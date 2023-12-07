У «Ман Сити» 2 удара за матч против «Астон Виллы», после 11-й минуты – 0 при нулевом xG. Команда Эмери пробила 22 раза – это худший показатель «горожан» при Гвардиоле в АПЛ
«Астон Вилла» владела преимуществом в матче с «Манчестер Сити».
Команда Унаи Эмери одержала победу со счетом 1:0 в домашнем матче 15-го тура АПЛ.
За эту игру футболисты хозяев нанесли 22 удара по воротам соперника и 7 раз попали в створ. На счету гостей два удара, а после 11-й минуты – ни одного.
Суммарный показатель ожидаемых голов (xG) у клуба из Бирмингема составил 2,33, а у «Сити» – 0,86, при этом после 11-й минуты показатель xG «горожан» равен 0.
Кроме того, «Астон Вилла» стала первым клубом, который нанес больше 21 удара за один матч против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в АПЛ. Испанский специалист провел 281 игру во главе команды в английской лиге.
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У МЮ дело не только в отсутствии Лисандро и Каземиро. Они бы пригодились, но внезапно топ-клубом от этого они не станут. Будет опция разыгрывать мяч благодаря защитнику с пассом, этого безусловно не хватает, но у МЮ это не единственная проблема. Если убрать за скобки этот матч, то МЮ мало создает моментов, позиционное нападение никакое, все самые опасные моменты это контр-атаки. И много пробелов. Например, один из явных показателей: по npxGD (разница между ожидаемыми голами и пропущенными без учёта пенальти) Сити идёт на первом месте, а МЮ на 13. Ещё забавный факт: МЮ по ожидаемым голам в свои ворота без учёта пенальти идёт на 16 месте, ниже Бёрнли, а хуже только Шеффилд, Лутон и Борнмут.