчей первый руководил «Валенсией», второй – «Барселоной». Затем были два матча « » против «Ман Сити», а сейчас завершился второй матч «Астон Виллы» с «Ман Сити».

До этого дня Гвардиола победил в 9 случаях, еще в 4 были ничьи (последняя – в 2012 году).

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