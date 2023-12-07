У «Ман Сити» 2 удара за матч против «Астон Виллы», после 11-й минуты – 0 при нулевом xG. Команда Эмери пробила 22 раза – это худший показатель «горожан» при Гвардиоле в АПЛ

«Астон Вилла» владела преимуществом в матче с «Манчестер Сити».

Команда Унаи Эмери одержала победу со счетом 1:0 в домашнем матче 15-го тура .

За эту игру футболисты хозяев нанесли 22 удара по воротам соперника и 7 раз попали в створ. На счету гостей два удара, а после 11-й минуты – ни одного.

Суммарный показатель ожидаемых голов (xG) у клуба из Бирмингема составил 2,33, а у «Сити» – 0,86, при этом после 11-й минуты показатель xG «горожан» равен 0.

Кроме того, « » стала первым клубом, который нанес больше 21 удара за один матч против « » в АПЛ. Испанский специалист провел 281 игру во главе команды в английской лиге.

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