У «Ман Сити» 2 удара за матч против «Астон Виллы», после 11-й минуты – 0 при нулевом xG. Команда Эмери пробила 22 раза – это худший показатель «горожан» при Гвардиоле в АПЛ

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» владела преимуществом в матче с «Манчестер Сити».

Команда Унаи Эмери одержала победу со счетом 1:0 в домашнем матче 15-го тура АПЛ.

За эту игру футболисты хозяев нанесли 22 удара по воротам соперника и 7 раз попали в створ. На счету гостей два удара, а после 11-й минуты – ни одного

Суммарный показатель ожидаемых голов (xG) у клуба из Бирмингема составил 2,33, а у «Сити» – 0,86, при этом после 11-й минуты показатель xG «горожан» равен 0. 

Кроме того, «Астон Вилла» стала первым клубом, который нанес больше 21 удара за один матч против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в АПЛ. Испанский специалист провел 281 игру во главе команды в английской лиге. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сити очень легко отделался. Оба удара были в одной атаке когда Мартинес сделал два сейва подряд, Вилла же могла забивать 3 как минимум, Эдерсон и штанга спасли Сити от разгрома
+25
-1
+24
Лысые из Манчестера сегодня поменялись телами
+18
0
+18
Без Родри и Де Брюйне сити обычный середняк, и лысый ничего не может придумать.
+10
-1
+9
Пеп потерял Де Брейне и Родри и сыграл как МЮ против Ньюкасла. Тен Хаг весь сезон без важнейших Каземиро (не только из-за травмы, но и из-за формы) и Мартинеса. Вот и думайте насколько важны могут быть 2 игрока для команды. По-моему без Родри сити вообще все матчи в сезоне проиграл.
+7
0
+7
Ответ CyberUnited
Пеп потерял Де Брейне и Родри и сыграл как МЮ против Ньюкасла. Тен Хаг весь сезон без важнейших Каземиро (не только из-за травмы, но и из-за формы) и Мартинеса. Вот и думайте насколько важны могут быть 2 игрока для команды. По-моему без Родри сити вообще все матчи в сезоне проиграл.
Разница в том, что Пеп наверняка найдет выход и такая игра исключение из правил, в целом его худшая игра за 535 игр по некоторым критериям. И Пеп вроде как требл в прошлом сезоне выиграл. В случае с МЮ хорошая игра это исключение из правил.
+6
0
+6
Тренеришка всю игру гонял лысого.
+6
-1
+5
Это как?? Кто матч смотрел то? Или эта неделю пеп тренировал мю, а тег Хаг сити?
+7
-2
+5
Эмери красава!
+3
0
+3
Ответ almatbarsa
Сити очень легко отделался. Оба удара были в одной атаке когда Мартинес сделал два сейва подряд, Вилла же могла забивать 3 как минимум, Эдерсон и штанга спасли Сити от разгрома
причём во втором ударе был оффсайд но его не зафиксировали.
+3
0
+3
Как же плох Сити. Так же как и прошлой зимой, я уже тогда потерял веру в Пепа, но потом команда заиграла и выиграла требл. Короче не знаю
+2
0
+2
Ответ Quinlan Scott
Истинный уровень Гвардиолы-проиграл тренеру который даже в ФК Спартак страдал
Чет не понял, о каком тренере идет речь....о том, который Лигу Европы сделал своим персональным трофеем?
+2
0
+2
Не хочет заканчивать карьеру.
+1
0
+1
Унижением пусикаки гвардилолы полностью удовлетворен.
+1
0
+1
Ответ Блуждающий странник
Разница в том, что Пеп наверняка найдет выход и такая игра исключение из правил, в целом его худшая игра за 535 игр по некоторым критериям. И Пеп вроде как требл в прошлом сезоне выиграл. В случае с МЮ хорошая игра это исключение из правил.
Сити проиграл в сезоне 4 матча. Во всех этих матчах не было Родри. Что-то не вижу как он ищет выход из ситуации.
+1
0
+1
Сити в этом сезоне без Родри: 4 матча - 4 поражения. Вывод: испанец системообразующий игрок, цемент середины поля.
+1
0
+1
Взахаххахаха
+1
0
+1
Ответ Armen Aleksanyan
Это как?? Кто матч смотрел то? Или эта неделю пеп тренировал мю, а тег Хаг сити?
так бывает иногда и ничем конкретным одним это не объяснишь . либо все факторы в день Х , либо что-то необъяснимое .." пауза". Как я сегодня на работе .
+1
0
+1
Ответ Armen Aleksanyan
Это как?? Кто матч смотрел то? Или эта неделю пеп тренировал мю, а тег Хаг сити?
Смотрел. Лучший перформанс Виллы за долгие годы. Болельщики на их форуме пишут, что это даже лучше, чем 7:2 с Ливером. Они отпахали, как звери. Болелы затрудняются выбрать игрока матча. Счет должен был быть крупнее..
+1
0
+1
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
АВ только может забивать всяким бестрофейникам типа левирпулей по 7-8 мячей, а сите забить один - это уже праздник для них
боро рано или поздно в апл вернется, или наконец сити к ним по справедливости отправят.
+3
-2
+1
Ответ CyberUnited
Сити проиграл в сезоне 4 матча. Во всех этих матчах не было Родри. Что-то не вижу как он ищет выход из ситуации.
Согласись, сравнение тут не в пользу Тен Хага. Всё же Сити в плей-офф ЛЧ уже. Сити идёт в топ-4 и по трофеям и игре пропасть. Родри-зависимость серьезная, не спорю, просто масштаб иной, да и Родри вернется скоро, а Каземиро уже не факт, что вернётся в принципе на свой былой уровень.

У МЮ дело не только в отсутствии Лисандро и Каземиро. Они бы пригодились, но внезапно топ-клубом от этого они не станут. Будет опция разыгрывать мяч благодаря защитнику с пассом, этого безусловно не хватает, но у МЮ это не единственная проблема. Если убрать за скобки этот матч, то МЮ мало создает моментов, позиционное нападение никакое, все самые опасные моменты это контр-атаки. И много пробелов. Например, один из явных показателей: по npxGD (разница между ожидаемыми голами и пропущенными без учёта пенальти) Сити идёт на первом месте, а МЮ на 13. Ещё забавный факт: МЮ по ожидаемым голам в свои ворота без учёта пенальти идёт на 16 месте, ниже Бёрнли, а хуже только Шеффилд, Лутон и Борнмут.
0
0
0
Просто в учебники, как команду Пепа уничтожить
0
0
0
Ответ CyberUnited
Пеп потерял Де Брейне и Родри и сыграл как МЮ против Ньюкасла. Тен Хаг весь сезон без важнейших Каземиро (не только из-за травмы, но и из-за формы) и Мартинеса. Вот и думайте насколько важны могут быть 2 игрока для команды. По-моему без Родри сити вообще все матчи в сезоне проиграл.
Обычно турок спасал пятую точку Шарлатану. Его уход в Барсу выглядел кошмарно для Сити.
0
0
0
Фейк требл Марчиняка затмил сознание глоров Сити
0
0
0
Ответ Quinlan Scott
Эвертон 4-0 Манчестер Сити забыла та
Матч Форте и Ессентуками 15-0 тоже помним)
0
0
0
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
АВ только может забивать всяким бестрофейникам типа левирпулей по 7-8 мячей, а сите забить один - это уже праздник для них
Эвертон 4-0 Манчестер Сити забыла та
0
0
0
Ответ фк кабинет
Тренеришка всю игру гонял лысого.
😆😆😆
0
0
0
Это за тот активный офсайд Родри!))) Карма.
0
0
0
Тренеришка > Шарлатана
0
0
0
Просто Холанду на пустые не выкатывали, вот и не было ударов. А Лысый после требла раздухарился, что-то там на Каррагера тянуть начал, хотя забыл наверно, как отчаянно Сити отскочил в финале с Интером. Сейчас карма уже спрашивает с Пепа и за тот отскок, и за наезды на легенд других клубов
+1
-1
0
Фантастика )
0
0
0
Не видел, что, Сити накрыл кризис?
0
0
0
Отличная игра от Виллы.. Браво!.. МС раздавлен...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий